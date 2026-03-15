Der FC Bayern München hat Einspruch gegen die Sperre von Luis Diaz eingelegt. Das bestätigte der Verein Sky. Der Kolumbianer hatte am Samstag beim 1:1 bei Bayer Leverkusen von Schiedsrichter Christian Dingert die Ampelkarte gesehen, als dieser eine angebliche Schwalbe des Bayern-Stars bestrafte.
"Betrachten Entwicklung mit Sorge": FC Bayern bestätigt Einspruch gegen Ein-Spiel-Sperre für Luis Diaz
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Bayern-Boss Dreesen: "Immer wieder strittige Szenen, die oft gegen uns liefen"
Die Bayern haben sich nun an das DFB-Sportgericht gewandt, um Einspruch gegen die automatische Ein-Spiel-Sperre für Diaz einzulegen. Die Fehlentscheidung des Referees nahm Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zum Anlass, um auf einen Trend aufmerksam zu machen, den er in der vergangenen Zeit festgestellt habe: "Wir betrachten die Entwicklung der letzten Wochen mit Sorge. Die Leistung in Leverkusen war der Höhepunkt einer Phase, in der wir immer wieder mit fragwürdigen Entscheidungen konfrontiert waren. Ob beim HSV, in Dortmund oder in Leverkusen - es gab eben immer wieder strittige Szenen, die oft gegen uns liefen", sagte er.
Dreesen ergänzte: "Der DFB ist gefordert, das Niveau der Leistungen seiner Schiedsrichter zu verbessern. Dass Christian Dingert seinen Fehler eingesteht, ist ehrenwert, aber das alleine hilft uns nicht."
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Geringe Erfolgsaussichten für den FC Bayern
Dass die Münchner mit dem Einspruch Erfolg haben, ist nahezu ausgeschlossen. "Es handelt sich um eine Tatsachenentscheidung, die man falsch finden kann, aber nicht um einen offenkundigen Irrtum wie bei einer Spielerverwechslung", machte DFB-Schiedsrichtersprecher Alex Feuerherdt bei Sky deutlich. Die Bayern wollen mit ihrem Einspruch vielmehr wohl ein Zeichen setzen, dass sie sich gegen die aus ihrer Sicht bislang erfolgte Benachteiligung wehren.
Sollte die Sperre für Luis Diaz wie erwartet Bestand haben, fehlt er dem deutschen Rekordmeister am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Union Berlin.
Der Spielplan des FC Bayern München:
- 18.03., 21 Uhr: Bayern - Atalanta (Champions League)
- 21.03., 15.30 Uhr: Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- 04.04., 15.30 Uhr: SC Freiburg - Bayern (Bundesliga)
- 11.04., 18.30 Uhr: FC St. Pauli - Bayern (Bundesliga)