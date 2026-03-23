Brisanter Post nach Kwasniok-Rauswurf: Said El Mala sorgt für Aufsehen beim 1. FC Köln

Besonders zwischen El Mala und Kwasniok habe sich das Verhältnis im Saisonverlauf zusehends verschlechtert. Kwasniok hatte den 19-Jährigen in der ersten Saisonhälfte trotz des großen Offensiv-Impacts oftmals nur als Joker gebracht - sehr zum Unverständnis der eigenen Fans. Er sei "Wegbegleiter von Said und nicht sein Fan", hatte Kwasniok beispielsweise im Januar gesagt und erklärt, dass El Mala "noch nicht so weit" sei, jedes Spiel von Beginn an zu machen. Er wolle den Youngster die Spiele daher von der Bank aus entscheiden lassen.

"Wir hatten unsere beste Phase in dieser Saison, als wir uns darauf fokussiert haben, gegen Mannschaften so zu beginnen, dass wir abarbeiten und wir Spieler aufs Feld bekommen, die in der Lage sind, die Drecksarbeit zu verrichten und hinten raus mit ein paar Künstlern mehr auf dem Feld, die Spiele für uns zu entscheiden. Das war der Gedankengang", sagte Kwasniok an anderer Stelle über die zweifelhafte "Degradierung" seines "Künstlers", die sich sehr zu El Malas Nachteil auf Nationalmannschaftsebene auswirkte.

Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann folgte dem Narrativ Kwasnioks und verwies in einem vieldiskutierten Interview im kicker explizit darauf - und was ihn seiner Meinung nach von Lennart Karl beim FC Bayern unterscheide.

"Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."