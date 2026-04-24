"Der Abgang des fünften festen Trainers in vier Jahren an der Stamford Bridge deutet darauf hin, dass Chelsea ebenso sehr einen neuen Eigentümer wie einen neuen Cheftrainer braucht", schrieb Carragher in seiner Kolumne für den Telegraph.
BlueCo hat "einen erfolgreichen Verein zerstört": England-Legende übt scharfe Kritik am FC Chelsea
Jamie Carragher: "Beispiel dafür, dass Image über Substanz gestellt wurde"
Die BlueCo-Ära, die mit dem Einstieg des US-amerikanischen Unternehmers und Milliardärs Todd Boehly im Jahr 2022 begann, sei ein "völliger Fehlschlag" gewesen, so der 48-Jährige: "Es ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass Image über Substanz gestellt wurde. Zu Beginn der letzten Saison schrieb ich in dieser Kolumne, dass Chelsea sich zum reichsten Entwicklungsverein der Welt gewandelt habe. Tatsächlich ist es noch schlimmer."
Das neue Eigentümer-Team um Boehly hätte "eine Titelmaschine in ein gescheitertes Experiment verwandelt", führte Carragher weiter aus. Die jüngste Entlassung von Trainer Liam Rosenior sei "ein Symptom für das katastrophale Missmanagement von BlueCo, das einen erfolgreichen Verein zerstört hat."
Die Blues hatten sich am vergangenen Mittwoch nach der fünften Liganiederlage in Serie von Rosenior getrennt. Der 41-Jährige hatte bei den Londonern erst Anfang des Jahres die Nachfolge von Enzo Maresca angetreten. Zuvor hatte er den französischen Erstligisten RC Straßburg, der wie Chelsea zum Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Boehly zählt, trainiert.
Der englische Mirror spekulierte umgehend, dass Chelsea Rosenior eine Abfindung in Höhe von bis zu 24 Millionen Pfund - umgerechnet fast 28 Millionen Euro - zahlen könnte. Der Trainer hatte noch sechs Jahre Laufzeit auf seinem Vertrag, der ihm angeblich vier Millionen Pfund pro Saison einbringen sollte.
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Chelsea trotz massiver Investitionen ohne Erfolge
Aus sportlicher Sicht war die Entlassung des 41-Jährigen der nächste sportliche Tiefschlag einer ohnehin schon schlechten Saison. In der Premier League drohen die Blues als derzeit Achter das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen, in der Champions League zog man im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain deutlich den Kürzeren.
Dem gegenüber stehen wiederum Rekord-Investitionen in den vergangenen Jahren. Alleine in den zurückliegenden beiden Transferperioden pumpten Boehly und Co. knapp 340 Millionen Euro in den Kader, sichtliche Verbesserungen traten allerdings nicht ein.
Seit der Ankunft Boehlys sieht die Bilanz noch verheerender aus. Umgerechnet mehr als 1,7 Milliarden Euro wurden seit 2022 in neues Spielermaterial investiert, als Titel sprangen jedoch nur die wenig prestigeträchtige Conference League sowie die Klub-WM 2025 heraus.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.