Nach dem Ausscheiden seines Ex-Klubs FC Liverpool hat Jamie Carragher (48) allerlei Dinge beim englischen Meister bemängelt. Deutliche Kritik gab es auch für Nationalspieler Florian Wirtz.
"Bislang hat er nicht abgeliefert": Jamie Carragher knöpft sich nach Liverpools Aus gegen PSG Florian Wirtz vor
In seiner Funktion als TV-Experte bei CBS konstatierte Carrager zunächst, Wirtz habe bei der 0:2-Niederlage im Rückspiel des Viertelfinales der Königsklasse gegen PSG einen "enttäuschenden" Auftritt hingelegt. Carragher führte dann über den 125-Millionen-Euro-Neuzugang von Bayer Leverkusen aus: "Bislang hat er nicht abgeliefert. Wohlwollend könnte man ihn als ordentlich und schnörkellos beschreiben. Aber am Ende fehlt ihm der Punch."
Zwischen den Strafräumen sei Wirtz "hübsch" anzuschauen, und ein "hervorragender Fußballer, aber das kann man für sein Preisschild auch erwarten." Nun sei der 23-Jährige gegen Paris Saint-Germain auf zwei stärkere Gegenspieler getroffen, so der Champions-League-Gewinner von 2005: "Dann sieht man sich die Spieler an, mit denen er es zu tun bekommt – Vitinha und (Joao) Neves –, und er hatte ihnen im ersten Spiel nichts entgegenzusetzen."
Carraghers verheerendes Fazit: "Wenn man bedenkt, was Liverpool ausgegeben hat, dann haben sie im Grunde nichts dafür bekommen."
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Jamie Carragher kritisiert auch Arne Slot
Liverpool misslang am Dienstagabend an der Anfield Road nach der Hinspielpleite in Paris (0:2) die Aufholjagd. Stattdessen kassierten Wirtz und seine Mannschaftskameraden durch Ousmane Dembeles Doppelpack die nächste Pleite und müssen nun auch von der letzten Titelhoffnung dieser Saison Abstand nehmen.
Wirtz spielte gegen PSG 90 Minuten, ohne dabei allerdings groß aufzufallen. Auch Ex-DFB-Star Matthias Sammer (58) konstatierte anschließend bei Amazon Prime: "Vielleicht ist er insgesamt das Spiegelbild von Liverpool: Du siehst Können, aber du siehst im Moment nicht das ganz Besondere in dieser Mannschaft." Wirtz steht kurz vor dem Saisonendspurt bei sechs Toren und zehn Assists in 44 Pflichtspielen.
Derweil missfiel Jamie Carragher neben Wirtz' Leistung auch, dass LFC-Coach Arne Slot im Sturm auf den zuvor lange verletzten Alexander Isak gesetzt hatte und Mohamed Salah dafür zunächst draußen blieb.
Diese Entscheidung habe ihn "fassungslos" gemacht, so der englische Ex-Nationalspieler: "Der Trainer mag seine Gründe haben, aber Isak ist nicht annähernd fit. Salah hat im Hinspiel nicht gespielt, es ist also nicht so, dass er jenes Spiel und die Premier League am Wochenende in den Beinen hatte. In der Premier League hat er ein Tor geschossen und ist immer noch einer von Liverpools besten Schützen. Isak hat dagegen noch nicht mit (Sturmpartner) Hugo Ekitike zusammengespielt."
Die Rekordtransfers des FC Liverpool:
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton