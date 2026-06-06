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Filip Knopp

Brasilien, Kader der Selecao: Warum ist Rodrygo von Real Madrid bei der WM 2026 nicht dabei?

Weltmeisterschaft
Brasilien
Rodrygo
Real Madrid

Rodrygo Goes gehört dem Kader der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 nicht an. GOAL erklärt den Grund für sein Fehlen.

Am Ende hat Carlo Ancelotti tatsächlich nur einen Stürmer seines Ex-Vereins Real Madrid berufen können: Von den Königlichen ist zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) lediglich Vinicius Junior in der brasilianischen Nationalmannschaft vertreten.

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Zwar befindet sich Endrick ebenfalls im Aufgebot, jedoch absolvierte er die Rückrunde der abgelaufenen Saison in Frankreich bei Olympique Lyon. Auf der anderen Seite muss von Real neben Eder Militao (Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel des linken Beins) auch Rodrygo Goes zusehen, wenn die Selecao zunächst in der Vorrunde auf Marokko, Haiti und Schottland trifft.

Die WM geht für Brasilien ohne Rodrygo vonstatten. Aber warum? GOAL liefert den Hintergrund der Nichtnominierung.

  • Rodrygo Real Madridgetty

    Brasilien, Kader der Selecao: Warum ist Rodrygo von Real Madrid bei der WM 2026 nicht dabei?

    Rodrygo war bei der WM 2022 Bestandteil des Kaders von Brasilien, ebenso wie bei der Copa America 2024. Bei Real hatte er seinen Stammplatz zu Beginn der zurückliegenden Saison verloren. Von Xabi Alonso war der einst jahrelange Rechtsaußen nur noch als Herausforderer von Vinicius auf dem linken Flügel vorgesehen, im Winter blühte er auf seiner alten Position dann aber wieder auf.

    Ist der 25-Jährige letztlich dennoch aus Leistungsgründen nicht berufen worden? Nein. Rodrygo erlitt Anfang März im rechten Knie einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss, sodass er seine Teilnahme schon einige Monate im Vorfeld des Turniers abhaken musste.

    Dem Angreifer wurde eine zehnmonatige Pause prognostiziert, sein Comeback feiert er demzufolge wahrscheinlich erst im Jahr 2027 – weit nach der WM. Kaum zu glauben: Einerseits stand Rodrygo im LaLiga-Spiel gegen den FC Getafe noch rund eine halbe Stunde lang auf dem Rasen, nachdem er sich verletzt hatte. Auf der anderen Seite soll er sogar schon seit dem Herbst 2023 eine Teilruptur im rechten vorderen Kreuzband mitgeschleppt haben.

    "Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Er wird diese Weltmeisterschaft verpassen, aber er hat noch Zeit und wird bei zukünftigen Turnieren mitspielen können", sagte Ancelotti nach der Hiobsbotschaft im März.

    Rodrygo, im Sommer 2019 zu Real gewechselt, lief bislang 37-Mal für sein Heimatland auf. Dabei gelangen ihm neun Tore. Sein Debüt für die Selecao gab der Offensiv-Allrounder am 15. November 2019 unter Tite. Unter Ancelotti kommt er im Brasilien-Trikot auf vier Einsätze, die er alle im Herbst 2025 absolvierte und in denen er zwei Treffer markierte und ein Tor vorbereitete.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Brasilien: Warum ist Rodrygo von Real Madrid bei der WM 2026 nicht dabei? - Der Kader der Selecao

    Trotz der Abwesenheit von Rodrygo lässt sich die Offensiv-Abteilung von Brasilien durchaus sehen. Auf dem Weg zum erhofften sechsten WM-Titel steht besonders Vinicius im Fokus, der im Angriff mit Raphinha vom FC Barcelona einen namhaften Führungsspieler an der Seite hat. Superstar Neymar ist ebenfalls dabei, er dürfte nach einer Ende Mai erlittenen Wadenverletzung im Laufe des Turniers eine Rolle spielen.

    Der Kader von Brasilien für die WM 2026

    • Tor: Alisson Becker, Ederson, Weverton
    • Abwehr: Marquinhos, Ibanez, Leo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Wesley, Bremer, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos
    • Mittelfeld: Casemiro, Bruno Guimaraes, Danilo Santos, Lucas Paqueta, Fabinho
    • Angriff: Vinicius Junior, Neymar, Raphinha, Matheus Cunha, Rayan, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago

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  • Brasilien bei der WM 2026: Gruppe

    Brasilien befindet sich bei der WM 2026 in Gruppe C. Dort ist die Selecao zweifellos der Favorit auf Platz eins. Stärkster Kontrahent in der Vorrunde: Marokko, das bei dem Turnier in Katar im November und Dezember 2022 immerhin Vierter wurde.

    Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind in der Vorrunde 48 Nationen vertreten. Alle Erst- und Zweitplatzierten stehen direkt im Sechzehntelfinale, dazu auch die acht besten Gruppendritten.

    Gruppe C

    • Brasilien
    • Haiti
    • Marokko
    • Schottland

  • Brasilien bei der WM 2026: Spiele und Termine

    • Sonntag, 14. Juni, 0 Uhr: Brasilien – Marokko (MetLife Stadium, East Rutherford)
    • Samstag, 20. Juni, 2:30 Uhr: Brasilien – Haiti (Lincoln Financial Field, Philadelphia)
    • Donnerstag, 25. Juni, 0 Uhr: Schottland – Brasilien (Hard Rock Stadium, Miami)
Freundschaftsspiele
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