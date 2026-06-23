Blitz-Transfer beim FC Bayern? Joao Palhinha ergreift offenbar drastische Maßnahme

Zwei Optionen sollen Palhinha aktuell persönlich ansprechen: Einerseits ein Verbleib bei Tottenham Hotspur nach Ende der Leihe. Andererseits sei auch eine Rückkehr zu Sporting Lissabon "ein Szenario, das Palhinha gefiele", schreibt A Bola.

Allerdings gebe es in der Personalie Palhinha aktuell "keine nennenswerten Fortschritte", weil der deutsche Rekordmeister nicht von seiner Ablöseforderung in Höhe von 25 Millionen Euro abrücken wolle. Definitiv zu viel für Sporting, aber offenbar auch eine Summe, die die Spurs nicht bezahlen wollen. Der Premier-League-Klub soll dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 26 bis 30 Millionen bei Palhinha besitzen, diese aber nicht ziehen und stattdessen weiter mit den Bayern feilschen wollen.

Kurz nach dem geschafften Klassenerhalt mit den Spurs hatten sowohl Palhinha selbst als auch Trainer Roberto De Zerbi betont, einer weiteren Zusammenarbeit nicht abgeneigt zu sein. "Seit meinem ersten Tag hier fühle ich mich wie zu Hause. Die Fans, die Zuschauer, ein Top-Klub: Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles, was ich brauche", sagte Palhinha. Und auch De Zerbi erklärte: "Ja, ich möchte ihn behalten, zu 100 Prozent!"