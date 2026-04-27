Brisanter Vorfall bei der Klub-WM: Vinicius Junior und Xabi Alonso gerieten bei Real Madrid schon ganz am Anfang der Saison aneinander

Der viel diskutierte Vorfall im Clasico war nicht der Ursprung der Differenzen. Erste Risse zeigten sich schon im Sommer während der Klub-Weltmeisterschaft, als Alonso gerade erst das Traineramt übernommen hatte.

Wie der spanische Radiosender COPE berichtet, kam es bereits vor einer Partie dieses Turniers zu Spannungen. Vinicius soll verärgert reagiert haben, als er erfuhr, dass er zugunsten einer Offensivkombination mit Kylian Mbappe und Gonzalo García zunächst auf die Bank sollte. Alonso reagierte darauf, indem er seine ursprüngliche Planung änderte und den Brasilianer doch in die Startelf beorderte.