Wie der DFB am Mittwoch bekanntgab, wird Tobias Welz die Begegnung als Schiedsrichter leiten. Der 48-Jährige hatte vor einigen Wochen bereits das Halbfinal-Spiel zwischen Stuttgart und dem SC Freiburg im DFB-Pokal gepfiffen, wobei es im Nachgang eine Welle an Kritik hagelte.
Brisante Vorgeschichte mit Deniz Undav: DFB mit umstrittener Schiedsrichter-Ansetzung am letzten Bundesliga-Spieltag
Vor allem VfB-Stürmer Deniz Undav hatte nach dem 2:1-Sieg der Schwaben, bei dem Stuttgart sogar von einer Fehlentscheidung Welz' profitierte, nur wenig nette Worte für den Unparteiischen übrig.
Freiburgs Lucas Höler hatte kurz nach Beginn der Verlängerung zum vermeintlichen 2:1 getroffen. Weil der Offensivspieler nach dem Zuspiel in seine Richtung angeblich zu sehr mit dem Körper gegen den fallenden VfB-Verteidiger Jeff Chabot arbeitete, pfiff Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) die Aktion ab.
"Das ist nie und nimmer ein Foul. Ich wäre als Stürmer ausgerastet", sagte Undav bei Sky: "Einen krasseren Fehler, glaube ich, kannst du nicht machen als Schiri. Gut für uns natürlich, aber das darfst du nie und nimmer wegpfeifen. Glück für uns, Pech für Freiburg."
"Er hat das Spiel heute nicht richtig gut kontrollieren können. Er hat zu viele Gelbe Karten gegeben. Am Anfang vor allem irgendwelche Fouls gepfiffen, die keine Fouls waren", bemängelte Undav, der am Ende des Interviews offenbarte, sogar ein persönliches Problem mit dem Unparteiischen zu haben: "Ich mag den eh nicht. Wir hatten schon mal ein Problem."
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Welz pfeift VfB-Spiel: "Wenn man denkt, es kann doch nicht noch schlimmer werden"
Am kommenden Samstag kommt es nun zum Wiedersehen der beiden, was Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe überhaupt nicht nachvollziehen kann. Seiner Meinung nach hätte der DFB Welz niemals ein Spiel mit Stuttgarter Beteiligung nach so wenig Zeitabstand geben dürfen, auch wenn dieser sich als Wiesbadener vermutlich eine Ansetzung in Frankfurt gewünscht hatte.
"Aber man möchte doch im letzten Spiel der Karriere, in dem es um die UCL-Teilnahme geht, nicht eventuell mit Ärger vom Feld gehen", meinte Gräfe auf seinem X-Profil: "Wenn man denkt, es kann doch nicht noch schlimmer werden. Wie kann man nach der Vorgeschichte so auf Spielglück bei der Ansetzung setzen?"
Tatsächlich geht es sowohl für den VfB als auch für Frankfurt noch um die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Stuttgart kann mit einem Sieg die Champions League fix machen, die Eintracht wiederum braucht unbedingt einen Dreier, um noch Chancen auf die Conference League zu haben.