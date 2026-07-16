Die Konkurrenz für die deutschen Klubs ist jedoch enorm. Schon vor dem Einstieg von ManCity in den Poker hatten Premier-League-Rivalen wie Aston Villa und Tottenham Hotspur ihre Fühler nach Mbaye ausgestreckt und beobachten die Situation genau. Der Druck auf den BVB und Leipzig im Werben um den torgefährlichen Außenstürmer wächst somit beträchtlich.

Trotz einer Rolle als Ergänzungsspieler während der Weltmeisterschaft machte der Angreifer im Nationaltrikot nachdrücklich auf sich aufmerksam. In nur 160 Minuten Einsatzzeit, verteilt auf vier WM-Spiele, deutete er seine Klasse an.

Vor allem durch seinen Treffer gegen Frankreich beim 1:3, als er Abwehrstar Theo Hernandez mit einer Finte stehen ließ und den Ball anschließend wuchtig an Keeper Mike Maignan vorbei ins Netz schoss. Mit insgesamt 42 Profieinsätzen, vier Toren und vier Vorlagen für PSG bringt Mbaye trotz seines jungen Alters zudem bereits reichlich Erfahrung auf hohem Niveau mit.