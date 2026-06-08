Bringt die Verletzung von Lennart Karl das Fass zum Überlaufen? Beim FC Bayern München ist wohl eine Diskussion entfacht

Nachdem Karl schon in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison wegen einer Muskelverletzung rund einen Monat lang aussetzen musste, zog sich der 18-Jährige bei der deutschen Nationalmannschaft kurz vor WM-Start einen Muskelbündelriss zu. Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verpasst Karl damit.

Da auch mehrere andere Nachwuchshoffnungen der Bayern, die sich im Dunstkreis der ersten Mannschaft befinden, aktuell mit muskulären Blessuren zu kämpfen haben, glaubt man beim deutschen Rekordmeister laut kicker nicht mehr an Zufall. David Santos Daiber muss seit Mitte März pausieren, ebenso wie ihm macht auch Guido Della Rovere, Maycon Cardozo und Vincent Manuba derzeit eine Oberschenkelverletzung zu schaffen.

Karls neuerliche Muskelverletzung habe die Thematik beim FCB nun "noch brisanter" gemacht, schreibt der kicker. Die klare Haltung: Die Sache müsse intern aufgearbeitet werden, um derart viele Verletzungen künftig zu vermeiden.