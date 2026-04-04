Bizarrer Move am Spielfeldrand: Hugo Ekitike und Rayan Cherki verärgern die Fans des FC Liverpool und von Manchester City

"Dass Ekitike schon vor Spielende bei 0:4-Rückstand das Trikot tauscht, sagt doch alles über die Mentalität des Teams", zitierte die Zeitung Liverpool Echo einen Fan der Reds.

"In dieser Mannschaft gibt es absolut keine Führung mehr, keine Leader oder Kapitäne", sagte ein anderer. "Es interessiert einfach keinen."

Während sich der Ärger über Ekitike in den Sozialen Medien formierte, erregte Cherki den Unmut der hellblauen Anhänger an Ort und Stelle. Der 22-Jährige streifte sich das Shirt des Rivalen gleich auf der City-Bank über, entledigte sich des Kleidungsstücks aber umgehend wieder, nachdem er erste negative Reaktionen von den Rängen zu hören bekam.







