Jonas Urbig hat seinen Wechsel zum FC Bayern München nicht bereut. Seit Januar 2025 ist er dort die Nummer zwei hinter Manuel Neuer.
"Bin mutigen Schritt gegangen": Zweite Wahl beim FC Bayern bereut Transfer nicht
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Jonas Urbig über Transfer zu Bayern: "Ich bereue ihn nicht"
"Im Endeffekt war es die Chance, die ich gesehen habe, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. All das mit einem sehr guten Trainer, einem sehr guten Torwart-Trainer, einer sehr guten Torwart-Gruppe und generell einem sehr guten Team. Das waren vier Komponenten, die dazu beigetragen haben, dass ich den mutigen Schritt zum FC Bayern gegangen bin. Ich bereue ihn nicht", sagte er im Sky-Interview.
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Schon 14 Einsätze für Jonas Urbig als Neuer-Vertreter
Die Bayern verpflichteten Urbig im vergangenen Winter für sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln. Der 22-Jährige kam seither meist als Backup zum Einsatz, wenn Neuer verletzt oder gesperrt fehlte - was durchaus häufig vorkam. In der laufenden Saison steht Urbig daher bereits bei 14 Einsätzen. Auch zuletzt vertrat er Neuer, der wegen einer Muskelverletzung pausieren musste. Inzwischen ist Neuer wieder fit, während Urbig aktuell mit Knieproblemen zu kämpfen hat.
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Jonas Urbig wird erstmals für das DFB-Team nominiert
Schon bald könnte Urbig jedoch zur neuen Nummer eins beim FC Bayern aufsteigen. Der Vertrag des 40-jährigen Neuer läuft am Saisonende aus, eine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung steht noch aus. Auf die Frage, ob er dessen Nachfolger werden könnte, sagte Urbig: "Ob ich derjenige bin - das ist nicht meine Entscheidung. Was ich beeinflussen kann, ist, Mindset und Qualität mitzubringen und das dann umzumünzen, weil der FC Bayern ein sehr großer Klub ist. Ich habe das Gefühl, dass ich bisher sehr gut damit gefahren bin. Mental immer darauf vorbereitet zu sein, dass ich gebraucht werde und auch da zu sein, damit ich auf dem Platz liefern kann. Ich glaube, dass mir das bislang gut gelungen ist."
Urbigs Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist bis 2029 gültig. Zuletzt nominierte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für das DFB-Team, Urbig musste jedoch wegen seiner Verletzung vorzeitig abreisen.
Die Saison 2025/26 von Jonas Urbig in Zahlen:
Spiele
14
Gegentore
13
Zu-Null-Spiele
5
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.