Goal.com
LiveTickets
Live Scores, Stats, and the Latest News
ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONAGetty Images
Daniel Buse

"Brachte die Barca-Fans zum Weinen": Lob und Zuneigung von allen Seiten für Barcelonas Robert Lewandowski nach Abschied

La Liga
Barcelona
R. Lewandowski

Der Stürmer aus Polen verabschiedet sich nach vier Jahren von seinem Klub - und dabei wird es sehr emotional.

Nach einem der wohl emotionalsten Augenblicke seiner Karriere kehrte Robert Lewandowski zu später Stunde noch ein letztes Mal auf den Rasen des legendären und menschenleeren Camp Nou zurück. Arm in Arm mit seiner Frau Anna genoss der 37-Jährige im Mittelkreis den Moment. "Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen. Heute verabschiede ich mich, aber Barcelona wird immer in meinem Herzen bleiben", hatte der Pole zuvor nach seinem letzten Heimspiel für den FC Barcelona über das Stadionmikrofon gesagt.

"Lewandowskis Rede, die alle Barca-Fans zum Weinen gebracht hat", schrieb die spanische Sportzeitung Marca dazu.

  • Barca-Fans bedanken sich bei Robert Lewandowski

    Schon bei seiner Auswechslung in der 84. Minute beim 3:1 (1:0) am vorletzten LaLiga-Spieltag gegen Real Betis hatte es minutenlange Ovationen und Sprechchöre gegeben. Nach dem Abpfiff wurde Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern gekommen war, von seinen Teamkollegen durch die Luft geworfen, durfte durch ein Spalier laufen und vergoss die eine oder andere Träne. Mit Familie und Freunden posierte er auf der Südtribüne, dort hingen zwei Banner - eines auf Katalanisch: "Robert, amb tu va començar tot" ("Robert, alles begann mit dir") und eines auf Polnisch: "Vziekuje, Lewy" ("Danke, Lewy").

    • Werbung
  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Hansi Flick: "Ein fantastischer Mensch und ein Weltklassespieler"

    Auch Barcas deutscher Trainer Hansi Flick würdigte den Stürmer: "Ich habe viele Jahre mit Robert zusammengearbeitet, er ist ein Freund. Es war ein perfekter, sehr emotionaler Abschied, den wir nie vergessen werden." Lewandowski habe "eine besondere Verbindung zu den Menschen hier. Er ist ein fantastischer Mensch und ein Weltklassespieler, ich kann nur Danke sagen. Natürlich werden wir ihn vermissen, er hat uns Tore und Titel beschert, er ist ein guter Mensch, aber dass Spieler gehen, gehört zum Fußball dazu", sagte Flick, der Lewandowski schon bei den Bayern gecoacht hatte.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Barca-Trainer Hansi Flick über Lewandowski-Nachfolger: "Wir wissen, was wir wollen"

    Nun steht er mit dem spanischen Meister vor der Herausforderung, im Sommer einen passenden Ersatz zu finden. "Robert zu ersetzen, ist nicht einfach. Er war 15 Jahre lang die beste Nummer neun der Welt", sagte Flick: "Wir brauchen einen Mittelstürmer, der sich ins Team integriert, aber auch Tore schießt. Wir wissen, was wir wollen, und wir sind sicher, dass wir ein fantastisches Team zusammenstellen werden."

Häufig gestellte Fragen

Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.

Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.

Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.

Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.

Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.

Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.

Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.

Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.

Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.

Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.

Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.

Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.

Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.

Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.

Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege. 

Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.

Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".

Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR