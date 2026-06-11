Bittere Gewissheit! Ehemaliger Bundesligastar verpasst die WM und beendet seine Nationalmannschaftskarriere

Der ehemalige Bundesligaprofi des VfB Stuttgart war Teil des 26-köpfigen WM-Kaders Japans und bestritt Ende Mai noch ein Vorbereitungsspiel gegen Island (1:0). Aus Fitnessgründen zieht er sich nun aber doch zurück und damit gleich einen Schlussstrich unter seine Laufbahn in der japanischen Auswahl.

Bei X schrieb Endo: "Wie bereits angekündigt, werde ich aus dem WM-Kader ausscheiden. Seit meiner Verletzung habe ich bis zu diesem Zeitpunkt alles getan, was in meiner Macht stand, daher bereue ich nichts."

Natürlich sei er "frustriert", so der zentrale Mittelfeldspieler, aber: "Mehr noch bin ich stolz darauf, wie wir seit der Weltmeisterschaft in Katar zusammengewachsen sind - ich als Kapitän, der diese Mannschaft anführt und unser Ziel, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, zu etwas gemacht hat, das wir als selbstverständlich ansehen können."