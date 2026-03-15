"Betrachten Entwicklung mit Sorge": FC Bayern bestätigt Einspruch gegen Ein-Spiel-Sperre für Luis Diaz

Die Bayern haben sich nun an das DFB-Sportgericht gewandt, um Einspruch gegen die automatische Ein-Spiel-Sperre für Diaz einzulegen. Die Fehlentscheidung des Referees nahm Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zum Anlass, um auf einen Trend aufmerksam zu machen, den er in der vergangenen Zeit festgestellt habe: "Wir betrachten die Entwicklung der letzten Wochen mit Sorge. Die Leistung in Leverkusen war der Höhepunkt einer Phase, in der wir immer wieder mit fragwürdigen Entscheidungen konfrontiert waren. Ob beim HSV, in Dortmund oder in Leverkusen - es gab eben immer wieder strittige Szenen, die oft gegen uns liefen", sagte er.

Dreesen ergänzte: "Der DFB ist gefordert, das Niveau der Leistungen seiner Schiedsrichter zu verbessern. Dass Christian Dingert seinen Fehler eingesteht, ist ehrenwert, aber das alleine hilft uns nicht."