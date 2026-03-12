Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Meisterschaft gegen Genua bzw. Verona treffen Bologna und Rom im italienischen Derby im Achtelfinale der Europa League aufeinander: Das Hinspiel findet im Dall'Ara-Stadion statt, das Rückspiel aufgrund der besseren Platzierung der Giallorossi in der Meisterschaft im Olimpico-Stadion.