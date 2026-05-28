Bitterer Rückschlag für Bayer Leverkusen: Angeblicher Wunschtrainer wechselt in die Ligue 1

Filipe Luis soll zuletzt nach Sky-Angaben die Wunschlösung auf dem Trainerstuhl von Bayer 04 gewesen sein. Es gebe zwar auch "konkrete Optionen B und C", allerdings habe sich die sportliche Führung um Simon Rolfes und Fernando Carro auf den Erfolgstrainer von Flamengo (8 Titel in 3 Jahren) festgelegt.

Die "Optionen B und C" dürften nun wieder in den Vordergrund rücken. Neben Luis wurden zuletzt diesbezüglich Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola vom AFC Bournemouth mit der Werkself in Verbindung gebracht. Beide Trainer hatten sich bei ihren Klubs gegen eine Vertragsverlängerung entschieden und wären ab dem 1. Juli frei verfügbar.

Glasner gewann am Mittwoch in seinem letzten Spiel mit den Eagles seinen zweiten Europapokal nach dem sensationellen Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt 2022. Im Finale der Conference League setzte sich der Premier-League-Klub mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.