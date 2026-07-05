Beunruhigende Aussagen über Alphonso Davies und ein fassungsloser Ismail Saibari: Gebrauchter WM-Tag für zwei Stars des FC Bayern München

"Ich bin sehr stolz. Ich finde, wir haben ein großartiges Turnier gespielt", sagte Mittelfeldspieler Stephen Eustaquio. Ebenfalls "stolz" zeigte sich Cheftrainer Jesse Marsch, der gegen Marokko in Halbzeit eins eine "unglaubliche Leistung" gesehen hatte.

Keine Rolle dabei spielte abermals der vermeintliche Superstar Alphonso Davies. Ein Einsatz des Linksfußes vom FC Bayern München war allgemein erwartet worden, doch der 25-Jährige saß 90 Minuten draußen.

Seine traurige WM-Bilanz: 15 Minuten im Sechzehntelfinale gegen Südafrika (1:0). Mit Oberschenkelproblemen war Davies zum Turnier gekommen, doch bestand immerhin die Hoffnung, dass er im Laufe der Zeit mehr und mehr Minuten würde sammeln können. Nach dem Aus gegen Marokko wunderten sich dann Fans sowie Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Warum hatte Davies nicht gespielt? Marsch leistete Aufklärung.