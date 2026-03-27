"Bin ein Nichts-Ausschließer": Thomas Müller bringt sich für Rückkehr zum FC Bayern München ins Gespräch

Aktuell steht Müller noch bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag und genießt dort eine deutlich größere sportliche Bedeutung als zuletzt in München. Während er beim Rekordmeister häufig nur noch als Joker gefragt war, gehört er in Kanada wieder zu den prägenden Figuren auf dem Platz.

Wie es danach weitergeht, lässt der Weltmeister von 2014 bewusst offen. In der Talksendung Bestbesetzung auf MagentaSport machte er klar, dass er sich nicht festlegen wolle – schloss eine Rückkehr nach München jedoch keineswegs aus. "Ich bin ja ein Nichts-Ausschließer. Ich lasse das generell auf mich zukommen", sagte Müller. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er Chancen aktiv ergreifen würde: "Wenn eine Tür nur eine Spalt offen war und ich da reinwollte, da habe ich das in der Vergangenheit schon immer mal wieder hinbekommen."