Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hofft im Disziplinarverfahren der UEFA nach den Vorkommnissen am Ende des Viertelfinal-Rückspiels gegen Real Madrid auf Nachsicht vonseiten des europäischen Fußballverbandes in der Bewertung und kritisiert auch den Tonus der Berichterstattung.
Bittere Konsequenzen für den FC Bayern? Vorstandsboss Dreesen hofft auf Nachsicht und kritisiert Berichterstattung
Dreesen sieht keine "aggressive, böse Aktion" von Fans des FC Bayern
"Man sieht allein daran, dass da keine Bösartigkeit war, weil die Fans insgesamt hinter der LED-Bande geblieben sind. Es war kein Platzsturm. Ich fand auch manche Überschriften in den Zeitungen ein Stück weit unangemessen", sagte Dreesen nach dem 4:1 des Rekordmeisters über den VfB Stuttgart und dem damit verbundenen Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft.
Nichtsdestotrotz sei für Dreesen auch klar, dass Menschen zu schaden gekommen sind, was eine intensive Aufarbeitung nach sich ziehen müsse. "Das muss man nicht nur ernst nehmen, sondern das gilt es aufzuarbeiten und wir müssen sehen, wie die UEFA damit umgeht. Wir hoffen natürlich sehr, dass das alles bewertet wird, auch die Situation, in der es passiert ist", sagte Dreesen und bezog sich darauf, dass der Schiedsrichter 20 Sekunden, nachdem die Fans des FC Bayern über den Zaun geklettert waren und sich jubelnd hinter der Bande positioniert hatten, abgepfiffen habe.
"Wer bei diesem Spiel dabei war, wird gesehen haben, dass das ganze Stadion euphorisiert war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das seitens der Fans eine aggressive, bösartige Aktion war. Die waren einfach auf dem Zaun gesessen. Das 3:3 ist gefallen und mit dem 4:3 hat dieses Stadion gebebt. Jeder, der da war, hat das gemerkt. Und dann ist die Euphorie übergeschäumt. Dann sind sie von dem Zaun runter und dann sind eben unglücklicherweise einige Journalisten verletzt worden", schilderte Dreesen seine Sicht auf die Ereignisse.
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FC Bayern vs. Real Madrid: Fotograf verliert Bewusstsein - Dreesen verteidigt Sicherheitskonzept
Unter anderem verlor der hinter der Bande positionierte Agentur-Fotograf Kai Pfaffenbach das Bewusstsein, weil er eingequetscht wurde. Die UEFA ermittelt nun gegen den FC Bayern wegen Störung durch Zuschauer, Blockierung öffentlicher Wege und das Werfen von Gegenständen. Damit entsprach der Verband der Forderung des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS), der in einem Brandbrief eine lückenlose Aufklärung und die Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen für Arbeitende in der Allianz Arena gefordert hatte.
Diesbezüglich stellte Dreesen jedoch klar, dass sogar "viel mehr" Ordner beim Spiel gegen Real eingesetzt worden waren, "als es das Sicherheitskonzept vorsieht". Er bitte darum, auch darüber nachzudenken, "dass wenn so viele Menschen auf einmal über einen Zaun klettern, dann hält kein Ordner dieser Welt das auf". Entscheidend sei für ihn, "dass es kein Platzsturm war. Ich denke, man muss beurteilen, dass es in dieser Euphorie war".
Dennoch trübten die Ereignisse auch noch Tage später Dreesens Gemüt mit Blick auf das Weiterkommen in der Königsklasse. "Ich muss ganz offen sagen: Das ist so schade! Es war ein so unglaubliches Spiel. Wahrscheinlich ein Spiel für die Geschichte dieses Klubs und die Champions-League-Geschichte. Dass das in dieser Art und Weise solch einen Teilaspekt hat, das ist schon sehr, sehr schade."
Die Dachorganisation der Bayern-Fans Club Nr. 12 bat später wegen der Vorfälle um Entschuldigung.
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Fans des FC Bayern schon einmal in der Champions League ausgeschlossen
Was den Bayern in der Bewertung seitens der UEFA womöglich zum Verhängnis werden könnte: Seit Dezember sind der Klub und seine Anhänger auf Bewährung, nachdem die aktive Fanszene im Heimspiel der Ligaphase gegen Sporting Lissabon rund 90 Pyro-Fackeln gezündet hatte. In der Folge wurde der gesamte Unterrang der Südkurve für das Heimspiel gegen Saint-Gilloise (21. Januar) gesperrt. Sollte es nun zu einer weiteren Strafe kommen, wäre die gesamte Südtribüne über drei Ränge vom Fan-Ausschluss betroffen.
Dass es tatsächlich dazu kommt, dürfte jedoch äußerst unwahrscheinlich sein. Schließlich ist die UEFA auch ein Stück weit auf die beeindruckenden Fan-Bilder und herausragenden Stadionatmosphäre bei ihren Highlight-Spielen angewiesen. Auch deshalb gab sich Sportdirektor Christoph Freund vor dem Wochenende durchaus gelassen mit Blick auf etwaige UEFA-Sanktionen.
"Die Sorge ist nicht groß. Der Austausch mit der Uefa ist sehr, sehr gut und sehr, sehr eng. Über eine ganze Saison hinweg immer. Auch mit Jan-Christian Dreesen, unserem Vorstandsvorsitzenden, der in vielen Gremien sitzt. Die Uefa weiß auch, was sie am FC Bayern hat. Es war gerade das Champions-League-Finale in München. Es wird wiederkommen, weil dieses Stadion für Sicherheit steht, für eine Toporganisation. Die UEFA weiß schon, dass das eines der sichersten Stadien ist, dass da eine Topstimmung ist", sagte Freund.
Nach dem Endspiel 2025 wird auch das CL-Finale 2028 in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Für Freund ein Indiz der Wertschätzung seitens der UEFA für den Standort München und dessen Sicherheit. Daher gilt für den Österreicher: "Wir gehen davon aus, dass wir unser nächstes Heimspiel in der Champions League wieder mit so einer Emotion, mit so einer Stimmung austragen können. Dass wir auch gegen Paris wieder mit einem vollen Stadion ein richtiges Fußballfest feiern können – so wie es sich alle wünschen."
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".