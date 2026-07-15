Gegenüber der Sport Bild betonte der ehemalige Profi des deutschen Rekordmeisters, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler ausgezeichnet ins Anforderungsprofil der Münchner passe und man deshalb von Seiten des FCB auf jeden Fall über eine Verpflichtung nachdenken sollte.
"Bin ein großer Fan von ihm": Münchner Ex-Profi empfiehlt dem FC Bayern Transfer von PSG-Star
"Ich bin ein großer Fan von Warren Zaire-Emery. Vom Typ her ist er sehr Bayern-like", erklärte Sagnol. "Er hat einen super Charakter, arbeitet fleißig, hat sich spielerisch sehr gut entwickelt."
Im mit Stars gespickten Mittelfeld der Pariser um Vitinha, Joao Neves und Fabian Ruiz hatte Zaire-Emery in der Vergangenheit oftmals einen schweren Stand und musste sich mit einem Platz auf der Bank zufriedenstellen. Sagnol vermutet, dass dies möglicherweise auch beim Spieler selbst Gedanken an einen Wechsel anrege.
"Wenn er in Paris zu oft auf der Bank sitzt, hat er vielleicht den Wunsch, den Verein zu wechseln", so der heutige Trainer der georgischen Nationalmannschaft, der jedoch anmerkte, dass ein Transfer ein kostspieliges Unterfangen wäre: "Allerdings wäre er sehr teuer."
- Getty
Zaire-Emery steht bei PSG noch langfristig unter Vertrag
Laut transfermarkt.de liegt Zaire-Emerys bei 80 Millionen Euro, darüber hinaus ist sein Arbeitspapier bei Paris Saint-Germain noch langfristig (Vertrag bis 2029) gültig. PSG befände sich dementsprechend in einer komfortablen Verhandlungsposition.
Ein Argument für den Schritt nach München könnte laut Sagnol für den 20-Jährigen indes die Aussicht auf ein Zusammenspiel mit seinen Nationalmannschaftskollegen Michael Olise und Dayot Upamecano sein.
Vor allem beim von Real Madrid umworbenen Offensivspieler gerät der 49-Jährige ins Schwärmen: "Olise ist noch jung und kann auch in ein paar Jahren noch zu Real gehen. Er weiß, was er in München hat: ein tolles Umfeld, super Mitspieler, einen hervorragenden Trainer. Olise sieht sehr glücklich aus beim FC Bayern."
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.