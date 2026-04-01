Die Sport Bild schreibt von einem "der größten Umbrüche der letzten Dekade", welcher bei der SGE nach dem Ende der laufenden Saison stattfinden könnte. Dieser würde jedoch nicht alleine das Spielermaterial und den Kader, sondern "verschiedene Bereiche" im Verein betreffen.
Bis zu zehn Spieler könnten gehen! Bundesligist steht offenbar Mega-Umbruch im Sommer an
Demnach könnten "bis zu zehn" Spieler den Klub in der sommerlichen Transferperiode verlassen. Namentlich werden dabei Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi und der derzeit an OGC Nizza verliehene Elye Wahi genannt.
Während die fünf Erstgenannten aufgrund ihrer ansprechenden Leistungen im SGE-Trikot das Interesse einiger Topklubs auf sich gezogen haben und deshalb profitabel verkauft werden könnten, scheinen vor allem Dahoud, Batshuayi und Wahi keine sportliche Zukunft in Frankfurt zu haben.
Insgesamt konnten die Verkäufe mehr als 150 Millionen Euro in die Kassen spülen. Bei Collins soll die Schmerzgrenze der Verantwortlichen bei 30 bis 35 Millionen Euro liegen, wohingegen Bahoya und Brown jeweils 40 bzw. sogar bis zu 65 Millionen Euro einbringen könnten.
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Eintracht Frankfurt zittert um das internationale Geschäft
Mit diesem Geld könnte die Eintracht wiederum selbst auf dem Transfermarkt aktiv werden. Dem Bericht zufolge sind Paul Nebel vom 1. FSV Mainz 05 und Zweitliga-Shootingstar Louey Ben Farhat vom Karlsruher SC mögliche Kandidaten. Darüber hinaus ist eine feste Verpflichtung von Leihspieler Arnaud Kalimuendo angedacht - dafür müsste die SGE rund 30 Millionen Euro aufbringen.
Abseits möglicher Transfererlöse kann Frankfurt eher nicht auf sprudelnde Einnahmen setzen. Aufgrund einer äußerst durchwachsenen Saison droht man das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen. Derzeit liegt man acht Zähler hinter Platz sechs, der für die Teilnahme an der Conference League berechtigen würde. Ein siebter Platz könnte allerdings auch reichen, sofern der SC Freiburg nicht den DFB-Pokal gewinnen würde.