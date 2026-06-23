Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, habe Palhinha seine Berater damit beauftragt, mit dem FC Bayern und potenziellen Interessenten schnellstmöglich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und seine langfristige Zukunft endlich zu klären.
Blitz-Transfer beim FC Bayern? Joao Palhinha ergreift offenbar drastische Maßnahme
Joao Palhinha hat wohl zwei Optionen - FC Bayern stellt sich noch quer
Zwei Optionen sollen Palhinha aktuell persönlich ansprechen: Einerseits ein Verbleib bei Tottenham Hotspur nach Ende der Leihe. Andererseits sei auch eine Rückkehr zu Sporting Lissabon "ein Szenario, das Palhinha gefiele", schreibt A Bola.
Allerdings gebe es in der Personalie Palhinha aktuell "keine nennenswerten Fortschritte", weil der deutsche Rekordmeister nicht von seiner Ablöseforderung in Höhe von 25 Millionen Euro abrücken wolle. Definitiv zu viel für Sporting, aber offenbar auch eine Summe, die die Spurs nicht bezahlen wollen. Der Premier-League-Klub soll dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 26 bis 30 Millionen bei Palhinha besitzen, diese aber nicht ziehen und stattdessen weiter mit den Bayern feilschen wollen.
Kurz nach dem geschafften Klassenerhalt mit den Spurs hatten sowohl Palhinha selbst als auch Trainer Roberto De Zerbi betont, einer weiteren Zusammenarbeit nicht abgeneigt zu sein. "Seit meinem ersten Tag hier fühle ich mich wie zu Hause. Die Fans, die Zuschauer, ein Top-Klub: Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles, was ich brauche", sagte Palhinha. Und auch De Zerbi erklärte: "Ja, ich möchte ihn behalten, zu 100 Prozent!"
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Wird Joao Palhinha zum Faustpfand des FC Bayern für überraschenden Transfer?
Womöglich ist eine Einigung mit dem kaufkräftigen Premier-League-Klub nur noch eine Frage der Zeit und der Ablöse. Zumal der Rekordmeister angeblich auch ein Auge auf Tottenhams hochtalentierten, aber unter De Zerbi unzufriedenen Mittelfeldspieler Lucas Bergvall geworfen haben soll.
Etwas komplizierter gestaltet sich derweil die Gemengelage mit Sporting. Dort steht dem Vernehmen nach der Abgang von Kapitän und Mittelfeld-Chef Morten Hjulmand bevor. Neben Palhinha soll Sergi Altimira von Real Betis der Wunschspieler für das zentral defensive Mittelfeld sein. Allerdings strebe dieser einen Wechsel in die Bundesliga zu RB Leipzig laut A Bola an. Sporting sei schon mit einem Angebot in Höhe von insgesamt 17 Millionen Euro bei Real Betis abgeblitzt. Auch das kolportierte Angebot an die Münchner über eine abermalige Palhinha-Leihe mit anschließender Kaufpflicht dürfte beim FC Bayern auf nur wenig Gegenliebe stoßen.
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FC Bayern greift mit Transfer von Joao Palhinha daneben
So oder so: Die Münchner werden mit Palhinha unterm Strich ein großes Minusgeschäft machen. Im Sommer 2024 kam der einstige Wunschspieler von Thomas Tuchel ("Holding Six") erst mit einem Jahr Verspätung und nach der Trennung von seinem großen Befürworter in München an. Die 51 Millionen Euro schwere Ablöse konnte der 37-malige portugiesische Nationalspieler anschließend unter Vincent Kompany nie rechtfertigen.
Palhinha erlebte auch aufgrund einiger Verletzungen eine Debütsaison zum Vergessen. In der Mittelfeldhierarchie fiel er letztlich klar hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic zurück. Nach nur 25 Spielen, keiner einzigen Torbeteiligung, einer Roten Karte und 986 Einsatzminuten war das Kapitel FC Bayern München für ihn schon wieder beendet.
Sein Leihjahr in London verlief indes zumindest für ihn persönlich durchaus erfolgreich: Zwar versanken die Spurs völlig überraschend im Tabellenkeller der Premier League und mussten bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen, Palhinha war dabei allerdings einer der wenigen Lichtblicke im Kader der kriselnden Spurs. Insgesamt kam er in 45 Pflichtspielen sogar auf starke sieben Tore und drei Vorlagen. Sein 1:0-Siegtreffer am letzten Spieltag gegen Everton bescherte Tottenham letztlich den Klassenerhalt.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.