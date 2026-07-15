"Ich bin ein großer Fan von Warren Zaire-Emery. Vom Typ her ist er sehr Bayern-like", erklärte Sagnol. "Er hat einen super Charakter, arbeitet fleißig, hat sich spielerisch sehr gut entwickelt."

Im mit Stars gespickten Mittelfeld der Pariser um Vitinha, Joao Neves und Fabian Ruiz hatte Zaire-Emery in der Vergangenheit oftmals einen schweren Stand und musste sich mit einem Platz auf der Bank zufriedenstellen. Sagnol vermutet, dass dies möglicherweise auch beim Spieler selbst Gedanken an einen Wechsel anrege.

"Wenn er in Paris zu oft auf der Bank sitzt, hat er vielleicht den Wunsch, den Verein zu wechseln", so der heutige Trainer der georgischen Nationalmannschaft, der jedoch anmerkte, dass ein Transfer ein kostspieliges Unterfangen wäre: "Allerdings wäre er sehr teuer."