Bittere Nachricht für Gastgeber! Bayern-Star Alphonso Davies fehlt Kanada zum Auftakt in die WM

Davies, etatmäßiger Kapitän der Kanadier, plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Marsch hatte zuletzt bereits bezweifelt, dass der 25-Jährige am Freitag (21 Uhr) im ersten WM-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina mitwirken kann.

Für die weiteren Partien in der Gruppe B gegen Katar (18. Juni) und die Schweiz (24. Juni) in Vancouver machte Marsch Davies jedoch Mut. "Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein", sagte der US-Amerikaner.