Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Neville ist Titelverteidiger Argentinien die einzige Mannschaft, die den großartig aufspielenden Franzosen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko Paroli bieten kann.
"Boshaftigkeit, Schlitzohrigkeit und Erfahrung": Für Gary Neville gibt es nur ein Team, das Frankreich bei der WM 2026 stoppen kann
Bei ITV Sport tippte Neville darauf, dass Les Bleus zum dritten Mal in Folge das Endspiel der WM erreichen und dort einzig von der Albiceleste aufzuhalten seien.
"Die einzige Mannschaft, bei der ich mir im Moment vorstellen kann, dass sie Frankreich stoppt, ist Argentinien", sagte Neville und begründete dies mit der "Mentalität" des amtierenden Titelträgers. Durchaus anerkennend schwärmte er von der "Boshaftigkeit, der Schlitzohrigkeit und der Erfahrung" des Teams um Superstar Lionel Messi.
Der langjährige Kapitän von Manchester United meinte weiter: "Das ist die einzige Mannschaft, die so geschlossen ist, dass sie gegen Frankreich antreten kann. Es kann sich natürlich noch etwas entwickeln. England, Spanien oder Portugal könnten sich steigern. Wollen wir es hoffen."
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Frankreich stellt neuen WM-Rekord auf
Hinter den Franzosen liegen eine makellose Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Partien und eine 3:0-Gala im Sechzehntelfinale gegen Schweden. Dabei stellte die Auswahl des scheidenden Cheftrainers Didier Deschamps einen neuen WM-Rekord auf: Als erste Mannschaft gelang es Frankreich in fünf aufeinanderfolgenden Spielen bei Endrunden mindestens drei Tore zu erzielen.
Weiter geht es für die Equipe tricolore am Samstagabend mit dem Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay. Auf den Weg ins Endspiel zu einer möglichen Neuauflage des Endspiels von 2022 gegen Argentinien könnten unter anderem noch Marokko, Spanien oder Portugal auf Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. warten.
Argentinien bekommt es dagegen in der vermeintlich leichteren Hälfte des Turnierbaums zunächst im Sechzehntelfinale mit dem krassen Außenseiter Kap Verde zu tun. Ein richtig dicker Brocken könnte erst in der Vorschlussrunde warten, wenn Erzrivale Brasilien, die Engländer oder Geheimfavorit Norwegen mögliche Kontrahenten wären.
Frankreichs Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Mike Maignan AC Milan Tor Robin Risser Lens Tor Brice Samba Rennes Abwehr Ibrahima Konate Liverpool Abwehr Jules Kounde Barcelona Abwehr Theo Hernandez Al-Hilal Abwehr Lucas Hernandez PSG Abwehr Lucas Digne Aston Villa Abwehr Malo Gusto Chelsea Abwehr Dayot Upamecano Bayern Munich Abwehr William Saliba Arsenal Abwehr Maxence Lacroix Crystal Palace Mittelfeld Michael Olise Bayern München Mittelfeld Aurelien Tchouameni Real Madrid Mittelfeld Adrien Rabiot AC Milan Mittelfeld Warren Zaire-Emery PSG Mittelfeld Manu Kone Roma Mittelfeld Rayan Cherki Manchester City Mittelfeld N'Golo Kante Fenerbahce Angriff Kylian Mbappe Real Madrid Angriff Desire Doue PSG Angriff Ousmane Dembele PSG Angriff Marcus Thuram Inter Mailand Angriff Jean-Phillipe Mateta Crystal Palace Angriff Bradley Barcola PSG Angriff Maghnes Akliouche Monaco