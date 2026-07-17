Die neueste Meldung zur Zukunft des Superstars gießt weiter Öl ins Feuer. Bereits am Mittwoch sorgte Footmercato für Aufsehen und vermeldete, dass Olise sich für einen Abschied von der Isar entschieden habe und schon zur kommenden Spielzeit nach Madrid wechseln möchte.

Sky wiederum widersprach am Donnerstag und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben."

Olise steht bei den Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Klares Ziel der FCB-Bosse sei es laut Sky weiterhin, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern. Sein Gehalt soll dabei deutlich angehoben werden und er soll neben Jamal Musiala und Harry Kane zu einem der Top-Verdiener aufsteigen.