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Michael OliseGetty Images
Finn Fichtner

Brisanter Bericht! Michael Olise soll seinen Mitspielern schon von seinem Wechselwunsch zu Real Madrid erzählt haben

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M. Olise
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Michael Olise möchte den FC Bayern München angeblich in Richtung Real Madrid verlassen. Das hat der Offensivspieler offenbar während der Weltmeisterschaft auch seinen Mitspielern in der französischen Nationalmannschaft mitgeteilt.

Wie die französische L'Equipe am Donnerstagabend berichtete, hat Olise aus seinem Wechselwunsch in den vergangenen Wochen gegenüber seinen Teamkollegen bei der WM kein Geheimnis mehr gemacht. 

Während sein Nationalmannschafts- und FCB-Mitspieler Dayot Upamecano schon seit einigen Wochen Überzeugungsarbeit leisten soll, um den 24-Jährigen zu einem Verbleib beim deutschen Meister zu überreden, hat Olise die WM angeblich genutzt, um sich schon einmal genauer über seinen potenziellen neuen Arbeitgeber zu informieren. Dem Bericht zufolge hat er den Austausch mit Kylian Mbappe und Aurelien Tchouameni gesucht, die ihn über die interne Situation bei den Königlichen nach der komplizierten Vorsaison aufgeklärt haben sollen. 

  • Die neueste Meldung zur Zukunft des Superstars gießt weiter Öl ins Feuer. Bereits am Mittwoch sorgte Footmercato für Aufsehen und vermeldete, dass Olise sich für einen Abschied von der Isar entschieden habe und schon zur kommenden Spielzeit nach Madrid wechseln möchte

    Sky wiederum widersprach am Donnerstag und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben." 

    Olise steht bei den Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Klares Ziel der FCB-Bosse sei es laut Sky weiterhin, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern. Sein Gehalt soll dabei deutlich angehoben werden und er soll neben Jamal Musiala und Harry Kane zu einem der Top-Verdiener aufsteigen.

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  • Michael OliseGetty Images

    Wechselt Olise zu Real? Madrid dementiert derzeit das Interesse

    Der Franzose spielte eine herausragende Saison in München mit 53 Scorerpunkte in 52 Spielen. Das weckt Begehrlichkeiten und vor allem Gerüchte um ein Interesse Reals wabern seit Wochen durch die Medien. Dort gilt er als absoluter Wunschtransfer von Präsident Florentino Perez. Die Blancos selbst dementieren derzeit öffentlich ein Interesse an Olise: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte der Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte."

    Olise selbst hat sich zu den Spekulationen um seine Zukunft öffentlich noch nicht geäußert. Aktuell weilt er noch weiter mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das große Ziel vom Gewinn des Titels können Olise und seine Mitspieler mittlerweile nicht mehr erreichen: Aufgrund der Niederlage im Halbfinale gegen Spanien (0:2) wurde der Einzug ins Finale verpasst. Stattdessen muss die Equipe tricolore am Samstagabend im Spiel um Platz drei gegen England ran.

  • Die Karrierestationen von Michael Olise

    • FC Reading (2019-2021)
    • Crystal Palace (2021-2024)
    • FC Bayern München (2024-heute)

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