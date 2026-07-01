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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Boshaftigkeit, Schlitzohrigkeit und Erfahrung": Für Gary Neville gibt es nur ein Team, das Frankreich bei der WM 2026 stoppen kann

Weltmeisterschaft
Argentinien
Frankreich

2022 lieferten sich Frankreich und Argentinien in Katar ein spektakuläres WM-Endspiel. Gary Neville vermutet, dass es erneut dazu kommen wird - mit der Equipe tricolore als Favorit.

Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Neville ist Titelverteidiger Argentinien die einzige Mannschaft, die den großartig aufspielenden Franzosen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko Paroli bieten kann.

  • Bei ITV Sport tippte Neville darauf, dass Les Bleus zum dritten Mal in Folge das Endspiel der WM erreichen und dort einzig von der Albiceleste aufzuhalten seien.

    "Die einzige Mannschaft, bei der ich mir im Moment vorstellen kann, dass sie Frankreich stoppt, ist Argentinien", sagte Neville und begründete dies mit der "Mentalität" des amtierenden Titelträgers. Durchaus anerkennend schwärmte er von der "Boshaftigkeit, der Schlitzohrigkeit und der Erfahrung" des Teams um Superstar Lionel Messi.

    Der langjährige Kapitän von Manchester United meinte weiter: "Das ist die einzige Mannschaft, die so geschlossen ist, dass sie gegen Frankreich antreten kann. Es kann sich natürlich noch etwas entwickeln. England, Spanien oder Portugal könnten sich steigern. Wollen wir es hoffen."

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Frankreich stellt neuen WM-Rekord auf

    Hinter den Franzosen liegen eine makellose Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Partien und eine 3:0-Gala im Sechzehntelfinale gegen Schweden. Dabei stellte die Auswahl des scheidenden Cheftrainers Didier Deschamps einen neuen WM-Rekord auf: Als erste Mannschaft gelang es Frankreich in fünf aufeinanderfolgenden Spielen bei Endrunden mindestens drei Tore zu erzielen.

    Weiter geht es für die Equipe tricolore am Samstagabend mit dem Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay. Auf den Weg ins Endspiel zu einer möglichen Neuauflage des Endspiels von 2022 gegen Argentinien könnten unter anderem noch Marokko, Spanien oder Portugal auf Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. warten.

    Argentinien bekommt es dagegen in der vermeintlich leichteren Hälfte des Turnierbaums zunächst im Sechzehntelfinale mit dem krassen Außenseiter Kap Verde zu tun. Ein richtig dicker Brocken könnte erst in der Vorschlussrunde warten, wenn Erzrivale Brasilien, die Engländer oder Geheimfavorit Norwegen mögliche Kontrahenten wären.

  • Frankreichs Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein 
    TorMike MaignanAC Milan
    TorRobin RisserLens
    TorBrice SambaRennes
    AbwehrIbrahima KonateLiverpool
    AbwehrJules KoundeBarcelona
    AbwehrTheo HernandezAl-Hilal
    AbwehrLucas HernandezPSG
    AbwehrLucas DigneAston Villa
    AbwehrMalo GustoChelsea
    AbwehrDayot UpamecanoBayern Munich
    AbwehrWilliam SalibaArsenal
    AbwehrMaxence LacroixCrystal Palace
    MittelfeldMichael OliseBayern München
    MittelfeldAurelien TchouameniReal Madrid
    MittelfeldAdrien RabiotAC Milan
    MittelfeldWarren Zaire-EmeryPSG
    MittelfeldManu KoneRoma
    MittelfeldRayan CherkiManchester City
    MittelfeldN'Golo KanteFenerbahce
    AngriffKylian MbappeReal Madrid
    AngriffDesire DouePSG
    AngriffOusmane DembelePSG
    AngriffMarcus ThuramInter Mailand
    AngriffJean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    AngriffBradley BarcolaPSG
    AngriffMaghnes AklioucheMonaco
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