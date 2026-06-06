Brasilien, Kader der Selecao: Warum ist Rodrygo von Real Madrid bei der WM 2026 nicht dabei?

Am Ende hat Carlo Ancelotti tatsächlich nur einen Stürmer seines Ex-Vereins Real Madrid berufen können: Von den Königlichen ist zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) lediglich Vinicius Junior in der brasilianischen Nationalmannschaft vertreten.
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Zwar befindet sich Endrick ebenfalls im Aufgebot, jedoch absolvierte er die Rückrunde der abgelaufenen Saison in Frankreich bei Olympique Lyon. Auf der anderen Seite muss von Real neben Eder Militao (Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel des linken Beins) auch Rodrygo Goes zusehen, wenn die Selecao zunächst in der Vorrunde auf Marokko, Haiti und Schottland trifft.
Die WM geht für Brasilien ohne Rodrygo vonstatten. Aber warum? GOAL liefert den Hintergrund der Nichtnominierung.