"Bislang hat er nicht abgeliefert": Jamie Carragher knöpft sich nach Liverpools Aus gegen PSG Florian Wirtz vor

In seiner Funktion als TV-Experte bei CBS konstatierte Carrager zunächst, Wirtz habe bei der 0:2-Niederlage im Rückspiel des Viertelfinales der Königsklasse gegen PSG einen "enttäuschenden" Auftritt hingelegt. Carragher führte dann über den 125-Millionen-Euro-Neuzugang von Bayer Leverkusen aus: "Bislang hat er nicht abgeliefert. Wohlwollend könnte man ihn als ordentlich und schnörkellos beschreiben. Aber am Ende fehlt ihm der Punch."

Zwischen den Strafräumen sei Wirtz "hübsch" anzuschauen, und ein "hervorragender Fußballer, aber das kann man für sein Preisschild auch erwarten." Nun sei der 23-Jährige gegen Paris Saint-Germain auf zwei stärkere Gegenspieler getroffen, so der Champions-League-Gewinner von 2005: "Dann sieht man sich die Spieler an, mit denen er es zu tun bekommt – Vitinha und (Joao) Neves –, und er hatte ihnen im ersten Spiel nichts entgegenzusetzen."

Carraghers verheerendes Fazit: "Wenn man bedenkt, was Liverpool ausgegeben hat, dann haben sie im Grunde nichts dafür bekommen."