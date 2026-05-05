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Pep Guardiola Bayern 2015Getty Images
Filippo Cataldo

Bezirksliga, Vereinslosigkeit, Karriereende: So übel lief es für Bayern Münchens Talente, die unter Pep Guardiola vorspielen durften

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20 Talente ließ Pep Guardiola in seinen drei Jahren beim FCB bei den Profis reinschnuppern. Den Durchbruch schaffte keiner von ihnen beim Rekordmeister. Stattdessen kicken viele heute unterklassig oder gar nicht mehr.

Dieser Artikel erschien erstmals 2022 und wurde überarbeitet.

Pep Guardiola schaute sich in seinen drei Trainerjahren beim FC Bayern München viele Talente im Training der Profis an, viele fand er "super, super".

Der Durchbruch bei Bayern gelang aber keinem von ihnen. Ein paar schafften es immerhin in die Bundesliga, einige kicken heute aber im Amateurbereich oder sogar gar nicht mehr.

  • Lucas Scholl 21072014 FC Bayern MuenchenGetty Images

    Lucas Scholl (Zentrales Mittelfeld, 29 Jahre, FC Wacker Innsbruck)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Der Sohn von Bayern-Legende Mehmet Scholl schien 2013 drauf und dran, in die Fußstapfen des Vaters zu treten: U-18-Nationalspieler, regelmäßiger Trainingsgast bei den Bayern-Profis. Womöglich kam der Sprung aber zu früh. "Lucas, du kannst fußballerisch alles, aber du musst deinen Kopf ändern", habe Guardiola ihm öfter mal gesagt, bekannte Lucas Scholl später. Der damals 17-Jährige habe aber "überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte".

    Scholl wechselte 2017 zum damals vermeintlich aufstrebenden Regionalligisten Wacker Burghausen. Als er dort nicht mehr bezahlt wurde, hielt er sich beim Bayernligisten VfR Garching fit, ehe er es vergangene Saison für ein Jahr in der österreichischen zweiten Liga beim SV Horn versuchte. Nach 16 Zweitligaspielen war Schluss. Zwischendurch in der sechsten Liga beim hessischen Verbandsligisten FC Waldbrunn tätig, mittlerweile seit 2022 beim FC Wacker Innsbruck in der dritten österreichischen Liga unter Vertrag.

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  • MARKOUTZImago Images

    Oliver Markoutz (Sturm, 31 Jahre, Karriere beendet)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Der Österreicher war der erste Torschütze in der Ära Guardiola - im ersten Testspiel gegen Wildenau. Seine restliche Karriere verlief reichlich unspektakulär: Zwei Spiele, ein Tor für die Zweitverwertung der Bayern, 125 Spiele (36 Tore) für drei Vereine in der österreichischen Liga, Karriereende 2022 mit 26 Jahren.

    "Der Gedanke war schon längere Zeit in mir. Der Fußball hat irgendwann ohnehin ein Ende. Ich will mir aber was Langfristiges aufbauen. Es macht für mich keinen Sinn mehr, weiter zu kicken", sagte er der Kleinen Zeitung. Er strebte vielmehr eine Laufbahn im Finanz- und Investmentbereich an.

  • FC Bayern München: Vladimir RankovicGetty Images

    Vladimir Rankovic (Rechtsverteidiger, 32 Jahre, Karriere beendet)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Der gebürtige Münchner durfte an seinem 19. Geburtstag zum ersten Mal bei den Profis mittrainieren und auch danach einige Male. Wechselte 2014 zu Hannover 96, wo er aber auch nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Über Erzgebirge Aue (11 Zweitligaeinsätze) und Hansa Rostock (40 Drittligaspiele) landete er beim FC Memmingen und Türkspor Augsburg. Nach zwei Jahren beim Münchner Bezirksligisten SV Dornach hörte er 2024 auf.

  • Julian Green Bayern Munich 07302016Alexandra Beier

    Julian Green (Offensives Mittelfeld), 30 Jahre, SpVgg Greuther Fürth)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013
    • Profieinsätze für Bayern München: 4 Spiele, 1 Tor.

