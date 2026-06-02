Wie die Sport Bild berichtet, liege die festgeschriebene Ablösesumme in Eichhorns noch bis 2029 gültigem Vertrag bei gerade einmal neun Millionen Euro (zuvor galten zwölf Millionen als realistisch). Für Klubs, die an der Champions League teilnehmen, soll sie sogar noch einmal niedriger sein.
Brisante Forderung! BVB steigt wohl aus Transferpoker um Kennet Eichhorn aus - FC Bayern weiter dran
Eichhorn-Lager fordert wohl irres Handgeld: "Dann ist er bei der Borussia falsch"
Dennoch hat sich der BVB offenbar nun aus dem Poker um das erst 16 Jahre junge Mittelfeld-Juwel zurückgezogen, weil Eichhorn im Gesamtpaket dennoch rund 20 Millionen Euro kosten soll. Demnach fordern die Berater ein Handgeld von über zehn Millionen Euro, weil Eichhorn aus ihrer Sicht schon einen Marktwert von 20 Millionen Euro habe.
Das soll beim BVB intern zur Haltung geführt haben, sich nicht weiter mit einer Eichhorn-Verpflichtung zu beschäftigen. "Die Meinung in der Geschäftsstelle ist unmissverständlich: Will sich Eichhorn für die fußballerische Entwicklung entscheiden, soll er zum BVB kommen. Legt er mehr Wert aufs Geld, ist er bei der Borussia falsch", heißt es in dem Bild-Bericht.
Als Alternative wurde der BVB zuletzt mit einer Verpflichtung von Nathan De Cat vom RSC Anderlecht in Verbindung gebracht. Der belgische Shootingstar hat ein ähnliches Profil wie Eichhorn, ist nur ein Jahr älter, hat in Belgien aber schon weitaus mehr Profierfahrung und Scorer gesammelt (8 Torbeteiligungen in 45 Spielen).
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FC Bayern und FC Liverpool buhlen wohl weiter um Eichhorn
Währenddessen sei die nationale und auch internationale Konkurrenz von den Handgeldforderungen der Berater nicht abgeschreckt worden. Sowohl der FC Bayern als auch Bayer Leverkusen bemühen sich demnach weiterhin um die Dienste des Top-Talents. Der FC Liverpool ist in seinen Bestrebungen sogar schon einen Schritt weiter.
Die Reds, die sich voraussichtlich in Andoni Iraola einen der begehrtesten Trainer Europas sichern werden, sollen für Eichhorn mittlerweile schon einen passenden Leih-Klub suchen, um den Teenager dort bis zu seinem 18. Lebensjahr zu parken. Eichhorn darf nämlich noch nicht in ein Nicht-EU-Land wechseln und dort arbeiten.
Allerdings galt ein solches Vorgehen zuletzt noch als ausgeschlossen für den Spieler. Vor wenigen Wochen hieß es noch bei der Sport Bild, Eichhorn suche keinen Zwischenschritt. Wechselt er im Sommer, dann nur zu einem Verein, der Stammgast in der Champions League ist und ihm sofort eine realistische Perspektive auf Spielanteile bietet. Eine Rückleihe nach Berlin oder ein Lehrjahr bei einem Mittelklasse-Klub schienen eigentlich ausgeschlossen.
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Bayer Leverkusen mit einem Vorteil gegenüber dem FC Bayern bei Eichhorn?
Der U17-Nationalmannschaftskapitän wurde in der abgelaufenen Saison lediglich von einer schlimmen Syndesmosebandverletzung für fast drei Monate und danach von einer Rotsperre ausgebremst. Unter Trainer Stefan Leitl war er abgesehen davon im Mittelfeld der Hauptstädter gesetzt und ein Lichtblick trotz des abermals verpassten Aufstiegs.
Lange Zeit galt Leverkusen als Favorit auf die Verpflichtung. Ein entscheidender Faktor: Ibrahim Maza. Der ehemalige Herthaner wechselte im vergangenen Sommer unters Bayer-Kreuz, seine Entwicklung verläuft seitdem nach Plan. Eichhorn und Maza sollen in engem Austausch stehen. Zudem imponiert dem 16-Jährigen der dominante Ballbesitz-Stil der Werkself.
Der FC Bayern München wiederum kann mit seinem Status als europäisches Schwergewicht wuchern. Das Argument, dass es Talente an der Isar schwer haben, hat Vincent Kompany in den vergangenen zwei Jahren entkräftet. Die Durchlässigkeit unter dem Belgier ist so hoch wie lange nicht mehr.
Zudem hieß es zuletzt, dass Eichhorn "weiterhin auf der Bayern-Liste" möglicher Neuzugänge für die neue Saison stehe. Man wolle Eichhorn "unbedingt" und sehe ihn "als Mann der Zukunft" an.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.