Said El Mala hat mit einem fragwürdigen Social-Media-Post unmittelbar nach der offiziellen Verlautbarung des 1. FC Köln, sich von Trainer Lukas Kwasniok zu trennen, für Wirbel gesorgt.
Brisanter Post nach Kwasniok-Rauswurf: Said El Mala sorgt für Aufsehen beim 1. FC Köln
Jubel-Post von El Mala findet Zustimmung bei Köln-Mitspielern
Um 19:08 Uhr informierten die Domstädter über ihre Social-Media-Kanäle über Kwasnioks Beurlaubung. Zwei Minuten später verbreitete El Mala ein Video auf seinen Kanälen, das ihn beim Torjubel mit Ragnar Ache zeigt.
Einige Teamkollegen, darunter der von Kwasniok zu Jahresbeginn aus dem Kader gestrichene Luca Waldschmidt, markierten den Beitrag mit einem Like. Denis Huseinbasic, der zuletzt unter Kwasniok kaum eine Rolle spielte, kommentierte den Beitrag sogar: "Bravo, Brate!", schrieb er.
Wie die Sport Bild berichtet, seien die Berater einiger Stars in den vergangenen Monaten bereits mehrfach bei Sportchef Thomas Kessler vorstellig geworden, um über die Probleme zwischen Teilen der Mannschaft und Kwasniok zu sprechen. Kessler hielt jedoch an seinem Trainer fest, bis er nun nach nur zwei Punkten aus den vergangenen drei Spielen und nur zwei Siegen seit Jahresbeginn die Reißleine zog.
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El Mala wegen Kwasniok beim DFB außen vor?
Besonders zwischen El Mala und Kwasniok habe sich das Verhältnis im Saisonverlauf zusehends verschlechtert. Kwasniok hatte den 19-Jährigen in der ersten Saisonhälfte trotz des großen Offensiv-Impacts oftmals nur als Joker gebracht - sehr zum Unverständnis der eigenen Fans. Er sei "Wegbegleiter von Said und nicht sein Fan", hatte Kwasniok beispielsweise im Januar gesagt und erklärt, dass El Mala "noch nicht so weit" sei, jedes Spiel von Beginn an zu machen. Er wolle den Youngster die Spiele daher von der Bank aus entscheiden lassen.
"Wir hatten unsere beste Phase in dieser Saison, als wir uns darauf fokussiert haben, gegen Mannschaften so zu beginnen, dass wir abarbeiten und wir Spieler aufs Feld bekommen, die in der Lage sind, die Drecksarbeit zu verrichten und hinten raus mit ein paar Künstlern mehr auf dem Feld, die Spiele für uns zu entscheiden. Das war der Gedankengang", sagte Kwasniok an anderer Stelle über die zweifelhafte "Degradierung" seines "Künstlers", die sich sehr zu El Malas Nachteil auf Nationalmannschaftsebene auswirkte.
Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann folgte dem Narrativ Kwasnioks und verwies in einem vieldiskutierten Interview im kicker explizit darauf - und was ihn seiner Meinung nach von Lennart Karl beim FC Bayern unterscheide.
"Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."
Obwohl er so viele Scorer hat wie Karl: El Mala vorerst nur bei der deutschen U21
Den Sprung in den letzten DFB-Kader vor der anstehenden WM im Sommer verpasste El Mala daher folgerichtig, obwohl er im Vergleich zu Karl, der nun vor seinem DFB-Debüt steht, ebenso viele Scorerpunkte verbucht (14), dafür aber sechs Spiele weniger benötigte. Auch wegen El Malas Toren konnte sich der besonders in der Fanszene schon früh in der Saison kritisierte Kwasniok noch länger im Amt halten.
Sowohl gegen den HSV, als auch im Derby gegen Borussia Mönchengladbach traf El Mala. Ein Sieg sprang dennoch dabei nicht heraus, weshalb Kwasniok nun seinen Hut nehmen musste. Für ihn übernimmt nun Co-Trainer Rene Wagner interimistisch und soll den Effzeh vor dem direkten Wiederabstieg bewahren. Nach der Länderspielpause trifft Köln auf Eintracht Frankfurt.
Auf El Mala werden unterdessen die Hoffnungen der deutschen U21 liegen, die zwei schwere Spiele in der EM-Qualifikation gegen Nordirland und Griechenland bestreitet. Im Sommer könnte dann für das Supertalent eine Luftveränderung anstehen. Zuletzt mehrten sich die Berichte, dass es El Mala dann zu Brighton & Hove Albion in die Premier League ziehen wird.
Said El Mala und Lennart Karl: Leistungsdaten und Statistiken
- Said El Mala: 29 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen, 1.467 Spielminuten
- Lennart Karl: 35 Spiele, 8 Tore, 6 Vorlagen, 1.800 Spielminuten
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".