Brisante Forderung! BVB steigt wohl aus Transferpoker um Kennet Eichhorn aus - FC Bayern weiter dran

Dennoch hat sich der BVB offenbar nun aus dem Poker um das erst 16 Jahre junge Mittelfeld-Juwel zurückgezogen, weil Eichhorn im Gesamtpaket dennoch rund 20 Millionen Euro kosten soll. Demnach fordern die Berater ein Handgeld von über zehn Millionen Euro, weil Eichhorn aus ihrer Sicht schon einen Marktwert von 20 Millionen Euro habe.

Das soll beim BVB intern zur Haltung geführt haben, sich nicht weiter mit einer Eichhorn-Verpflichtung zu beschäftigen. "Die Meinung in der Geschäftsstelle ist unmissverständlich: Will sich Eichhorn für die fußballerische Entwicklung entscheiden, soll er zum BVB kommen. Legt er mehr Wert aufs Geld, ist er bei der Borussia falsch", heißt es in dem Bild-Bericht.

Als Alternative wurde der BVB zuletzt mit einer Verpflichtung von Nathan De Cat vom RSC Anderlecht in Verbindung gebracht. Der belgische Shootingstar hat ein ähnliches Profil wie Eichhorn, ist nur ein Jahr älter, hat in Belgien aber schon weitaus mehr Profierfahrung und Scorer gesammelt (8 Torbeteiligungen in 45 Spielen).