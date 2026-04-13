"Ich weiß, wer die Klausel durchgesetzt hat": Lothar Matthäus macht brisante Schlotterbeck-Andeutung

Schlotterbeck verlängerte seinen ursprünglich noch bis 2027 laufenden Vertrag vergangene Woche bis 2031, sicherte sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch ein brisantes Hintertürchen. Dies ermöglicht ihm, die Dortmunder bereits nach der WM im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme zu verlassen. Die Rede ist dahingehend von 50 bis 60 Millionen Euro, die ausgewählte Topklubs bei einer Verpflichtung auf den Tisch legen müssen. Der FC Bayern München soll explizit keinen Zugriff auf die Option haben, berichtete die Bild-Zeitung unlängst.

Es sei Schlotterbeck laut Matthäus "immer darum" gegangen, "dass er den nächsten Schritt machen wollte. Andererseits ist er Borussia Dortmund auch verbunden". Die Klausel stellt nun einen einfachen Weg dar, bei einem Verein wie Real Madrid oder aus der Premier League den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Der BVB verschaffte sich hingegen zumindest ein bisschen Planungssicherheit. "2026 würden sie noch eine Ablöse bekommen, 2027 eben nicht mehr", brachte es Matthäus auf den Punkt. Die Sorge der Fans, Schlotterbeck würde sich ab sofort nicht mehr voll auf die Borussia konzentrieren, hält der 65-Jährige indes für haltlos. "Das stimmt nicht. Er wird mit seinem Herzen in Dortmund sein."