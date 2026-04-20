Bittere Konsequenzen für den FC Bayern? Vorstandsboss Dreesen hofft auf Nachsicht und kritisiert Berichterstattung

"Man sieht allein daran, dass da keine Bösartigkeit war, weil die Fans insgesamt hinter der LED-Bande geblieben sind. Es war kein Platzsturm. Ich fand auch manche Überschriften in den Zeitungen ein Stück weit unangemessen", sagte Dreesen nach dem 4:1 des Rekordmeisters über den VfB Stuttgart und dem damit verbundenen Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft.

Nichtsdestotrotz sei für Dreesen auch klar, dass Menschen zu schaden gekommen sind, was eine intensive Aufarbeitung nach sich ziehen müsse. "Das muss man nicht nur ernst nehmen, sondern das gilt es aufzuarbeiten und wir müssen sehen, wie die UEFA damit umgeht. Wir hoffen natürlich sehr, dass das alles bewertet wird, auch die Situation, in der es passiert ist", sagte Dreesen und bezog sich darauf, dass der Schiedsrichter 20 Sekunden, nachdem die Fans des FC Bayern über den Zaun geklettert waren und sich jubelnd hinter der Bande positioniert hatten, abgepfiffen habe.

"Wer bei diesem Spiel dabei war, wird gesehen haben, dass das ganze Stadion euphorisiert war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das seitens der Fans eine aggressive, bösartige Aktion war. Die waren einfach auf dem Zaun gesessen. Das 3:3 ist gefallen und mit dem 4:3 hat dieses Stadion gebebt. Jeder, der da war, hat das gemerkt. Und dann ist die Euphorie übergeschäumt. Dann sind sie von dem Zaun runter und dann sind eben unglücklicherweise einige Journalisten verletzt worden", schilderte Dreesen seine Sicht auf die Ereignisse.