    Durfte während Guardiolas berühmtem ersten Trainingslager in Riva del Garda ("Thiago oder nix") Profiluft schnuppern - und bleiben. Für Bundesligaeinsätze reichte es nicht, aber immerhin bis Oktober 2016 für zwei Einsätzen in der Champions League und zwei im DFB-Pokal.

    Jürgen Klinsmann nominierte den Jungprofi und Regionalligabomber (insgesamt 25 Tore in 51 Spielen) 2014 dennoch für das US-Team bei der der WM in Brasilien. Dort wurde Green zum jüngsten WM-Torschützen der Geschichte. Zur Belohnung gab es eine mittelerfolgreiche Leihe zum HSV (5 Bundesligaspiele), ein eher ernüchternder Verkauf zum VfB Stuttgart (10 Zweitligaspiele, 1 Tor) und schließlich ab 2017 endlich der Durchbruch bei Greuther Fürth - Bundesliga-Aufstieg mit neun Green-Toren inklusive. In der Bundesliga gehörte er zum erweiterten Stamm der freilich chancenlosen Fürther. Mittlerweile ist er vom Stürmer zum Mittelfeldspieler umgeschult worden und kickt immer noch für das Kleeblatt.

  • Pep Guardiola Gianluca Gaudino Bayern Munchen 07/18/2015Getty Images

    Gianluca Gaudino (Zentrales Mittelfeld, 29 Jahre, Alemannia Aachen)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014
    • Profieinsätze für Bayern München: 10 Spiele, 0 Tore.

    Für die allermeisten, die mit den Gedankengängen Guardiolas nicht ganz so vertraut sind, feierte der damals 17-Jährige beim Bundesliga-Auftaktspiel zur Saison 2014/2015 gegen den VfL Wolfsburg ziemlich überraschend sein Debüt in der Bundesliga - als Spieler der Startelf. "Besser kann man kaum spielen. Es ist nicht einfach, mit 17 in der Allianz Arena aufzulaufen. Er hat ein paar sehr, sehr gute Pässe gespielt", lobte der Coach den Sohn des früheren Nationalspielers Maurizio Gaudino.

    Bald darauf folgten Gaudinos Debüt in der Champions League und ein Profivertrag, bis Saisonende kam er auf acht Bundesligaspiele und je einen Einsatz im DFB-Pokal und in der Königsklasse. Im August 2015 sortierte Guardiola ihn aus, schickte ihn in die Regionalliga. Papa Maurizio zürnte, beschwerte sich, dass dies anders abgesprochen sei. Im Januar 2016 ließ sich Gianluca, der seine gesamte Jugend bei Bayern verbracht hatte, zum FC St. Gallen ausleihen, 2017 kaufte ihn Chievo Verona für 50.000 Euro von Bayern ab. Er kam so zu zwei Einsätzen in der Serie A. 

    Nach einer recht erfolgreichen Station in der Schweiz bei den Young Boys und insgesamt 93 Einsätzen in der Schweizer Super League (5 Tore, 13 Assists) wechselte er 2021 zum SV Sandhausen. Nach den ersten fünf Saisonspielen erkrankte er Anfang September an Covid19, in der Rückrunde ging er in die österreichische Bundesliga zum SCR Altach. Es folgten weitere Stationen in Lausanne und Stripfing, ehe es 2024 zu seinem aktuellen Klub Alemannia Aachen ging.

  • SINAN KURT BAYERN MÜNCHENimago images / imaginechina

    Sinan Kurt (Offensiv-Allrounder, 29 Jahre, MSV Düsseldorf)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore.

    Im Gegensatz zu den meisten anderen in dieser Liste stammt Kurt nicht aus der Bayern-Jugend. 1,1 Millionen Euro sollen die Münchner 2014 für den Teenie an Borussia Mönchengladbach überwiesen haben. Nicht die lohnendste Investition: 44 Minuten durfte Kurt in der Bundesliga mitwirken. Als er es für eine gute Idee hielt, während eines Kurzurlaubs mit Kumpels an der Cote d'Azur einen Helikopter für die 43 Kilometer von Cannes nach St. Tropez zu chartern, strich ihn Bayern sogar kurzzeitig aus dem Regionalliga-Kader. Auch bei Hertha BSC lief es sportlich anschließend nicht viel besser, in zweieinhalb Jahren kam Kurt zu zwei Bundesligaeinsätzen mit vier Spielminuten.

