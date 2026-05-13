Brisante Debatte bekommt neues Feuer! Manuel Neuer ein großes Thema - Vertragsverlängerung beim FC Bayern Münchens steht bevor

Neuer stellte in dieser Saison mehrfach unter Beweis, dass er den Bayern in großen Spielen nach wie vor enorm weiterhelfen kann. Mit beinahe jedem seiner starken Aufritte bekam auch die Debatte um eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2026 neues Feuer. Dabei ist auch hier die Sachlage seit Monaten klar.

Der Routinier erklärte mehrfach, von seinem Rücktritt aus dem DFB-Team nicht abrücken zu wollen. "Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen", sagte er zum Beispiel nach seiner starken Leistung gegen Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. "Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern."

Bundestrainer Julian Nagelsmann legte sich aufgrund der erneuten Verletzung von Marc-Andre ter Stegen, dem designierten Neuer-Nachfolger, schon länger auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim fest. "Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren", betonte der Bundestrainer.

Dennoch wurde die eigentlich von den Hauptprotagonisten geschlossene Schatulle am Dienstag ein weiteres Mal geöffnet. Der kicker spekulierte, dass Neuer auf der 55 Namen umfassenden Liste mit mindestens fünf Torhütern stehen würde, die der FIFA seit Montag vorliegen muss. Konkrete Anhaltspunkte gibt es in dem Bericht tatsächlich nicht, auch Nagelsmann hat bislang nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass er Neuer zurückholen könnte. Dass er auf großer Bühne gerne mal ein Kaninchen aus dem Hut zaubert, ist allerdings schon vorgekommen. Im Dezember 2023 hatte der Bundestrainer im Sportstudio ein Comeback von Toni Kroos als "interessanten Gedanken" bezeichnet - zur Heim-EM 2024 kam der Regisseur dann tatsächlich zurück.

Die Entscheidung liegt ebenfalls zunächst bei Neuer selbst, ob er nochmal den Adler auf der Brust tragen möchte. Auf der anderen Seite muss sich Nagelsmann im Klaren darüber sein, dass ein Comeback auch für Unruhe innerhalb der Nationalmannschaft sorgen würde. Baumann wäre plötzlich die Nummer zwei, obwohl ihm seit geraumer Zeit ein Stammplatz-Versprechen gemacht wurde.