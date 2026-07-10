Anschließend attackierte der 44-jährige Spanier - in einem grammatikalisch durchwachsenen Englisch - Axel Hellmann. "Ich werde deinen Namen nicht nennen (die Person, die ich gerade mal zweimal gesehen habe), denn du bist ein Niemand, völlig unbekannt, und du hast nichts geleistet", schrieb Riera. "Bis heute weißt du wahrscheinlich nicht einmal, warum du überhaupt ein Gehalt vom Verein bekommst. Du hast beschlossen, über mich zu sprechen – also werde ich das ebenfalls tun."

Offensichtlicher Hintergrund ist ein kürzlich erschienenes Interview von Hellmann mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem er den ehemaligen Eintracht-Trainer kritisierte. "Ich war überrascht, wie wenig er bereit war, sich mit der Bundesliga, diesem Klub und dem ganzen Umfeld auseinanderzusetzen", sagte Hellmann unter anderem.