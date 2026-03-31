"Blöd für alle BVB-Fans": Nico Schlotterbeck überrascht mit Update zu seiner Zukunft in Dortmund

"Ich habe lange mit Sebastian verhandelt", erklärte der 26-Jährige: "Ich hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert, das muss ich einfach schauen." Der neue Sportdirektor Ole Book habe ihn bereits angerufen, es werde mit ihm sicher bald Gespräche geben. "Das ist jetzt blöd für alle BVB-Fans, aber es ist keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist", meinte Schlotterbeck.