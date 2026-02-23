Bittersüßes Comeback nach 833 Tagen in der "Hölle"! Mega-Flop des FC Bayern patzt bei seiner unwahrscheinlichen

Und dennoch war es für Sarr ein Feiertag: Sein bis dahin letzter Einsatz in einem Pflichtspiel datierte vom 11. November 2023 - damals noch im Trikot des FC Bayern. Beim 4:2-Sieg der Münchner über den 1. FC Heidenheim stand er sogar über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Es war sein 33. und auch letztes Pflichtspiel für den Rekordmeister.

Nur wenige Tage später zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Es hätte auch Sarrs letztes Spiel in der Karriere werden können. Gedanken an ein Ende der Laufbahn hatte es in den vergangenen Monaten durchaus gegeben. Das hatte das englische Portal SportsBoom im November 2025 mit Verweis auf die "Verletzungs-Hölle" berichtet, durch die Sarr jahrelang gegangen sei.

Sein bis 2024 datierter Vertrag lief anschließend aus und Sarr fand 19 Monate lang keinen neuen Verein. Erst im Februar 2026 unterschrieb er einen bis Saisonende gültigen Kontrakt beim FC Metz. Dort hatte er 2011 den Sprung zu den Profis geschafft und war vier Jahre später für zwei Millionen Euro zu Olympique Marseille gewechselt.

In Marseille erlebte er dann die erfolgreichste Zeit seiner Karriere, sammelte in fünf Jahren 181 Pflichtspiele (acht Tore, zwölf Vorlagen), ehe kurz vor Ende der aufgrund der Corona-Pandemie verlängerten Transferperiode tatsächlich der deutsche Rekordmeister anklopfte, Olympique acht Millionen Euro und Sarr einen äußerst lukrativen Vierjahresvertrag bot.