Laut eines Berichts von Foot Mercato mischt nun auch Manchester City im Werben um Ibrahim Mbaye mit. Der 18-jährige PSG-Flügelstürmer wird zudem vom BVB, RB Leipzig, Tottenham Hotspur und Aston Villa gejagt. Demnach hat der englische Vizemeister den 18-jährigen Offensivspieler ganz oben auf seine Liste für das kommende Transferfenster gesetzt. Im Lager der Skyblues wird die Personalie derzeit intensiv geprüft, da im Sommer substanzielle Veränderungen im Angriff bevorstehen, heißt es.
Bittere Nachricht für den BVB? Topklub aus England meldet angeblich ebenfalls Interesse an PSG-Wunderkind an
Nach dem bereits vollzogenen Wechsel von Bernardo Silva zu Real Madrid und den anhaltenden Gerüchten rund um einen möglichen Abschied von Savinho sucht Trainer Enzo Maresca nach hochkarätigem Ersatz. Mbaye, dessen sportliche Zukunft in Paris trotz seines Talents ungeklärt scheint, strebt eine Veränderung an. Sein aktueller Arbeitgeber Paris Saint-Germain signalisiert derweil überraschend deutliche Bereitschaft, den Youngster bei einem passenden Angebot abzugeben.
Der gebürtige Franzose, der sich international für die senegalesische Nationalmannschaft entschieden hat und dort bereits auf 15 Länderspiele sowie vier Tore kommt, zählt zu den vielversprechendsten Akteuren des Jahrgangs 2008.
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Ibrahim Mbaye ist heiß begehrt
Transferexperte Fabrizio Romano hatte bereits am Mittwoch davon berichtet, dass der BVB Kontakt zu Mbaye aufgenommen habe, um sich bei ihm über seine aktuelle Situation im Pariser Starensemble zu informieren.
Footmercato bringt nun jedoch auch RB Leipzig ins Spiel, da man in dem physisch starken Flügelstürmer ein ideales Profil für die eigene Systematik sieht. Dass sich die Bundesliga in den vergangenen Jahren als hervorragendes Sprungbrett für Talente aus den französischen Nachwuchsakademien etabliert hat, könnte laut des Berichts auch für Mbaye ein entscheidender Faktor sein.
Ibrahim Mbaye spielte bei der WM 2026 für Senegal
Die Konkurrenz für die deutschen Klubs ist jedoch enorm. Schon vor dem Einstieg von ManCity in den Poker hatten Premier-League-Rivalen wie Aston Villa und Tottenham Hotspur ihre Fühler nach Mbaye ausgestreckt und beobachten die Situation genau. Der Druck auf den BVB und Leipzig im Werben um den torgefährlichen Außenstürmer wächst somit beträchtlich.
Trotz einer Rolle als Ergänzungsspieler während der Weltmeisterschaft machte der Angreifer im Nationaltrikot nachdrücklich auf sich aufmerksam. In nur 160 Minuten Einsatzzeit, verteilt auf vier WM-Spiele, deutete er seine Klasse an.
Vor allem durch seinen Treffer gegen Frankreich beim 1:3, als er Abwehrstar Theo Hernandez mit einer Finte stehen ließ und den Ball anschließend wuchtig an Keeper Mike Maignan vorbei ins Netz schoss. Mit insgesamt 42 Profieinsätzen, vier Toren und vier Vorlagen für PSG bringt Mbaye trotz seines jungen Alters zudem bereits reichlich Erfahrung auf hohem Niveau mit.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.