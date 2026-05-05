Bezirksliga, Vereinslosigkeit, Karriereende: So übel lief es für Bayern Münchens Talente, die unter Pep Guardiola vorspielen durften

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014

Profieinsätze für Bayern München: 10 Spiele, 0 Tore.

Für die allermeisten, die mit den Gedankengängen Guardiolas nicht ganz so vertraut sind, feierte der damals 17-Jährige beim Bundesliga-Auftaktspiel zur Saison 2014/2015 gegen den VfL Wolfsburg ziemlich überraschend sein Debüt in der Bundesliga - als Spieler der Startelf. "Besser kann man kaum spielen. Es ist nicht einfach, mit 17 in der Allianz Arena aufzulaufen. Er hat ein paar sehr, sehr gute Pässe gespielt", lobte der Coach den Sohn des früheren Nationalspielers Maurizio Gaudino.

Bald darauf folgten Gaudinos Debüt in der Champions League und ein Profivertrag, bis Saisonende kam er auf acht Bundesligaspiele und je einen Einsatz im DFB-Pokal und in der Königsklasse. Im August 2015 sortierte Guardiola ihn aus, schickte ihn in die Regionalliga. Papa Maurizio zürnte, beschwerte sich, dass dies anders abgesprochen sei. Im Januar 2016 ließ sich Gianluca, der seine gesamte Jugend bei Bayern verbracht hatte, zum FC St. Gallen ausleihen, 2017 kaufte ihn Chievo Verona für 50.000 Euro von Bayern ab. Er kam so zu zwei Einsätzen in der Serie A.

Nach einer recht erfolgreichen Station in der Schweiz bei den Young Boys und insgesamt 93 Einsätzen in der Schweizer Super League (5 Tore, 13 Assists) wechselte er 2021 zum SV Sandhausen. Nach den ersten fünf Saisonspielen erkrankte er Anfang September an Covid19, in der Rückrunde ging er in die österreichische Bundesliga zum SCR Altach. Es folgten weitere Stationen in Lausanne und Stripfing, ehe es 2024 zu seinem aktuellen Klub Alemannia Aachen ging.