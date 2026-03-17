"Bewusst entschieden": BVB-Star spricht nach Angeboten aus der Premier League über seine Zukunft

Im Sommer hatte es Gerüchte gegeben, englische Klubs seien bereit, für Beier eine hohe Ablösesumme zu zahlen. Letztlich blieb der 23-Jährige, der erst ein Jahr zuvor von der TSG Hoffenheim gekommen war, jedoch in Dortmund. Der BVB soll damals ein Angebot des FC Brentford in Höhe von bis zu 52 Millionen Euro abgelehnt haben.

Beier äußerte sich auch zu seinem Traum von einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. "Die WM ist ein riesiger Traum. Wenn man einmal in der Nationalmannschaft gespielt hat, will man das unbedingt erleben: Es wäre für mich eine riesige Ehre. Ich versuche einfach weiter meine Leistung zu bringen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben. Ich gebe alles dafür, damit es am Ende reicht: ob in den Spielen, im Training oder in Zusatz-Einheiten."