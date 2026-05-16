Brasilianischer Teenager im Fokus der Top-Klubs: Auch FC Bayern beobachtet wohl Supertalent in Kroatien

Allerdings sind nicht nur die Bayern an Belinho dran: Dem Bericht zufolge haben auch der FC Barcelona und Newcastle United ihre Scouts zu den Spielen nach Kroatien geschickt.

Belinho stammt aus der Jugend von Vasco da Gama und wechselte vor vier Jahren nach Kroatien. Dort kam er zu Beginn des Jahres 2023 in die Jugendabteilung von Dinamo Zagreb, die er im Februar nun verließ, um sich NK Kustosija anzuschließen.