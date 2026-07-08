Im WM-Achtelfinale zwischen Marokko und Kanada musste Ismael Saibari bereits nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Ein Turnieraus schien für den Star-Neuzugang des FC Bayern München alles andere als ausgeschlossen. Doch wie das marokkanische Medium Almountakhab vermeldet, könnte der Offensivspieler im Viertelfinale gegen Frankreich überraschend schon wieder mitwirken.
Blitz-Comeback nach nur wenigen Tagen? Bayern-Neuzugang Saibari könnte gegen Frankreich eine überraschende Rückkehr feiern
Bilder zeigen, dass Saibari vor dem Duell am Donnerstag bereits gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen in den Flieger gestiegen ist. Wie Almountakhab berichtete, reist der 25-Jährige jedoch nicht nur als moralische Unterstützung mit dem Team, sondern soll alles geben, um sogar schon wieder auf dem Platz mitwirken zu können.
Angeblich handelt es sich bei der Oberschenkelverletzung nur um eine leichte Muskelzerrung. Eine schwerwiegendere Verletzung konnte ausgeschlossen werden und ein zweites MRT soll für weiteren Optimismus gesorgt haben, da Saibari dank eines speziellen Programms zur Rehabilitation Fortschritte gemacht habe.
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Frühe Auswechslung gegen Kanada: Saibaris Reaktion sprach Bände
Saibari hatte am vergangenen Samstag im Duell gegen Kanada über muskuläre Probleme geklagt. Immer wieder fasste er sich nach einer Viertelstunde an den hinteren Oberschenkel. Eine gegnerische Einwirkung war nicht zu erkennen.
Bevor er kurz darauf ausgewechselt wurde, wurde er noch auf dem Feld behandelt. Während der Behandlung wirkte der FCB-Neuzugang sichtbar niedergeschlagen und zog sich das Trikot über das Gesicht, sodass eine schlimmere Verletzung befürchtet wurde.
Auch ohne Saibari konnte Marokko das Spiel gegen den Co-Gastgeber am Ende souverän mit 3:0 gewinnen. Dank des Sieges steht die Mannschaft von Cheftrainer Mohamed Ouahbi als erster afrikanischer Teilnehmer zum zweiten Mal in Folge in einem WM-Viertelfinale. 2022 in Katar landete Marokko auf Platz vier.
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"Einer der spannendsten Offensivspieler dieser WM": FCB holt Wunschspieler
Beim laufenden Turnier gehörte Saibari zu den wichtigsten Akteuren seiner Mannschaft. Der Angreifer war im Sturmzentrum bis zu seiner Verletzung gesetzt und sammelte in fünf Einsätzen bereits drei Treffer. Ein Tor gelang ihm direkt beim Auftaktspiel gegen Brasilien.
Nach der Weltmeisterschaft wird Saibari für die Bayern auf Torejagd gehen. Seit einer Woche ist bekannt, dass der FCB sich seine Dienste bis 2031 gesichert hat. Dafür zahlt der deutsche Rekordmeister etwas weniger als 55 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven.
FCB-Coach Vincent Kompany wird seinen Wunschspieler vielseitig einsetzen können. Saibari kann der Backup auf der Neun hinter Harry Kane sein, ist aber zugleich auch eine Option als Spielmacher sowie auf beiden Außenbahnen.
"Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben", schwärmte Sportvorstand Max Eberl bereits.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.