Wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat Kapitän Wataru Endo vom FC Liverpool seinen sofortigen Rücktritt aus der japanischen Nationalmannschaft verkündet.
Bittere Gewissheit! Ehemaliger Bundesligastar verpasst die WM und beendet seine Nationalmannschaftskarriere
Der ehemalige Bundesligaprofi des VfB Stuttgart war Teil des 26-köpfigen WM-Kaders Japans und bestritt Ende Mai noch ein Vorbereitungsspiel gegen Island (1:0). Aus Fitnessgründen zieht er sich nun aber doch zurück und damit gleich einen Schlussstrich unter seine Laufbahn in der japanischen Auswahl.
Bei X schrieb Endo: "Wie bereits angekündigt, werde ich aus dem WM-Kader ausscheiden. Seit meiner Verletzung habe ich bis zu diesem Zeitpunkt alles getan, was in meiner Macht stand, daher bereue ich nichts."
Natürlich sei er "frustriert", so der zentrale Mittelfeldspieler, aber: "Mehr noch bin ich stolz darauf, wie wir seit der Weltmeisterschaft in Katar zusammengewachsen sind - ich als Kapitän, der diese Mannschaft anführt und unser Ziel, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, zu etwas gemacht hat, das wir als selbstverständlich ansehen können."
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Shuto Machino ersetzt Wataru Endo
Endo hatte sich im Februar während eines Premier-League-Spiels seiner Liverpooler gegen Sunderland eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Für die Reds lief er anschließend in der abgelaufenen Saison nicht mehr auf. Trotzdem war er Teil des WM-Kaders von Nationaltrainer Hajime Moriyasu. Endos Aus deutete sich an, nachdem er im Trainingscamp keine volle Einheit absolvieren konnte und in besagtem Test gegen Island nur 45 Minuten auf dem Platz stand.
Seit seinem Debüt 2015 absolvierte Endo 73 Länderspiele, in denen ihm vier Tore gelangen. Er nahm unter anderem an zwei Weltmeisterschaften teil. Der einstige Stuttgarter verkündete, dass kein weiterer Einsatz für sein Land dazukommen wird: "Von nun an werde ich die japanische Nationalmannschaft als Fan anfeuern. Der Moment, in dem die japanische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt, wird sicherlich eines Tages kommen."
Für Endo nominierte Moriyasu Bundesligaprofi Shuto Machino von Borussia Mönchengladbach nach (26, 14 A-Länderspiele). Für ihn ist es die zweite WM-Teilnahme. Japan trifft in der Vorrunde der Endrunde auf die Niederlande, Tunesien und Schweden.
Die erfolgreichsten Nationen bei Weltmeisterschaften
Platz Land WM-Titel 1 Brasilien 5 2 Deutschland 4 2 Italien 4 4 Argentinien 3 5 Frankreich 2 5 Uruguay 2 7 Spanien 1 7 England 1