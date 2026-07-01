"Boshaftigkeit, Schlitzohrigkeit und Erfahrung": Für Gary Neville gibt es nur ein Team, das Frankreich bei der WM 2026 stoppen kann

Bei ITV Sport tippte Neville darauf, dass Les Bleus zum dritten Mal in Folge das Endspiel der WM erreichen und dort einzig von der Albiceleste aufzuhalten seien.

"Die einzige Mannschaft, bei der ich mir im Moment vorstellen kann, dass sie Frankreich stoppt, ist Argentinien", sagte Neville und begründete dies mit der "Mentalität" des amtierenden Titelträgers. Durchaus anerkennend schwärmte er von der "Boshaftigkeit, der Schlitzohrigkeit und der Erfahrung" des Teams um Superstar Lionel Messi.

Der langjährige Kapitän von Manchester United meinte weiter: "Das ist die einzige Mannschaft, die so geschlossen ist, dass sie gegen Frankreich antreten kann. Es kann sich natürlich noch etwas entwickeln. England, Spanien oder Portugal könnten sich steigern. Wollen wir es hoffen."