Die Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern München sorgt weiterhin für Gesprächsstoff – und der Routinier selbst gießt nun neues Öl ins Feuer. Eine Rolle abseits des Platzes scheint für den 36-Jährigen durchaus denkbar, auch wenn er sich bewusst alle Optionen offen hält.
"Bin ein Nichts-Ausschließer": Thomas Müller bringt sich für Rückkehr zum FC Bayern München ins Gespräch
Aktuell steht Müller noch bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag und genießt dort eine deutlich größere sportliche Bedeutung als zuletzt in München. Während er beim Rekordmeister häufig nur noch als Joker gefragt war, gehört er in Kanada wieder zu den prägenden Figuren auf dem Platz.
Wie es danach weitergeht, lässt der Weltmeister von 2014 bewusst offen. In der Talksendung Bestbesetzung auf MagentaSport machte er klar, dass er sich nicht festlegen wolle – schloss eine Rückkehr nach München jedoch keineswegs aus. "Ich bin ja ein Nichts-Ausschließer. Ich lasse das generell auf mich zukommen", sagte Müller. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er Chancen aktiv ergreifen würde: "Wenn eine Tür nur eine Spalt offen war und ich da reinwollte, da habe ich das in der Vergangenheit schon immer mal wieder hinbekommen."
Müller kann sich kein Comeback im DFB-Team vorstellen
Eine konkrete Funktion – etwa als Sportdirektor – ist aktuell zwar kein Thema, doch intern gilt Müller aufgrund seiner Erfahrung und Identifikation mit dem Klub als potenzieller Kandidat für eine spätere Aufgabe. Entscheidend dürfte dabei sein, ob er selbst den richtigen Zeitpunkt und die nötigen Fähigkeiten sieht, um eine solche Rolle auszufüllen.
Deutlich klarer positioniert sich Müller hingegen bei einem anderen Thema: einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft. Ein Comeback schließt er kategorisch aus. Auf die entsprechende Frage reagierte er knapp mit "Ja, null." Und auch in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann fand er klare Worte: "Also wenn er mich anruft, dann hat er eine Meise."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.