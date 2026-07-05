Kanadas WM-Traum ist im Achtelfinale zu Ende gegangen. Doch trotz eines ernüchternden 0:3 gegen Marokko überwog schon kurz nach dem Spielende die Zufriedenheit angesichts eines überraschend starken Turniers.
Beunruhigende Aussagen über Alphonso Davies und ein fassungsloser Ismail Saibari: Gebrauchter WM-Tag für zwei Stars des FC Bayern München
Alphonso Davies spielt nur 15 Minuten bei der kompletten WM
"Ich bin sehr stolz. Ich finde, wir haben ein großartiges Turnier gespielt", sagte Mittelfeldspieler Stephen Eustaquio. Ebenfalls "stolz" zeigte sich Cheftrainer Jesse Marsch, der gegen Marokko in Halbzeit eins eine "unglaubliche Leistung" gesehen hatte.
Keine Rolle dabei spielte abermals der vermeintliche Superstar Alphonso Davies. Ein Einsatz des Linksfußes vom FC Bayern München war allgemein erwartet worden, doch der 25-Jährige saß 90 Minuten draußen.
Seine traurige WM-Bilanz: 15 Minuten im Sechzehntelfinale gegen Südafrika (1:0). Mit Oberschenkelproblemen war Davies zum Turnier gekommen, doch bestand immerhin die Hoffnung, dass er im Laufe der Zeit mehr und mehr Minuten würde sammeln können. Nach dem Aus gegen Marokko wunderten sich dann Fans sowie Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Warum hatte Davies nicht gespielt? Marsch leistete Aufklärung.
- AFP
Alphonso Davies spielt im WM-Achtelfinale nicht: "War das Risiko nicht wert"
Davies habe sich trotz eines am Freitag vorgenommenen und völlig unbedenklichen MRT nicht gut gefühlt und "hatte Bedenken wegen seiner Oberschenkelmuskulatur".
Marsch weiter: "Alphonso lernt gerade, seinem Körper zu vertrauen. So sehr er auch spielen wollte und wir uns wünschten, dass er spielt - es war das Risiko einfach nicht wert. Es war die richtige Entscheidung für ihn und seine Karriere."
Obwohl Marsch Davies' Absenz plausibel beschrieb, dürften die Fragezeichen hinter der Verfassung des so talentierten Außenverteidigers nicht kleiner oder weniger geworden sein. Und dem FC Bayern dürften Marschs Aussagen gar nicht gefallen.
Auch bei den Bossen des deutschen Rekordmeisters soll das Vertrauen in Davies' Fitness mittlerweile mehr und mehr schwinden. In den vergangenen eineinhalb Jahren war der 25-Jährige ständig verletzt. Zunächst setzte ein Kreuzbandriss Davies monatelang außer Gefecht - und seit seinem Comeback musste er immer wieder wegen muskulärer Verletzungen aussetzen.
FC Bayern: Auch bei Ismael Saibari schlechte Nachrichten?
Nicht umsonst hat sich Bayern mit Nathaniel Brown für sehr viel Geld einen neuen Linksverteidiger gesichert. Der deutsche Nationalspieler, für 50 Millionen Euro Sockelablöse von Eintracht Frankfurt geholt, könnte Davies links hinten den Rang ablaufen. Vorausgesetzt, der Kanadier bleibt überhaupt in München. Denn dem Vernehmen nach gilt ein Verkauf von Davies in diesem Sommer nach den jüngsten Entwicklungen keineswegs als ausgeschlossen.
Derweil musste Bayern auch auf Seiten von Marokko am Samstag eine Nachricht verdauen, die den Verantwortlichen an der Säbener Straße überhaupt nicht gefallen dürfte: 50-Millionen-Euro-Neuzugang Ismael Saibari, dessen Verpflichtung man erst vor wenigen Tagen endgültig eintütete, verletzte sich früh im WM-Achtelfinale gegen den Co-Gastgeber und musste schon nach gut 20 Minuten ausgewechselt werden.
Saibari schien sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen zu haben und wirkte beim Verlassen des Platzes sehr niedergeschlagen, zog sich sein Trikot über das Gesicht. Möglicherweise ein Indiz dafür, dass er von einer schwerwiegenderen Blessur ausgeht. Eine genaue Diagnose steht aber freilich noch aus.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.