Wie Fabrizio Romano berichtet, werde sich Filipe Luis nämlich nicht der Werkself, sondern der AS Monaco anschließen und im Fürstentum einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Demnach habe Generaldirektor Thiago Scuro den Deal völlig im Verborgenen mit dem Brasilianer ausgehandelt und Leverkusen geht leer aus.
Bitterer Rückschlag für Bayer Leverkusen: Angeblicher Wunschtrainer wechselt in die Ligue 1
Bayer Leverkusens Trainer-Suche: Filipe Luis und die "Optionen B und C"
Filipe Luis soll zuletzt nach Sky-Angaben die Wunschlösung auf dem Trainerstuhl von Bayer 04 gewesen sein. Es gebe zwar auch "konkrete Optionen B und C", allerdings habe sich die sportliche Führung um Simon Rolfes und Fernando Carro auf den Erfolgstrainer von Flamengo (8 Titel in 3 Jahren) festgelegt.
Die "Optionen B und C" dürften nun wieder in den Vordergrund rücken. Neben Luis wurden zuletzt diesbezüglich Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola vom AFC Bournemouth mit der Werkself in Verbindung gebracht. Beide Trainer hatten sich bei ihren Klubs gegen eine Vertragsverlängerung entschieden und wären ab dem 1. Juli frei verfügbar.
Glasner gewann am Mittwoch in seinem letzten Spiel mit den Eagles seinen zweiten Europapokal nach dem sensationellen Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt 2022. Im Finale der Conference League setzte sich der Premier-League-Klub mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.
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Bayer Leverkusen holt Hjulmand nach Horror-Start von ten Hag
Zwar hat Leverkusen noch nicht offiziell verkündet, dass man sich trotz Vertrags bis 2027 von Hjulmand trennen wird, allerdings gilt ein Abschied des Dänen im Sommer als verbrieft. Der 54-Jährige hatte bereits kurz nach Saisonbeginn von Erik ten Hag übernommen, der sich binnen kürzester Zeit mit der sportlichen Führung, Teilen des Staffs und Teilen der Mannschaft überworfen hatte.
Unter Hjulmand stabilisierte sich die Werkself zwar zunehmend, verpasste aber dennoch die Qualifikation für die Champions League. Im DFB-Pokal war im Halbfinale gegen den FC Bayern Schluss, in der Königsklasse war der FC Arsenal im Achtelfinale mindestens eine Nummer zu groß und in die Bundesliga-Saison schloss Leverkusen auf Platz sechs ab. Unterm Strich zu wenig für Hjulmand, um seinen Job zu behalten.
Besonders spielerisch überzeugte Leverkusen nur selten, zudem konnten zahlreiche und für viel Geld verpflichtete Spieler ihren hohen Transfersummen nicht gerecht werden. Nun soll unter einem neuen Trainer ein Neustart erfolgen.
Auch die AS Monaco trennt sich nach nur etwas mehr als einem halben Jahr von seinem Trainer. Erst im Oktober hatte Sebastien Pocognoli im Fürstentum übernommen, verpasste jedoch mit zwei Pleiten am Saisonende gegen Lille und Straßburg den Sprung ins internationale Geschäft.