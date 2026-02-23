Bouna Sarr hat nach exakt 833 Tagen bei der 0:3-Niederlage des FC Metz gegen Paris Saint-Germain sein erstes Profispiel bestritten. Der mittlerweile 34-Jährige wurde in der 66. Minute beim Stand von 0:2 für Lucas Michal eingewechselt und durfte das 0:3 von Goncalo Ramos nicht nur aus nächster Nähe begutachten, sondern begünstigte es zugleich. Sein fahrlässiger Ballverlust gegen Ex-Teamkollege Lucas Hernandez führte letztlich Sekunden später zum Einschlag.
Bittersüßes Comeback nach 833 Tagen in der "Hölle"! Mega-Flop des FC Bayern patzt bei seiner unwahrscheinlichen
Bouna Sarr nach Aus beim FC Bayern 19 Monate lang vereinslos
Und dennoch war es für Sarr ein Feiertag: Sein bis dahin letzter Einsatz in einem Pflichtspiel datierte vom 11. November 2023 - damals noch im Trikot des FC Bayern. Beim 4:2-Sieg der Münchner über den 1. FC Heidenheim stand er sogar über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Es war sein 33. und auch letztes Pflichtspiel für den Rekordmeister.
Nur wenige Tage später zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Es hätte auch Sarrs letztes Spiel in der Karriere werden können. Gedanken an ein Ende der Laufbahn hatte es in den vergangenen Monaten durchaus gegeben. Das hatte das englische Portal SportsBoom im November 2025 mit Verweis auf die "Verletzungs-Hölle" berichtet, durch die Sarr jahrelang gegangen sei.
Sein bis 2024 datierter Vertrag lief anschließend aus und Sarr fand 19 Monate lang keinen neuen Verein. Erst im Februar 2026 unterschrieb er einen bis Saisonende gültigen Kontrakt beim FC Metz. Dort hatte er 2011 den Sprung zu den Profis geschafft und war vier Jahre später für zwei Millionen Euro zu Olympique Marseille gewechselt.
In Marseille erlebte er dann die erfolgreichste Zeit seiner Karriere, sammelte in fünf Jahren 181 Pflichtspiele (acht Tore, zwölf Vorlagen), ehe kurz vor Ende der aufgrund der Corona-Pandemie verlängerten Transferperiode tatsächlich der deutsche Rekordmeister anklopfte, Olympique acht Millionen Euro und Sarr einen äußerst lukrativen Vierjahresvertrag bot.
Flick wollte ihn unbedingt: Bouna Sarr sitzt Luxusvertrag beim FC Bayern aus
Durch diesen soll der zum senegalesischen Verband gewechselte Nationalspieler vier Millionen Euro pro Jahr verdient haben und auch deshalb und trotz der schnell vernichtenden sportlichen Perspektive seinen Vertrag bis zum bitteren Ende ausgesessen haben. Sehr zum Leidwesen der Bayern, die Sarr bereits nach nur einem Jahr dem Vernehmen nach wieder loswerden wollten.
Sarr aber blieb, spielte auch aufgrund mehrerer gravierender Verletzungen kaum und wenn, dann enttäuschte er zumeist auf ganzer Linie. Auch wegen seines zweifelhaften Transfers geriet der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic in die Kritik.
Doch Sarr war nur die Spitze des Eisbergs eines verheerenden Transfer-Fünferschlags im Herbst 2020. Neben Sarr kamen innerhalb von 24 Stunden kurz vor der Deadline Marc Roca (damals 23 Jahre alt, neun Millionen Euro Ablöse), Eric Maxim Choupo-Moting (31, ablösefrei), Douglas Costa (30, geliehen) und Tiago Dantas (19, geliehen). Nur Choupo-Moting konnte zumindest phasenweise eine Verpflichtung rechtfertigen.
Ausschlaggebend für den Last-Minute-Transfer von Sarr soll jedoch besonders die Fürsprache des damaligen Trainers Hansi Flick gewesen sein. Flick habe zu ihm gesagt: "Du bist das Profil, das ich haben wollte. Wenn du gut bist, wirst du spielen." So erzählte es Sarr selbst in einem Interview mit der L'Equipe. Bei einem Testspiel im Juli 2020 zwischen Marseille und den Bayern soll Sarr Flick besonders positiv aufgefallen sein.
Bayern-Flop Sarr erlebt mit Senegal den größten Erfolg seiner Karriere
Viel Positives kam von Sarr dann aber im Trikot der Bayern nicht mehr dazu. Er gilt als einer der größten Transferflops in den vergangenen 20 Jahren. Immerhin scheint ihm nun in Metz bei seinem Jugendklub ein kleines Happy End in einer kuriosen Karriere zu winken.
Seinen wohl größten Erfolg der Karriere erlebte er nicht auf Klubebene, sondern mit der Nationalmannschaft. Trotz seines Daseins als Dauerreservist fuhr er 2022 als Stammspieler mit dem Senegal zum Afrika Cup. Auf dem Weg zum Titelgewinn verpasste Sarr keine einzige Minute.
Bouna Sarr: Leistungsdaten und Statistiken
- Olympique Marseille: 181 Spiele, 8 Tore, 12 Vorlagen
- FC Metz: 111 Spiele, 8 Tore, 9 Vorlagen
- FC Bayern: 33 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen