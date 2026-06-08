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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

Bringt die Verletzung von Lennart Karl das Fass zum Überlaufen? Beim FC Bayern München ist wohl eine Diskussion entfacht

Bundesliga
Weltmeisterschaft
L. Karl
Bayern München
Deutschland

Sorgt die Karl-Verletzung für Diskussionen beim FC Bayern?

Die neuerliche Muskelverletzung von Offensivjuwel Lennart Karl bringt die Verantwortlichen des FC Bayern München offenbar ins Grübeln. Einem Bericht des kicker zufolge sieht man beim FCB ein "offensichtliches Problem" in der steigenden Anzahl von muskulären Verletzungen junger Talente aus dem eigenen Stall.

  • Kein Einzelfall beim FC Bayern: Lennart Karl verpasst die WM

    Nachdem Karl schon in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison wegen einer Muskelverletzung rund einen Monat lang aussetzen musste, zog sich der 18-Jährige bei der deutschen Nationalmannschaft kurz vor WM-Start einen Muskelbündelriss zu. Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verpasst Karl damit.

    Da auch mehrere andere Nachwuchshoffnungen der Bayern, die sich im Dunstkreis der ersten Mannschaft befinden, aktuell mit muskulären Blessuren zu kämpfen haben, glaubt man beim deutschen Rekordmeister laut kicker nicht mehr an Zufall. David Santos Daiber muss seit Mitte März pausieren, ebenso wie ihm macht auch Guido Della Rovere, Maycon Cardozo und Vincent Manuba derzeit eine Oberschenkelverletzung zu schaffen.

    Karls neuerliche Muskelverletzung habe die Thematik beim FCB nun "noch brisanter" gemacht, schreibt der kicker. Die klare Haltung: Die Sache müsse intern aufgearbeitet werden, um derart viele Verletzungen künftig zu vermeiden.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl verletzte sich äußerst unglücklich bei der Nationalmannschaft

    Karl ist derweil nach feststehendem WM-Aus zurück nach Deutschland gereist, arbeitet in München mit dem medizinischen Stab des FCB bereits an seiner Reha. "So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock", fühlte Sportvorstand Max Eberl mit dem Supertalent.

    Karl hatte sich die Verletzung am Freitag im Abschlusstraining des DFB-Teams vor dem finalen WM-Testlauf gegen Co-Gastgeber USA (2:1) zugezogen. Angaben von Bundestrainer Julian Nagelsmann zufolge fällt der Bayern-Youngster "zwischen vier und sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger aus". Für Karl wurde Assan Ouedraogo von RB Leipzig nachnominiert.

    Der offensive Mittelfeldspieler selbst hatte sich ebenfalls zu der bitteren Enttäuschung geäußert: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", schrieb Karl bei Instagram, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen." Nach den letzten Eindrücken und einem sehr guten Auftritt im vorletzten Testspiel gegen Finnland (4:0) Ende Mai hätte sich Karl sogar gute Chancen auf einen Stammplatz im deutschen Team bei der WM ausrechnen können. Stattdessen könnte nun Leroy Sane seinen Platz in der Offensive einnehmen.

  • Mit Ouedraogo statt Karl: Der deutsche Kader bei der WM 2026

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Häufig gestellte Fragen

Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.

Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.

Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.

Lennart Karl ist 1,68 m groß. 

Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.

Sein stärkerer Fuß ist der linke. 

In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.

Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München. 

Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto. 

Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.

Er hat noch keine Kinder.

Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl. 

Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.

Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.

Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen. 

Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.

Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.

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