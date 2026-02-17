Goal.com
Brentfords Überflieger Igor Thiago: So viele Tore wie Hugo Ekitike und Nick Woltemade zusammen

Zweitbester Stürmer der Liga und Spieler des Monats: Wer ist Igor Thiago, der die Premier League aktuell auf den Kopf stellt?

Läuft bei Igor Thiago, könnte man sagen. Nimmt man die zehn Tore von Hugo Ekitike in der Premier League und addiert noch die sieben Treffer von Nick Woltemade, kommt man auf die 17 Tore des Brasilianers. Damit ist er der zweitbeste Torjäger in der englischen Top-Liga.

Nur ein gewisser Erling Haaland ist mit 22 Treffern bereits enteilt. Thiago erlebt diese Saison den großen Durchbruch. Im Sommer hatten ihn viele bereits abgeschrieben, doch jetzt sorgt er mit seiner Torgefährlichkeit dafür, dass der FC Brentford sogar von Europa träumen darf. Doch wer ist dieser Thiago eigentlich? 

  • Im Sommer 2024 wechselte der damals 23-Jährige für 33 Millionen Euro vom Club Brügge zum FC Brentford. Ein Jahr zuvor zahlten die Belgier elf Millionen Euro an Ludogorets.

    In Bulgarien war der Rechtsfuß in 55 Partien an 32 Toren direkt beteiligt, in Belgien in derselben Anzahl an Spielen an 35. Mit fünf Toren und einer Vorlage war er maßgeblich daran beteiligt, dass Brügge 2024 bis ins Halbfinale der Conference League kam. Bereits im Februar 2024 gab Brentford den teuren Transfer des Stürmers bekannt.

  • Igor Thiago: Zwei schwere Verletzungen und kein einziges Tor

    Es schien der Start einer vielversprechenden Karriere zu sein. Doch Thiagos erste Saison bei den "Bienen" war eine Katastrophe. Schon zu Saisonbeginn fiel er mit einer langwierigen Meniskusverletzung aus. Anschließend kam er dreimal von der Bank und einmal von Anfang an zum Einsatz, blieb aber ohne Torbeteiligung und verletzte sich erneut.

    Wegen einer Knieverletzung verpasste er nahezu die komplette restliche Saison. Erst am 35. Spieltag feierte er sein Comeback. Bei vier Kurzeinsätzen blieb er erneut ohne Scorerpunkt. Zwei schwere Verletzungen und kein einziges Tor – im Sommer waren die Zweifel groß, auch wenn der Spieler selbst dafür wenig konnte.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nur Erling Haaland ist in der Premier League besser als Igor Thiago

    Aber der große und schwere Mittelstürmer kämpfte sich zurück und startete fulminant in die aktuelle Saison. In der Premier League absolvierte er bisher jedes Spiel und wurde dabei nur viermal aus- und einmal eingewechselt. Nach 13 Spieltagen stand Thiago bei elf Toren. Dann folgte eine kurze Flaute.

    Seit dem 20. Spieltag trifft er jedoch wieder häufiger und ist aktuell mit 17 Toren aus 26 Einsätzen der zweitbeste Stürmer der Premier League hinter Haaland. Die wohl herausragendste Qualität des 24-Jährigen ist, dass er sich in aller Regelmäßigkeit in gute Abschlusspositionen bringt. 60 Abschlüsse hatte Thiago in Premier League und Carabao Cup laut Wyscout in dieser Saison. Nur drei davon kamen von außerhalb des Strafraums.

    58,3 Prozent seiner Abschlüsse kommen auf das Tor des Gegners – die zweithöchste Quote aller Mittelstürmer der Premier League nach Lukas Nmecha. Wie präzise sein Abschluss ist, zeigt auch seine Torquote im Verhältnis zu seinen Schüssen: 30 Prozent finden den Weg ins Tor. Der zweite Platz wird von Joao Pedro belegt (26,5 Prozent), Haaland kommt nur auf knapp 25 Prozent. 

    Für einen Mittelstürmer ist es ein Qualitätsmerkmal, wie viele gute Chancen er sich erarbeiten und wie viele er davon verwerten kann. Viele Stürmer, die eine starke Saison spielen, haben den berühmten "Lauf". Sie machen aus sehr wenig sehr viel. Und irgendwann kommt der Normalisierungsprozess, weil sie es nicht schaffen, sich auf Dauer in qualitativ hochwertigere Abschlusspositionen zu bringen.

