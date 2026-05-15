Wie Newcastle Uniteds Coach Eddie Howe auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel seiner Mannschaft am Sonntag gegen Kellerkind West Ham United betonte, hätten die jüngsten Kader-Ausbootungen Gordon nicht nur mit dessen Hüftproblemen zu tun gehabt.
"Blick geht schon in die Zukunft": Anzeichen für Sommer-Transfer von Wunschkandidat des FC Bayern verdichten sich
Stattdessen würden auch die anhaltenden Wechselgedanken des 25-Jährigen in den Planungen Howes eine Rolle spielen. Es sei daher durchaus möglich, dass Gordon auch bei der Partie gegen die Londoner nicht zum Aufgebot der Magpies gehören werde.
"Wenn man diese Phase der Saison erreicht hat, richtet sich unser Blick natürlich auch schon teilweise auf das nächste Jahr. Anthony ist gerade erst nach einer Verletzung zurückgekehrt, ich finde, die Mannschaft hat in seiner Abwesenheit gut gespielt", erklärte der Newcastle-Coach zunächst.
Eine entsprechende Frage, ob Gordon wegen der bereits laufenden Planungen für die kommende Saison aktuell so wenig zum Einsatz komme, bejahte Howe anschließend: "Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft."
- Getty Images
Ist sich Gordon mit dem FC Bayern bereits einig?
Der 25-jährige Offensivspieler hatte sich Mitte April eine kleinere Hüftverletzung zugezogen und war deshalb für die anschließenden Spiele gegen den AFC Bournemouth und den FC Arsenal ausgefallen. Howe nominierte ihn allerdings auch danach für die Partien gegen Brighton & Hove Albion und zuletzt Nottingham Forest nicht in den Kader, obwohl Gordon wohl bereits wieder fit und einsatzbereit gewesen wäre.
Nach wie vor wird der Engländer eng mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Gordon selbst soll mit dem deutschen Rekordmeister bereits eine Einigung über einen Wechsel zur kommenden Saison erzielt haben, die beiden Klubs sind in den Verhandlungen aber noch weit auseinander.
- AFP
Bayern will keine so hohe Ablösesumme bezahlen
Dem Vernehmen nach verlangen die Magpies 80 Millionen britische Pfund, also umgerechnet rund 92 Millionen Euro, für den vielseitigen Offensivspieler - eine Summe, die der FC Bayern aller Voraussicht nach nicht bereit ist, zu zahlen.
Schließlich haben sich die Münchner in den vergangenen Jahren einem konsequenten Sparkurs unterzogen, nach tz-Infos sollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund deshalb die Aufgabe bekommen haben, den Kader für die neue Spielzeit nur punktuell zu verstärken und keine Unsummen auszugeben. Ein Transfer Gordons passe nicht in dieses Profil.
Klub-Patron Uli Hoeneß soll sich wiederum jüngst für eine Verpflichtung des Engländers ausgesprochen haben, jedoch müsste der FCB in den Verhandlungen die geforderte Ablöse noch ein wenig nach unten drücken. Beide Klubs sollen sich diesbezüglich ohnehin bereits in Gesprächen befinden, auch wenn eine zeitnahe Einigung unwahrscheinlich erscheint.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.