"Blick geht schon in die Zukunft": Anzeichen für Sommer-Transfer von Wunschkandidat des FC Bayern verdichten sich

Stattdessen würden auch die anhaltenden Wechselgedanken des 25-Jährigen in den Planungen Howes eine Rolle spielen. Es sei daher durchaus möglich, dass Gordon auch bei der Partie gegen die Londoner nicht zum Aufgebot der Magpies gehören werde.

"Wenn man diese Phase der Saison erreicht hat, richtet sich unser Blick natürlich auch schon teilweise auf das nächste Jahr. Anthony ist gerade erst nach einer Verletzung zurückgekehrt, ich finde, die Mannschaft hat in seiner Abwesenheit gut gespielt", erklärte der Newcastle-Coach zunächst.

Eine entsprechende Frage, ob Gordon wegen der bereits laufenden Planungen für die kommende Saison aktuell so wenig zum Einsatz komme, bejahte Howe anschließend: "Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft."