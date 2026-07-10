Riera postete ein Bild von sich mit Sportvorstand Markus Krösche und schrieb dazu einleitend: "Das sind die einzigen zwei Personen, die morgens bis abends im Verein waren und sich darum bemüht haben, das Chaos innen und außen zu beseitigen, Markus Krösche und ich!!! Niemand sonst!"
"Bis heute weißt du wahrscheinlich nicht einmal, warum du überhaupt ein Gehalt bekommst": Albert Riera attackiert Boss von Eintracht Frankfurt
Anschließend attackierte der 44-jährige Spanier - in einem grammatikalisch durchwachsenen Englisch - Axel Hellmann. "Ich werde deinen Namen nicht nennen (die Person, die ich gerade mal zweimal gesehen habe), denn du bist ein Niemand, völlig unbekannt, und du hast nichts geleistet", schrieb Riera. "Bis heute weißt du wahrscheinlich nicht einmal, warum du überhaupt ein Gehalt vom Verein bekommst. Du hast beschlossen, über mich zu sprechen – also werde ich das ebenfalls tun."
Offensichtlicher Hintergrund ist ein kürzlich erschienenes Interview von Hellmann mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem er den ehemaligen Eintracht-Trainer kritisierte. "Ich war überrascht, wie wenig er bereit war, sich mit der Bundesliga, diesem Klub und dem ganzen Umfeld auseinanderzusetzen", sagte Hellmann unter anderem.
Eintracht Frankfurt trennte sich nach Saisonende von Albert Riera
Riera übernahm bei der Eintracht Anfang des Jahres von Dino Toppmöller und machte anschließend eher mit markigen Sprüchen als mit einer sportlichen Weiterentwicklung der Mannschaft von sich reden. Nach nur vier Siegen aus 14 Spielen und dem Verpassen des internationalen Geschäfts trennte sich der Klub am Saisonende von Riera.
Während seiner Zeit im Klub sei "Eintracht wie eine Geisterstadt" gewesen, schrieb Riera weiter bei Instagram. "Weder der Präsident noch die Direktoren oder sonst jemand waren präsent. Wahrscheinlich tauchen sie nur auf, wenn es gute Zeiten gibt. Feiglinge reden erst hinterher und hinter dem Rücken anderer. Übrigens wünsche ich Eintracht, dass der Verein die richtigen Leute findet – Menschen, die etwas von diesem Spiel verstehen und dem Klub dabei helfen, eine erfolgreiche Fußballgeschichte zu schreiben." In der kommenden Saison wird die Eintracht von Adi Hütter trainiert.
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