Bruno Fernandes zieht mit Cristiano Ronaldo gleich! Manchester United besiegt Brentford und kann langsam für die CL planen

Der zweite Treffer fiel auf Vorarbeit von Manchesters Kapitän Bruno Fernandes. Der Portugiesejagt damit weiter den Rekord für die meisten Assists in einer einzelnen PL-Spielzeit. Er steht nun bei 19 direkten Torvorlagen in dieser Saison. Fernandes zog damit mit Mesut Özils Marke für Arsenal in der Saison 2015/16 gleich.

Vor ihm liegen einzig noch die Legenden Thierry Henry (FC Arsenal, 2002/03) und Kevin De Bruyne (Manchester City, 2019/20). Sie lieferten jeweils 20 Assists.

Außerdem war es Fernandes' 140. direkte Torbeteiligung (70 Tore, 70 Assists) im United-Shirt. Damit zog er mit seinem Landsmann Cristiano Ronaldo gleich, der es für den Klub auf 103 Treffer und 37 Vorlagen bringt.

Brentfords Anschlusstor durch Mathias Jensen (87.) kam zu spät. Ins Titelrennen kann ManUnited, das im Vorjahr nur Rang 15 belegt hatte, bei zwölf Punkten Rückstand auf den Londoner Spitzenreiter FC Arsenal praktisch nicht mehr eingreifen.