    Nach Stationen bei den turbulenten Investorenklubs WSG Tirol, SV Straelen und FC Nitra folgten zweieinhalb Jahre Vereinslosigkeit. Über Karaman FK und die Holzheimer SG landete Kurt im vergangenen Sommer beim Bezirksligisten MSV Düsseldorf.

  • ONLY GERMANY Daniels Ontuzans Bayern Munchen 2020imago images / foto2press

    Daniels Ontuzans (Offensives Mittelfeld, 26 Jahre, FC Auggen)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore.

    Daniels Ontuzans war gerade mal 14 Jahre alt, als Pep Guardiola ihn bei den Profis mittrainieren ließ. Der Lette war 2010 aus der Jugend des FC Augsburg zu den Bayern gewechselt und durchlief in München die Jugendmannschaften und spielte viermal für die Reserve. 2020/21 durfte er in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den 1. FC Düren drei Minuten ran. Nach einer ernüchternden halbjährigen Leihe ohne einzigen Einsatz in St. Gallen wechselte er 2021 zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Über den lettischen Erstligisten FK RFS und den FC Homburg ging es 2025 zum südbadischen Verbandsligisten FC Auggen.

  • Alessandro Schöpf FC BayernGetty Images

    Alessandro Schöpf (Rechtes Mittelfeld, 32 Jahre, Wolfsberger AC)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Durfte im Wintertrainingslager 2014 zum ersten Mal mit den Profis mittrainieren. Obwohl ihm alle Verantwortlichen großes Talent und Trainingsfleiß attestierten, reichte es zu keinem Profieinsatz. Ging im Juli 2014 zum 1. FC Nürnberg und 2016 für fünf Millionen Euro Ablöse zu Schalke. Blieb auch nach dem Schalker Abstieg Bundesligist und spielte dort für Arminia Bielefeld. Von dort ging es für drei Jahre zum Thomas-Müller-Klub Vancouver Whitecaps, ehe Schöpf 2025 in Wolfsberg anheuerte.

  • Benno SchmitzGetty Images

    Benno Schmitz (Rechter Verteidiger, 31 Jahre, FC Bayern II)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Wegen akuter Personalnot durfte Schmitz im April 2014 mit den Profis mittrainieren und stand auch im Spieltagskader für das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Wechselte anschließend zu Red Bull Salzburg. In Leipzig wurde er schließlich doch noch Bundesligaspieler. Gehört beim 1. FC Köln seit 2018 schon zum erweiterten Stamm. Unter Steffen Baumgart spielte er 2021/22 immer - und das sogar richtig gut.

    2025 schloss sich für Schmitz der Kreis: Er kehrte zum FC Bayern zurück – wo er nun Führungsspieler in der zweiten Mannschaft ist. Zuvor kickte er noch ein Jahr bei den Grasshoppers Zürich.

  • ONLY GERMANY Toni Trograncic Pep Guardiola FC Bayern MunchenImago

    Antonio Trograncic (Zentrales Mittelfeld, 26 Jahre, vereinslos)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Guardiola berief den damals 15-Jährigen 2015 zum Training der Profis. Immerhin galt der in Bad Aibling geborene als "Wunderkind" und "neuer Toni Kroos". Nun ja: Im Januar 2017 zog es Trograncic zur U17 von Ajax Amsterdam, im November 2017 zur U19 von Dinamo Zagreb, 2019 schließlich zur zweiten Mannschaft des TSV 1860 München. Fünfte Liga statt Champions League. Wacker Burghausen, SF Lafnitz und FK Zeljeznicar hießen seine weiteren Stationen, nun ist er ohne Klub.

