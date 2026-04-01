Bis zu zehn Spieler könnten gehen! Bundesligist steht offenbar Mega-Umbruch im Sommer an

Demnach könnten "bis zu zehn" Spieler den Klub in der sommerlichen Transferperiode verlassen. Namentlich werden dabei Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi und der derzeit an OGC Nizza verliehene Elye Wahi genannt.

Während die fünf Erstgenannten aufgrund ihrer ansprechenden Leistungen im SGE-Trikot das Interesse einiger Topklubs auf sich gezogen haben und deshalb profitabel verkauft werden könnten, scheinen vor allem Dahoud, Batshuayi und Wahi keine sportliche Zukunft in Frankfurt zu haben.

Insgesamt konnten die Verkäufe mehr als 150 Millionen Euro in die Kassen spülen. Bei Collins soll die Schmerzgrenze der Verantwortlichen bei 30 bis 35 Millionen Euro liegen, wohingegen Bahoya und Brown jeweils 40 bzw. sogar bis zu 65 Millionen Euro einbringen könnten.