"Brachte die Barca-Fans zum Weinen": Lob und Zuneigung von allen Seiten für Barcelonas Robert Lewandowski nach Abschied

Nach einem der wohl emotionalsten Augenblicke seiner Karriere kehrte Robert Lewandowski zu später Stunde noch ein letztes Mal auf den Rasen des legendären und menschenleeren Camp Nou zurück. Arm in Arm mit seiner Frau Anna genoss der 37-Jährige im Mittelkreis den Moment. "Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen. Heute verabschiede ich mich, aber Barcelona wird immer in meinem Herzen bleiben", hatte der Pole zuvor nach seinem letzten Heimspiel für den FC Barcelona über das Stadionmikrofon gesagt.

"Lewandowskis Rede, die alle Barca-Fans zum Weinen gebracht hat", schrieb die spanische Sportzeitung Marca dazu.