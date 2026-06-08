Die neuerliche Muskelverletzung von Offensivjuwel Lennart Karl bringt die Verantwortlichen des FC Bayern München offenbar ins Grübeln. Einem Bericht des kicker zufolge sieht man beim FCB ein "offensichtliches Problem" in der steigenden Anzahl von muskulären Verletzungen junger Talente aus dem eigenen Stall.
Bringt die Verletzung von Lennart Karl das Fass zum Überlaufen? Beim FC Bayern München ist wohl eine Diskussion entfacht
Kein Einzelfall beim FC Bayern: Lennart Karl verpasst die WM
Nachdem Karl schon in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison wegen einer Muskelverletzung rund einen Monat lang aussetzen musste, zog sich der 18-Jährige bei der deutschen Nationalmannschaft kurz vor WM-Start einen Muskelbündelriss zu. Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verpasst Karl damit.
Da auch mehrere andere Nachwuchshoffnungen der Bayern, die sich im Dunstkreis der ersten Mannschaft befinden, aktuell mit muskulären Blessuren zu kämpfen haben, glaubt man beim deutschen Rekordmeister laut kicker nicht mehr an Zufall. David Santos Daiber muss seit Mitte März pausieren, ebenso wie ihm macht auch Guido Della Rovere, Maycon Cardozo und Vincent Manuba derzeit eine Oberschenkelverletzung zu schaffen.
Karls neuerliche Muskelverletzung habe die Thematik beim FCB nun "noch brisanter" gemacht, schreibt der kicker. Die klare Haltung: Die Sache müsse intern aufgearbeitet werden, um derart viele Verletzungen künftig zu vermeiden.
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Lennart Karl verletzte sich äußerst unglücklich bei der Nationalmannschaft
Karl ist derweil nach feststehendem WM-Aus zurück nach Deutschland gereist, arbeitet in München mit dem medizinischen Stab des FCB bereits an seiner Reha. "So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock", fühlte Sportvorstand Max Eberl mit dem Supertalent.
Karl hatte sich die Verletzung am Freitag im Abschlusstraining des DFB-Teams vor dem finalen WM-Testlauf gegen Co-Gastgeber USA (2:1) zugezogen. Angaben von Bundestrainer Julian Nagelsmann zufolge fällt der Bayern-Youngster "zwischen vier und sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger aus". Für Karl wurde Assan Ouedraogo von RB Leipzig nachnominiert.
Der offensive Mittelfeldspieler selbst hatte sich ebenfalls zu der bitteren Enttäuschung geäußert: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", schrieb Karl bei Instagram, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen." Nach den letzten Eindrücken und einem sehr guten Auftritt im vorletzten Testspiel gegen Finnland (4:0) Ende Mai hätte sich Karl sogar gute Chancen auf einen Stammplatz im deutschen Team bei der WM ausrechnen können. Stattdessen könnte nun Leroy Sane seinen Platz in der Offensive einnehmen.
Mit Ouedraogo statt Karl: Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position
Spieler
Verein
Rückennummer
Tor
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Tor
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Tor
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensive
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensive
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defensive
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensive
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Defensive
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensive
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Defensive
David Raum
RB Leipzig
22
Defensive
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensive
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensive
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensive
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Defensive
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Offensive
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Offensive
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Offensive
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Offensive
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Offensive
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Offensive
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Offensive
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Offensive
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Offensive
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Offensive
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Offensive
Nick Woltemade
Newcastle United
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Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.