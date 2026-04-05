Am Ostersonntag stand das Spiel Inter gegen Roma im Mittelpunkt des Interesses – neben dem heutigen Nachholspiel zwischen Napoli und Milan eines der beiden Topspiele des 31. Spieltags. Beim 5:2-Sieg der Nerazzurri setzte Cristian Chivu erneut auf Alessandro Bastoni in der Innenverteidigung,und als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, brandete im San Siro ein lauter Jubel für den Innenverteidiger von Inter auf – ein deutliches Zeichen der Solidarität mit dem 1999 geborenen Verteidiger, der gerade eine schwierige Phase durchlebt und in den letzten Tagen wegen seiner Leistungen in der Nationalmannschaft auch in den Mittelpunkt einiger Diskussionen geraten war. Als Chivu ihn dann in der 58. Minute beim Stand von 4:1 für die Nerazzurri auswechselte und Darmian einwechselte, gab es im San Siro eine Standing Ovation, und die Fans stimmten den Gesang „Alessandro Bastoni olé“ an.