  • Resul Türkkalesi, Franck RiberyInstagram

    Resul Türkkalesi (Defensives Mittelfeld, Außenverteidiger, 27 Jahre, Isparta 32 Spor)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Der gebürtige Pasinger war ein Spieler wie aus dem Lehrbuch des idealen Pep-Guardiola-Kickers: Polyvalent und passstark. Mit 17 durfte er regelmäßig bei den Profis mittrainieren, zu höheren Weihen reichte es aber nie. Im Juli 2019 lief sein Vertrag bei der zweiten Mannschaft aus, nach 36 Regionalligaspielen war Türkkalesi vereinslos. Ein halbes Jahr später unterschrieb der einstige U18-Nationalspieler der Türkei einen Vertrag beim Zweitligisten Usak Spor. In der zweiten türkischen Liga ist er weiterhin aktiv, mittlerweile allerdings bei Isparta 32 Spor.

  • Fabian Benko Bayern München 2016Getty Images

    Fabian Benko (Offensives Mittelfeld, 27 Jahre, FC Pipinsried)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore.

    Gehörte sogar schon in der Sommervorbereitung 2015/2016 zum Profikader und durfte auch in Doha vorspielen. Der gebürtige Münchner galt als so talentiert, dass er es als einer von 16 Talenten aus Deutschland sogar in die Vorauswahl zur Golden-Boy-Auszeichnung 2018 schaffte. Den räumte am Ende Matthijs de Ligt ab, der nach einem Zwischenstopp in München heute bei Manchester United spielt.

    Benko wechselte nach einem Profieinsatz für die Bayern 2018 zum LASK nach Österreich, wo er es aber nur auf drei Einsätze in der österreichischen Bundesliga brachte und vorwiegend bei der Quasi-Zweitverwertung FC Juniors OÖ in der zweiten Liga eingesetzt wurde. 2021 folgte ein Wechsel zum SSV Ulm in die Regionalliga - immerhin ein Kooperationspartner der Bayern. Dort blieb er ein Jahr und nach einer weiteren Spielzeit in Großaspach ist nun der FC Pipinsried aus der Bayernliga Süd seine sportliche Heimat.

  • Felix Pohl Bayern 2017IMAGO / Lackovic

    Felix Pohl (Rechter Verteidiger, 29 Jahre, Karriere beendet)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    2012 war Pohl vom TSV 1860 Rosenheim in die U16 des FC Bayern gewechselt, im Sommer 2015 durfte er unter Pep Guardiola mit zur Tour nach Shanghai. Nach 45 Spielen für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Regionalliga beendete er 2017 seine Karriere.

  • Milos Pantovic Bayern Munchen 2017

    Milos Pantovic (Offensives Mittelfeld, 29 Jahre, OFK Belgrad)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore.

    Der gebürtige Münchner wechselte als Elfjähriger vom FC Rot-Weiß Oberföhring zum FC Bayern und war von 2015 bis 2018 fester Bestandteil und Leistungsträger der zweiten Mannschaft. 2015 kam er eine Minute in der Bundesliga zum Einsatz, 2016 durfte er noch einmal im Wintertrainingslager in Doha vorspielen. 

    Für einen dauerhaften Platz bei den Profis reichte es aber nicht, so dass er im Sommer 2018 ablösefrei nach Bochum in die 2. Liga ging. Dort entwickelte er sich gemeinsam mit der Mannschaft kontinuierlich weiter. Belohnung: Der Aufstieg 2021 und der Weg in die Bundesliga auf dem zweiten Bildungsweg. Er spielte für Union Berlin und KAS Eupen in Belgien, ehe er in diesem Sommer zu OFK Belgrad wechselte.

  • Philipp Steinhart of 1860 MünchenGetty Images

    Phillipp Steinhart (Linker Verteidiger, 33 Jahre, FC 08 Homburg)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Durfte mit der Empfehlung von einem Zweitligaspiel und 40 Spielminuten für den TSV 1860 München in der Saison 2013/2014 als 23-Jähriger im Sommer 2015 mit auf den Bayern-Trip nach Shanghai. Ging anschließend zur zweiten Mannschaft, für die er verpflichtet worden war - und setzte seinen erstaunlichen Karriereweg konsequent fort: 2016 Wechsel zu den Sportfreunden Lotte, 2017 die Rückkehr zu 1860. Nach sieben Jahren bei den Löwen spielt er nun im zweiten Jahr in Homburg.

