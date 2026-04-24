BlueCo hat "einen erfolgreichen Verein zerstört": England-Legende übt scharfe Kritik am FC Chelsea

Die BlueCo-Ära, die mit dem Einstieg des US-amerikanischen Unternehmers und Milliardärs Todd Boehly im Jahr 2022 begann, sei ein "völliger Fehlschlag" gewesen, so der 48-Jährige: "Es ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass Image über Substanz gestellt wurde. Zu Beginn der letzten Saison schrieb ich in dieser Kolumne, dass Chelsea sich zum reichsten Entwicklungsverein der Welt gewandelt habe. Tatsächlich ist es noch schlimmer."

Das neue Eigentümer-Team um Boehly hätte "eine Titelmaschine in ein gescheitertes Experiment verwandelt", führte Carragher weiter aus. Die jüngste Entlassung von Trainer Liam Rosenior sei "ein Symptom für das katastrophale Missmanagement von BlueCo, das einen erfolgreichen Verein zerstört hat."

Die Blues hatten sich am vergangenen Mittwoch nach der fünften Liganiederlage in Serie von Rosenior getrennt. Der 41-Jährige hatte bei den Londonern erst Anfang des Jahres die Nachfolge von Enzo Maresca angetreten. Zuvor hatte er den französischen Erstligisten RC Straßburg, der wie Chelsea zum Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Boehly zählt, trainiert.

Der englische Mirror spekulierte umgehend, dass Chelsea Rosenior eine Abfindung in Höhe von bis zu 24 Millionen Pfund - umgerechnet fast 28 Millionen Euro - zahlen könnte. Der Trainer hatte noch sechs Jahre Laufzeit auf seinem Vertrag, der ihm angeblich vier Millionen Pfund pro Saison einbringen sollte.