Blitz-Comeback nach nur wenigen Tagen? Bayern-Neuzugang Saibari könnte gegen Frankreich eine überraschende Rückkehr feiern

Beim laufenden Turnier gehörte Saibari zu den wichtigsten Akteuren seiner Mannschaft. Der Angreifer war im Sturmzentrum bis zu seiner Verletzung gesetzt und sammelte in fünf Einsätzen bereits drei Treffer. Ein Tor gelang ihm direkt beim Auftaktspiel gegen Brasilien.

Nach der Weltmeisterschaft wird Saibari für die Bayern auf Torejagd gehen. Seit einer Woche ist bekannt, dass der FCB sich seine Dienste bis 2031 gesichert hat. Dafür zahlt der deutsche Rekordmeister etwas weniger als 55 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven.

FCB-Coach Vincent Kompany wird seinen Wunschspieler vielseitig einsetzen können. Saibari kann der Backup auf der Neun hinter Harry Kane sein, ist aber zugleich auch eine Option als Spielmacher sowie auf beiden Außenbahnen.

"Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben", schwärmte Sportvorstand Max Eberl bereits.