"Bin mutigen Schritt gegangen": Zweite Wahl beim FC Bayern bereut Transfer nicht

Schon bald könnte Urbig jedoch zur neuen Nummer eins beim FC Bayern aufsteigen. Der Vertrag des 40-jährigen Neuer läuft am Saisonende aus, eine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung steht noch aus. Auf die Frage, ob er dessen Nachfolger werden könnte, sagte Urbig: "Ob ich derjenige bin - das ist nicht meine Entscheidung. Was ich beeinflussen kann, ist, Mindset und Qualität mitzubringen und das dann umzumünzen, weil der FC Bayern ein sehr großer Klub ist. Ich habe das Gefühl, dass ich bisher sehr gut damit gefahren bin. Mental immer darauf vorbereitet zu sein, dass ich gebraucht werde und auch da zu sein, damit ich auf dem Platz liefern kann. Ich glaube, dass mir das bislang gut gelungen ist."

Urbigs Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist bis 2029 gültig. Zuletzt nominierte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für das DFB-Team, Urbig musste jedoch wegen seiner Verletzung vorzeitig abreisen.