Brisante Vorgeschichte mit Deniz Undav: DFB mit umstrittener Schiedsrichter-Ansetzung am letzten Bundesliga-Spieltag

Vor allem VfB-Stürmer Deniz Undav hatte nach dem 2:1-Sieg der Schwaben, bei dem Stuttgart sogar von einer Fehlentscheidung Welz' profitierte, nur wenig nette Worte für den Unparteiischen übrig.

Freiburgs Lucas Höler hatte kurz nach Beginn der Verlängerung zum vermeintlichen 2:1 getroffen. Weil der Offensivspieler nach dem Zuspiel in seine Richtung angeblich zu sehr mit dem Körper gegen den fallenden VfB-Verteidiger Jeff Chabot arbeitete, pfiff Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) die Aktion ab.

"Das ist nie und nimmer ein Foul. Ich wäre als Stürmer ausgerastet", sagte Undav bei Sky: "Einen krasseren Fehler, glaube ich, kannst du nicht machen als Schiri. Gut für uns natürlich, aber das darfst du nie und nimmer wegpfeifen. Glück für uns, Pech für Freiburg."

"Er hat das Spiel heute nicht richtig gut kontrollieren können. Er hat zu viele Gelbe Karten gegeben. Am Anfang vor allem irgendwelche Fouls gepfiffen, die keine Fouls waren", bemängelte Undav, der am Ende des Interviews offenbarte, sogar ein persönliches Problem mit dem Unparteiischen zu haben: "Ich mag den eh nicht. Wir hatten schon mal ein Problem."