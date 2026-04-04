Am Rande des FA-Cup-Viertelfinals zwischen Manchester City und dem FC Liverpool sorgten Rayan Cherki und Hugo Ekitike für Verwunderung und Ärger bei ihren Fans. Der Grund war ein als unpassend empfundener Trikottausch.
Bizarrer Move am Spielfeldrand: Hugo Ekitike und Rayan Cherki verärgern die Fans des FC Liverpool und von Manchester City
Erling Haaland schnürt den Hattrick
Was vielen Fans sauer aufstieß, war die Tatsache, dass die beiden französischen Nationalspieler nach ihren Auswechslungen - Cherki in der 68., Ekitike in der 71. Minute - Zeit und Muße fanden, ihre Jerseys zu tauschen.
Der Ärger bei den Liverpool-Anhängern war wohl doppelt groß, lag ihr Team doch zu diesem Zeitpunkt im Etihad Stadium in Manchester schon mit 0:4 zurück, nachdem Erling Haaland per Hattrick und Antoine Semenyo getroffen hatten.
Liverpool-Fans besonders sauer: "Sagt alles über die Mentalität"
"Dass Ekitike schon vor Spielende bei 0:4-Rückstand das Trikot tauscht, sagt doch alles über die Mentalität des Teams", zitierte die Zeitung Liverpool Echo einen Fan der Reds.
"In dieser Mannschaft gibt es absolut keine Führung mehr, keine Leader oder Kapitäne", sagte ein anderer. "Es interessiert einfach keinen."
Während sich der Ärger über Ekitike in den Sozialen Medien formierte, erregte Cherki den Unmut der hellblauen Anhänger an Ort und Stelle. Der 22-Jährige streifte sich das Shirt des Rivalen gleich auf der City-Bank über, entledigte sich des Kleidungsstücks aber umgehend wieder, nachdem er erste negative Reaktionen von den Rängen zu hören bekam.
Liverpool läuft der Musik in der Premier League hinterher
City zog durch das 4:0 souverän ins Halbfinale ein und könnte sich nach dem Ligapokal den zweiten nationalen Titel der Saison holen.
In einer Saison, die von extremen Leistungsschwankungen geprägt ist, bedeutet die Niederlage für den FC Liverpool einen weiteren herben Rückschlag. Neben dem vorzeitigen Aus in beiden heimischen Cupwettbewerben rennen die Reds den Topteams in der Premier League mit großem Rückstand hinterher. Die Qualifikation für die Champions League ist das Maximum, das die Mannschaft von Trainer Arne Slot über die Meisterschaft erreichen kann.
Anders als City ist Liverpool allerdings noch in der aktuellen Runde der europäischen Königsklasse vertreten. Florian Wirtz und Co. gehen allerdings als Außenseiter ins Viertelfinal-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Das Hinspiel findet am kommenden Mittwoch in der französischen Hauptstadt statt.
FC Liverpool: Bilanz in der Saison 2025/26
- Spiele: 48
- Siege: 25
- Unentschieden: 7
- Niederlagen: 16
- Tore: 90:66