Am Ostersonntag stand das Spiel Inter gegen Roma im Mittelpunkt des Interesses – neben dem heutigen Nachholspiel zwischen Napoli und Milan eines der beiden Topspiele des 31. Spieltags. Beim 5:2-Sieg der Nerazzurri setzte Cristian Chivu erneut auf Alessandro Bastoni in der Innenverteidigung,und als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, brandete im San Siro ein lauter Jubel für den Innenverteidiger von Inter auf – ein deutliches Zeichen der Solidarität mit dem 1999 geborenen Verteidiger, der gerade eine schwierige Phase durchlebt und in den letzten Tagen wegen seiner Leistungen in der Nationalmannschaft auch in den Mittelpunkt einiger Diskussionen geraten war. Als Chivu ihn dann in der 58. Minute beim Stand von 4:1 für die Nerazzurri auswechselte und Darmian einwechselte, gab es im San Siro eine Standing Ovation, und die Fans stimmten den Gesang „Alessandro Bastoni olé“ an.
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Brocchi: „Es wird ein harter Kampf gegen Bastoni geführt, aber er muss geschützt und unterstützt werden, denn er ist einer der wenigen großen Spieler der Serie A.“
Der ehemalige Mittelfeldspieler Cristian Brocchi äußerte sich in den DAZN-Studios wie folgt zu Bastonis aktueller Situation: „Es wird ein harter Kampf gegen Bastoni geführt, aber man muss sehr vorsichtig sein“, erklärt der ehemalige Fußballer, der auch bei Inter gespielt hat. „In Italien haben wir nur wenige große Spieler, und Bastoni ist eine Stütze bei Inter und in der Nationalmannschaft. Wenn wir Italien wieder in den Mittelpunkt unserer Träume rücken wollen, müssen diese Spieler unterstützt und geschützt werden“.