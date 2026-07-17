Wie die französische L'Equipe am Donnerstagabend berichtete, hat Olise aus seinem Wechselwunsch in den vergangenen Wochen gegenüber seinen Teamkollegen bei der WM kein Geheimnis mehr gemacht.
Während sein Nationalmannschafts- und FCB-Mitspieler Dayot Upamecano schon seit einigen Wochen Überzeugungsarbeit leisten soll, um den 24-Jährigen zu einem Verbleib beim deutschen Meister zu überreden, hat Olise die WM angeblich genutzt, um sich schon einmal genauer über seinen potenziellen neuen Arbeitgeber zu informieren. Dem Bericht zufolge hat er den Austausch mit Kylian Mbappe und Aurelien Tchouameni gesucht, die ihn über die interne Situation bei den Königlichen nach der komplizierten Vorsaison aufgeklärt haben sollen.