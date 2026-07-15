Bittere Nachricht für den FC Bayern? Michael Olise will angeblich sofort zu Real Madrid - prominenter Nachfolger schon im Blick?

Die Königlichen sollen dem 24-Jährigen das ideale Umfeld bieten, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, heißt es. Beim FC Bayern sei man sich der möglichen Gefahr eines Abgangs bewusst und sondiert deshalb bereits den Markt nach potenziellen Nachfolgern. Laut dem Bericht sollen mehrere Kandidaten auf der Liste stehen - darunter auch Olises Nationalmannschaftskamerad Bradley Barcola von Paris Saint-Germain. Der Flügelspieler war maßgeblich an den jüngsten Erfolgen von PSG (u.a. zwei Champions-League-Titel in Folge) beteiligt und steht noch bis 2028 beim Hauptstadtklub unter Vertrag.

Olise hingegen wird bereits seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Dort soll er als absoluter Wunschtransfer von Präsident Florentino Perez gelten, obwohl die Blancos selbst öffentlich ein Interesse am Franzosen dementierten: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte."