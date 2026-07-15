Wie Foot Mercato berichtet, soll Michael Olise einen Abschied vom deutschen Rekordmeister bereits in diesem Sommer anstreben. Sein Ziel: Real Madrid.
Bittere Nachricht für den FC Bayern? Michael Olise will angeblich sofort zu Real Madrid - prominenter Nachfolger schon im Blick?
Die Königlichen sollen dem 24-Jährigen das ideale Umfeld bieten, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, heißt es. Beim FC Bayern sei man sich der möglichen Gefahr eines Abgangs bewusst und sondiert deshalb bereits den Markt nach potenziellen Nachfolgern. Laut dem Bericht sollen mehrere Kandidaten auf der Liste stehen - darunter auch Olises Nationalmannschaftskamerad Bradley Barcola von Paris Saint-Germain. Der Flügelspieler war maßgeblich an den jüngsten Erfolgen von PSG (u.a. zwei Champions-League-Titel in Folge) beteiligt und steht noch bis 2028 beim Hauptstadtklub unter Vertrag.
Olise hingegen wird bereits seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Dort soll er als absoluter Wunschtransfer von Präsident Florentino Perez gelten, obwohl die Blancos selbst öffentlich ein Interesse am Franzosen dementierten: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte."
- Getty Images
Bei Wechsel zu Real Madrid: FC Bayern winkt wegen Michael Olise Rekordsumme
Doch zuletzt kamen wieder neue Gerüchte auf. Die Bild berichtete, die Situation um Olise werde für Bayern "ein wenig gefährlich". Demnach soll es aus seinem Umfeld Signale geben, dass der Offensivspieler eine neue Herausforderung suchen könnte. Real sei dabei sein Traumverein - auch, weil der Gewinn der Champions League mit Bayern als schwieriger eingeschätzt werde.
Die Position der Münchner ist jedoch klar: Olise soll bleiben. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, eine Ausstiegsklausel besitzt der Franzose nicht. Sollte es dennoch zu einem Verkauf kommen, wäre in jedem Fall eine enorme Ablöse nötig. Die Madrilenen sollen dem Vernehmen nach bereit sein, bis zu 220 Millionen Euro für den Flügelstar hinzublättern - damit würde Olise zum teuersten Abgang der Bayern-Geschichte. Der bislang teuerste Transfer der Fußballgeschichte ist weiterhin Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG wechselte.
Nach Gala-Saison beim FC Bayern: Michael Olise zählt zu den Ballon-d'Or-Anwärtern
Olise blickt auf eine herausragende Saison zurück. Mit 22 Toren und 31 Vorlagen in 52 Spielen gehörte er zu den besten Offensivspielern Europas und zählt zum erweiterten Kreis der Kandidaten für den nächsten Ballon d'Or. Auch bei der laufenden Weltmeisterschaft überzeugte der Franzose mit starken Leistungen und bereitete sechs Treffer vor. Das Halbfinal-Aus gegen Spanien (0:2) konnte er jedoch nicht verhindern.
Mit Frankreich geht es für Olise am Samstag im Spiel um Platz drei gegen den Verlierer des Halbfinals zwischen England und Argentinien um WM-Bronze.
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Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname