Die Zeit von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid wurde vor allem von einer Szene überschattet: dem emotionalen Ausbruch von Vinicius Junior im Clasico gegen den FC Barcelona. Nun enthüllt ein Bericht den Beginn der Fehde zwischen Coach und Superstar.
Brisanter Vorfall bei der Klub-WM: Vinicius Junior und Xabi Alonso gerieten bei Real Madrid schon ganz am Anfang der Saison aneinander
Der viel diskutierte Vorfall im Clasico war nicht der Ursprung der Differenzen. Erste Risse zeigten sich schon im Sommer während der Klub-Weltmeisterschaft, als Alonso gerade erst das Traineramt übernommen hatte.
Wie der spanische Radiosender COPE berichtet, kam es bereits vor einer Partie dieses Turniers zu Spannungen. Vinicius soll verärgert reagiert haben, als er erfuhr, dass er zugunsten einer Offensivkombination mit Kylian Mbappe und Gonzalo García zunächst auf die Bank sollte. Alonso reagierte darauf, indem er seine ursprüngliche Planung änderte und den Brasilianer doch in die Startelf beorderte.
Alonso hatte Probleme mit der Real-Kabine
Dass der Flügelspieler seine Auswechslung beim Sieg gegen Barca nicht akzeptieren wollte, lenkte schließlich den Blick auf ein tieferliegendes Thema: Alonsos Schwierigkeiten, die Kabine vollständig unter Kontrolle zu halten.
Diese Spannungen trugen offenbar dazu bei, dass Alonso nach der Niederlage im Finale des spanischen Supercups im Januar - ebenfalls gegen Barcelona - seinen Abschied vorzeitig einleitete. Besonders im Umgang mit einigen Führungsspielern soll es gehakt haben, was sich vor allem im Verhältnis zu Vinicius widerspiegelte. Der Brasilianer bestätigte Monate später selbst, dass es zwischen beiden nicht reibungslos lief.
Alonsos Punkteschnitt bei Real: 2,24
Insgesamt verlief Alonsos Zeit in Madrid äußerst wechselhaft. Insgesamt betreute er 34 Pflichtspiele bei Real. 24 davon wurden gewonnen, sechs verloren. Sein Punkteschnitt betrug 2,24.
Doch auch nach seinem Abschied blieb es unruhig: Unter Alvaro Arbeloa verlor das Team deutlich an Boden im Titelrennen der Liga und musste gegen den FC Bayern München und Albacete zudem Rückschläge in der Champions League sowie im Pokal hinnehmen. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf Barca in LaLiga fünf Spieltage vor Schluss elf Punkte. Die Königlichen werden also gänzlich ohne Titel bleiben.
Und nicht nur das: Sollten beide Teams am kommenden Wochenende gewinnen, droht Real die ultimative Demütigung. Denn dann kann Barca ausgerechnet im Clasico die Meisterschaft klar machen.
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Xabi Alonso: Seine Bilanz bei Real Madrid
Pflichtspiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkteschnitt 34 24 4 6 2,24
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".