  • GER ONLY Rico Strieder FC Bayern 2015Imago Images / Eibner

    Rico Strieder (Zentrales Mittelfeld, 33 Jahre, vereinslos)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore.

    Wegen akuter Personalnot wurde der Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft von Guardiola in den Profikader berufen - und spielte gegen Bayer Leverkusen gleich von Beginn an. Bayern verlor mit dem Aushilfslinksverteidiger Strieder 0:2 gegen Leverkusen. Wechselte anschließend nach Utrecht in die Eredivisie, kickte dort auch bei Zwolle. Er kehrte nach Deutschland zurück und spielte 2022/23 für den FC Heimstetten. Seitdem ist Strieder vereinslos.

  • Lukas Görtler FC Bayern Muenchen 02052015Getty Images

    Lukas Görtler (Sturm, 31 Jahre, FC St. Gallen)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore.

    Wurde wie Strieder von Guardiola für das Spiel gegen Leverkusen berufen - und in der 72. Minute für Claudio Pizarro eingewechselt. Ging anschließend für zwei Jahre zum 1. FC Kaiserslautern, dann nach Utrecht, seit 2019 Stammspieler beim FC St. Gallen in der Schweizer Super League, sogar als Kapitän.

  • Milos Pantovic Bayern Munchen 2017Getty Images

    Marco Friedl (Innenverteidiger, 28 Jahre, SV Werder Bremen)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2016
    • Profieinsätze für Bayern München: 2 Spiele, 0 Tore.

    David Alabas Kumpel war einer von fünf Spielern, die sich Pep Guardiola während seines letzten Wintertrainingslagers mit den Bayern in Katar ausführlich anschaute. Sein Debüt bei den Profis feierte der Österreicher aber erst Ende 2017 unter Jupp Heynckes - als David Alaba mal verletzt war. Wenige Wochen später wurde er zum Spielpraxissammeln nach Bremen verliehen - und blieb bis heute. 2019 kaufte ihn Werder für 3,5 Millionen Euro, ist Stammspieler und Kapitän.

  • Niklas Dorsch, Bayern Munich, 17/18Getty Images

    Niklas Dorsch (Defensives Mittelfeld, 28 Jahre, 1. FC Heidenheim)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2016
    • Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 1 Tor.

    Der überragende Spieler beim triumphalen Finale der U21-Europameisterschaft 2021 gehörte ebenfalls zu den Spielern, die sich Guardiola im Januar 2016 in Doha anschaute. Auch er feierte sein Bayern-Debüt aber erst rund eineinhalb Jahre später als 18-Jähriger unter Jupp Heynckes. Wechselte 2018 nach Heidenheim in die 2. Liga, 2020 dann nach Gent nach Belgien, um dann letzten Sommer für 7,5 Millionen Euro Ablöse zum FC Augsburg zu gehen. Vier Jahre später ging es für 3,5 Millionen Euro zurück zum damaligen Bundesligaaufsteiger Heidenheim.

  • ONLY GERMANY Christian Früchtl Bayern II 2020Imago Images

    Christian Früchtl (Torwart, 26 Jahre, US Lecce)

    • Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2016
    • Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

    Der Torwart durfte mit gerade einmal 15 Jahren ebenfalls mit ins Doha-Trainingslager 2016. Als dritter Torwart ohne Einsatz Deutscher Meister 2018, 2019, 2020. Wechselte sich in der zweiten Mannschaft der Bayern von 2017 bis 2020 mit Ron-Thorben Hoffmann ab. Eine Leihe nach Nürnberg entwickelte sich zum Flop. Statt der erhofften Spielpraxis bekam er vor allem die Gelegenheit, nun alle Ersatzbänke der letztjährigen Zweitligisten zu kennen.

    Früchtl kehrte zurück zum FC Bayern, brach sich im Juni das Schlüsselbein, spielte im September zweimal für die Zweitverwertung und gehörte danach regelmäßig dem Profikader an - als Torwart Nummer 3. 2022 verließ er die Roten dauerhaft in Richtung Austria Wien, zwei Jähre später ging es nach Lecce.

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