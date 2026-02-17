Brentfords Überflieger Igor Thiago: So viele Tore wie Hugo Ekitike und Nick Woltemade zusammen

Aber der große und schwere Mittelstürmer kämpfte sich zurück und startete fulminant in die aktuelle Saison. In der Premier League absolvierte er bisher jedes Spiel und wurde dabei nur viermal aus- und einmal eingewechselt. Nach 13 Spieltagen stand Thiago bei elf Toren. Dann folgte eine kurze Flaute.

Seit dem 20. Spieltag trifft er jedoch wieder häufiger und ist aktuell mit 17 Toren aus 26 Einsätzen der zweitbeste Stürmer der Premier League hinter Haaland. Die wohl herausragendste Qualität des 24-Jährigen ist, dass er sich in aller Regelmäßigkeit in gute Abschlusspositionen bringt. 60 Abschlüsse hatte Thiago in Premier League und Carabao Cup laut Wyscout in dieser Saison. Nur drei davon kamen von außerhalb des Strafraums.

58,3 Prozent seiner Abschlüsse kommen auf das Tor des Gegners – die zweithöchste Quote aller Mittelstürmer der Premier League nach Lukas Nmecha. Wie präzise sein Abschluss ist, zeigt auch seine Torquote im Verhältnis zu seinen Schüssen: 30 Prozent finden den Weg ins Tor. Der zweite Platz wird von Joao Pedro belegt (26,5 Prozent), Haaland kommt nur auf knapp 25 Prozent.

Für einen Mittelstürmer ist es ein Qualitätsmerkmal, wie viele gute Chancen er sich erarbeiten und wie viele er davon verwerten kann. Viele Stürmer, die eine starke Saison spielen, haben den berühmten "Lauf". Sie machen aus sehr wenig sehr viel. Und irgendwann kommt der Normalisierungsprozess, weil sie es nicht schaffen, sich auf Dauer in qualitativ hochwertigere Abschlusspositionen zu bringen.

Bei Thiago ist es zumindest in dieser Saison etwas anders. Er hat viele sehr gute Abschlüsse. 16,9 erwartete Tore sind nach Haaland (25,7) der höchste Wert in England. Und das, obwohl er mit circa zwei Abschlüssen pro 90 Minuten nur auf Platz 14 der Premier-League-Stürmer steht.