    Bei Thiago ist es zumindest in dieser Saison etwas anders. Er hat viele sehr gute Abschlüsse. 16,9 erwartete Tore sind nach Haaland (25,7) der höchste Wert in England. Und das, obwohl er mit circa zwei Abschlüssen pro 90 Minuten nur auf Platz 14 der Premier-League-Stürmer steht. 

  • Igor Thiago bringt Tempo und Physis mit

    Das liegt auch daran, dass Brentford trotz einer starken Saison eben kein Top-Team in England ist. Es wäre anzunehmen, dass er in einer Mannschaft mit stärkeren Mitspielern noch häufiger seine Qualitäten als Strafraumstürmer ausspielen könnte. In jedem Fall aber lassen die Daten hoffen, dass Thiago keine Eintagsfliege ist.

    Wer sich bei Brentford rund 0,6 erwartete Tore pro 90 Minuten erspielt, hat zweifelsfrei einen guten Riecher. Dass er diesen Wert mit seinen tatsächlich geschossenen Toren nur marginal überperformt, spricht dafür, dass er im Soll ist und nicht von einem besonderen Lauf profitiert.

    Thiago ist körperlich eine Urgewalt und bringt die Geschwindigkeit mit, um bei Tiefenläufen kaum fair vom Ball getrennt werden zu können. Er ist niemand, der sich großartig am Kombinationsspiel seiner Mannschaft beteiligt. Rund 14 Pässe pro 90 Minuten und nur 0,3 Torschussvorlagen unterstreichen das.

    Viel mehr ist Thiago wohl das, was man mittlerweile einen klassischen Strafraumstürmer nennt. All seine Tore hat er in dieser Saison innerhalb des Sechzehners erzielt, darunter auch sechs Elfmeter. Hinzu kommen zwei Kopfballtore und der eine oder andere Abstauber. Komplettiert wird das Bild durch einige starke Tiefenläufe, in denen er überlegt und eiskalt abschließt.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Igor Thiago: Erster Brasilianer, der zweimal Spieler des Monats wird

    Ein bisschen erinnert er mit seiner wuchtigen und geradlinigen Spielweise an seinen größten Konkurrenten um den Platz an der Sonne unter den Torjägern in England: Haaland. Beide sind klare Ziel- und Abschlussspieler, haben mit der Entstehung der Chancen derweil eher wenig zu tun. Sie sind herausragend darin, sich mit cleveren Laufwegen selbst Räume zu verschaffen und diese schließlich zu nutzen.

    Thiago ist im Vergleich zum Norweger sogar noch etwas mehr am restlichen Spiel beteiligt, weil er hin und wieder als Anspielstation bei langen Bällen herhalten muss. Aber wie Haaland hält er seine Position am liebsten und sucht nach Momenten, in denen er seinen herausragenden Abschluss gewinnbringend einsetzen kann.

    Natürlich spielt Haaland in seiner eigenen Liga. Aber mit welcher Beständigkeit sich Thiago hochkarätige Chancen in einem Team erarbeitet, das individuell nicht die Klasse von Manchester City hat, ist bemerkenswert.

    Belohnt wurde er für seine Leistungen gleich mehrfach in den vergangenen Tagen. In der Premier League wurde er zum Spieler des Monats ausgezeichnet – unter anderem vor Florian Wirtz und Enzo Fernandez. Damit ist er der erste Brasilianer, der diese Auszeichnung mehr als einmal bekam. Bereits im November war er der Sieger dieser Kategorie.

    Kurz zuvor verlängerte er bei Brentford seinen Vertrag bis 2031 – wohl mit einer gehörigen Gehaltserhöhung. Läuft eben bei Thiago.

  • Igor Thiago: Die Zahlen seiner Karriere

    • Brentford: 35 Spiele, 18 Tore, 1 Assist
    • Club Brügge: 55 Spiele, 29 Tore, 6 Assists
    • Ludogorets: 55 Spiele, 21 Tore, 11 Assists
    • Cruzeiro: 64 Spiele, 10 Tore, 3 Assists
