Brasilien, Kader der Selecao: Warum ist Rodrygo von Real Madrid bei der WM 2026 nicht dabei?

Rodrygo war bei der WM 2022 Bestandteil des Kaders von Brasilien, ebenso wie bei der Copa America 2024. Bei Real hatte er seinen Stammplatz zu Beginn der zurückliegenden Saison verloren. Von Xabi Alonso war der einst jahrelange Rechtsaußen nur noch als Herausforderer von Vinicius auf dem linken Flügel vorgesehen, im Winter blühte er auf seiner alten Position dann aber wieder auf.

Ist der 25-Jährige letztlich dennoch aus Leistungsgründen nicht berufen worden? Nein. Rodrygo erlitt Anfang März im rechten Knie einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss, sodass er seine Teilnahme schon einige Monate im Vorfeld des Turniers abhaken musste.

Dem Angreifer wurde eine zehnmonatige Pause prognostiziert, sein Comeback feiert er demzufolge wahrscheinlich erst im Jahr 2027 – weit nach der WM. Kaum zu glauben: Einerseits stand Rodrygo im LaLiga-Spiel gegen den FC Getafe noch rund eine halbe Stunde lang auf dem Rasen, nachdem er sich verletzt hatte. Auf der anderen Seite soll er sogar schon seit dem Herbst 2023 eine Teilruptur im rechten vorderen Kreuzband mitgeschleppt haben.

"Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Er wird diese Weltmeisterschaft verpassen, aber er hat noch Zeit und wird bei zukünftigen Turnieren mitspielen können", sagte Ancelotti nach der Hiobsbotschaft im März.

Rodrygo, im Sommer 2019 zu Real gewechselt, lief bislang 37-Mal für sein Heimatland auf. Dabei gelangen ihm neun Tore. Sein Debüt für die Selecao gab der Offensiv-Allrounder am 15. November 2019 unter Tite. Unter Ancelotti kommt er im Brasilien-Trikot auf vier Einsätze, die er alle im Herbst 2025 absolvierte und in denen er zwei Treffer markierte und ein Tor vorbereitete.