Maximilian Beier hegt keine Wechselgedanken. Der 23-jährige Angreifer von Borussia Dortmund antwortete in einem Interview mit der Bild, angesprochen auf Angebote aus der Premier League: "Ich habe mich bewusst für Dortmund entschieden. Das ist ein riesiger Verein, hier kann ich mich weiterentwickeln. Und ich möchte mit dem BVB noch erfolgreiche Jahre erleben."
"Bewusst entschieden": BVB-Star spricht nach Angeboten aus der Premier League über seine Zukunft
Im Sommer hatte es Gerüchte gegeben, englische Klubs seien bereit, für Beier eine hohe Ablösesumme zu zahlen. Letztlich blieb der 23-Jährige, der erst ein Jahr zuvor von der TSG Hoffenheim gekommen war, jedoch in Dortmund. Der BVB soll damals ein Angebot des FC Brentford in Höhe von bis zu 52 Millionen Euro abgelehnt haben.
Beier äußerte sich auch zu seinem Traum von einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. "Die WM ist ein riesiger Traum. Wenn man einmal in der Nationalmannschaft gespielt hat, will man das unbedingt erleben: Es wäre für mich eine riesige Ehre. Ich versuche einfach weiter meine Leistung zu bringen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben. Ich gebe alles dafür, damit es am Ende reicht: ob in den Spielen, im Training oder in Zusatz-Einheiten."
- AFP
Maximilian Beier spricht über Zukunft beim BVB
Der Offensivspieler, der bisher siebenmal für die DFB-Elf zum Einsatz kam, betonte, sich unterordnen zu können. "Wenn ich dabei sein darf, würde ich alles für die Mannschaft geben. Egal ob Startelf oder Einwechslung – ich würde im Training Gas geben, die Jungs pushen und auf dem Platz alles reinwerfen. Auch unabhängig von der Position, ich bin ja schon flexibel einsetzbar."
Beier zählt in dieser Saison in Dortmund zum erweiterten Stammpersonal. Er stand 26-mal in der Startelf, in der Bundesliga zuletzt sechsmal in Folge. In seinen insgesamt 36 Einsätzen erzielte der Angreifer neun Treffer selbst und bereitete sieben weitere vor.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 21. März, 18.30 Uhr: BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
- 4. April, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
- 11. April, 15.30 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 18. April, 15.30 Uhr: TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.