Brisante Gerüchte um Rückkehr zu Real Madrid: Jetzt meldet sich Toni Kroos zu Wort

Kroos hatte nach zehn Jahren bei den Madrilenen 2024 seine Karriere beendet. In dieser Zeit gewann er mit Real fünfmal die Champions League und viermal die Meisterschaft. Doch seit zwei Jahren erfüllt Real die hohen Erwartungen nicht mehr. In dieser Saison trennte man sich früh von Ex-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, doch auch unter dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa wurde es kaum besser.

Im Pokal ist Madrid bereits ausgeschieden, in der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte. Im Viertelfinale der Champions League war nach zwei Niederlagen (1:2 und 3:4) gegen den FC Bayern München Schluss. Für die erfolgsverwöhnten Königlichen wird es aller Voraussicht nach eine Spielzeit komplett ohne Titelgewinn werden.

Arbeloa soll deshalb bereits vor einem Aus in Madrid stehen. Laut The Athletic sei es "sehr wahrscheinlich", dass man sich spätestens am Ende der laufenden Saison voneinander trenne. Nach der Niederlage in der Münchner Allianz Arena erklärte der Spanier, er wolle "mit allen Entscheidungen des Vereins umgehen".