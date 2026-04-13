Obwohl Nico Schlotterbeck beim verlängert hat, ist es um die Thematik nicht leiser geworden. Lothar Matthäus meint zu wissen, wer für die viel diskutierte Ausstiegsklausel verantwortlich ist. Laut Aussage des Rekordnationalspielers resultierte der umstrittene Vertragsinhalt aus einer internen Abwägung bei Borussia Dortmund.
"Ich weiß, wer die Klausel durchgesetzt hat": Lothar Matthäus macht brisante Schlotterbeck-Andeutung
Schlotterbeck-Klausel? Matthäus: "Es ist jemand von Borussia Dortmund"
"So eine Entscheidung trifft man nicht alleine. Ich weiß, wer die Klausel durchgesetzt hat, aber das sage ich jetzt nicht", sagte Matthäus in der Sendung "Sky90 – die Fußballdebatte" und betonte: "Es ist jemand von Borussia Dortmund."
Matthäus präzisierte seine Behauptung damit, dass "vier bis fünf Leute zusammen am Tisch" saßen und sich auf die Klausel einigten, um für beide Parteien ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. "Einer sagt dann: 'Okay, bevor er ohne diese Ausstiegsklausel geht und nicht verlängert, geben wir sie ihm'", sei der Tenor gewesen.
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Schlotterbeck kann wohl sogar nach der WM schon wechseln
Schlotterbeck verlängerte seinen ursprünglich noch bis 2027 laufenden Vertrag vergangene Woche bis 2031, sicherte sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch ein brisantes Hintertürchen. Dies ermöglicht ihm, die Dortmunder bereits nach der WM im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme zu verlassen. Die Rede ist dahingehend von 50 bis 60 Millionen Euro, die ausgewählte Topklubs bei einer Verpflichtung auf den Tisch legen müssen. Der FC Bayern München soll explizit keinen Zugriff auf die Option haben, berichtete die Bild-Zeitung unlängst.
Es sei Schlotterbeck laut Matthäus "immer darum" gegangen, "dass er den nächsten Schritt machen wollte. Andererseits ist er Borussia Dortmund auch verbunden". Die Klausel stellt nun einen einfachen Weg dar, bei einem Verein wie Real Madrid oder aus der Premier League den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.
Der BVB verschaffte sich hingegen zumindest ein bisschen Planungssicherheit. "2026 würden sie noch eine Ablöse bekommen, 2027 eben nicht mehr", brachte es Matthäus auf den Punkt. Die Sorge der Fans, Schlotterbeck würde sich ab sofort nicht mehr voll auf die Borussia konzentrieren, hält der 65-Jährige indes für haltlos. "Das stimmt nicht. Er wird mit seinem Herzen in Dortmund sein."
BVB-Fans pfeifen Schlotterbeck aus
Rund um das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen hatte es am Samstag nicht überhörbare Pfiffe aus dem BVB-Fanlager gegen Schlotterbeck gegeben, was Geschäftsführer Carsten Cramer im Anschluss deutlich kritisierte. "Für mich als Verantwortlichen fühlt es sich nicht gut an, und von daher muss ich auch sagen, dass sich das nicht gehört, dass ein Spieler von Borussia Dortmund, und das galt nun mal Nico, mit Pfiffen begleitet wird", sagte er und ergänzte: "Er ist ein Spieler von Borussia Dortmund, der sich mit uns identifiziert. Das gehört sich nicht."
Zu den Vertragsinhalten wollte sich die BVB-Führung indes nicht äußern. Ole Book, Nachfolger von Sportdirektor Sebastian Kehl, führte stattdessen aus: "Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Nico das Zeichen gesetzt hat, dass er hier sein möchte und dass er seinen Vertrag hier verlängert hat. Wie schon angedeutet, werden wir uns nicht zu irgendwelchen Vertragsinhalten äußern. Dabei wird es auch bleiben, weil wir ein sehr starkes Vertrauensverhältnis zum Spieler haben. Wir hatten gute und auch starke inhaltliche Gespräche und ich bin mir ganz sicher, dass Nico ganz lange bei uns bleiben möchte."
Leistungsdaten und Statistiken von Nico Schlotterbeck beim BVB
Einsätze Tore Assists Gelbe Karten Platzverweise 156 10 18 26 3
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.