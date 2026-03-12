Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Meisterschaft gegen Genua bzw. Verona treffen Bologna und Rom im italienischen Derby im Achtelfinale der Europa League aufeinander: Das Hinspiel findet im Dall'Ara-Stadion statt, das Rückspiel aufgrund der besseren Platzierung der Giallorossi in der Meisterschaft im Olimpico-Stadion.
Bologna-Roma LIVE, die offiziellen Aufstellungen: Castro gegen Malen, Pobega und Rensch von Beginn an
BOLOGNA-ROM 0:0
TORSCHÜTZEN: -
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Trainer: Italiano
ROM (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Trainer: Gasperini
SCHIEDSRICHTER: Jablonski
GELBE KARTEN: -
AUSGESCHLOSSENE SPIELER: -
