In seinem Podcast 'Einfach mal Luppen' wollte der 36-Jährige die derzeit um ihn kursierenden Spekulationen weder bestätigen noch dementieren: "Da möchte ich nichts zu sagen."
Brisante Gerüchte um Rückkehr zu Real Madrid: Jetzt meldet sich Toni Kroos zu Wort
Auf Nachhaken seines Bruders und Co-Hosts Felix, der anmerkte, dass er selbst in den vergangenen Tagen stets ausweichen und beteuern musste, nichts zu wissen, als er darauf angesprochen wurde, meinte Kroos: "Das ist die Antwort, die du weiterhin sagen kannst."
Die spanische Sportzeitung AS hatte jüngst berichtet, dass der Weltmeister von 2014 unmittelbar vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub stehe. Bei den Königlichen solle Kroos künftig eng in die sportliche Struktur eingebunden werden. Um welche Rolle es sich dabei aber genau handeln würde, offenbarte das Blatt nicht. Zur Debatte steht angeblich eine bei den Königlichen bis dato noch nicht implementierte Position des Sportdirektors.
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Real Madrid scheitert in der Champions League am FC Bayern
Kroos hatte nach zehn Jahren bei den Madrilenen 2024 seine Karriere beendet. In dieser Zeit gewann er mit Real fünfmal die Champions League und viermal die Meisterschaft. Doch seit zwei Jahren erfüllt Real die hohen Erwartungen nicht mehr. In dieser Saison trennte man sich früh von Ex-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, doch auch unter dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa wurde es kaum besser.
Im Pokal ist Madrid bereits ausgeschieden, in der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Titelverteidiger FC Barcelona sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte. Im Viertelfinale der Champions League war nach zwei Niederlagen (1:2 und 3:4) gegen den FC Bayern München Schluss. Für die erfolgsverwöhnten Königlichen wird es aller Voraussicht nach eine Spielzeit komplett ohne Titelgewinn werden.
Arbeloa soll deshalb bereits vor einem Aus in Madrid stehen. Laut The Athletic sei es "sehr wahrscheinlich", dass man sich spätestens am Ende der laufenden Saison voneinander trenne. Nach der Niederlage in der Münchner Allianz Arena erklärte der Spanier, er wolle "mit allen Entscheidungen des Vereins umgehen".
Wer folgt auf Alvaro Arbeloa bei Real Madrid?
Sollte Arbeloa seinen Posten tatsächlich räumen müssen, stünden Athletic-Infos zufolge mehrere Kandidaten als Nachfolger zur Diskussion. Immer wieder geistert der Name Jürgen Klopp durch das Estadio Santiago Bernabeu, auch wenn sich dieser zuletzt deutlich gegen eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank ausgesprochen hatte.
Auch Ex-Trainer Zinedine Zidane soll nach wie vor großen Kredit bei Vereinspräsident Florentino Perez genießen und daher zum Kreis der Kandidaten gehören, obwohl dieser dem Vernehmen nach auf den Job als Trainer der französischen Nationalmannschaft schielen soll. Dort steht bis zum Sommer noch Didier Deschamps unter Vertrag - dessen Name wurde jüngst ebenfalls gehandelt.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".