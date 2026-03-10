Bestnote und beinahe zwei weitere glatte Einser! Die Einzelkritiken zum Kantersieg des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo

Alphonso Davies: Ersetzte zur Pause Laimer und legte Olises 5:0 auf. Bereits in der 71. musste Davies aber angeschlagen und emotional sichtlich aufgelöst schon wieder runter. Davies war erst kürzlich von einer Verletzung zurückgekehrt. Note: 2.

Jamal Musiala: Kam ebenfalls zur Pause ins Spiel und durfte auch noch jubeln. Musiala sprang in Jacksons Flanke und lenkte den Ball zum 6:0 ins Tor. Auch er musste angeschlagen runter. Note: 2.

Leon Goretzka: Wurde in der 68. für Pavlovic eingewechselt. Note: 3,5.

Tom Bischof: Ersetzte den angeschlagenen Davies. Keine Bewertung.

Raphael Guerreiro: Kam kurz vor Schluss für Stanisic. Keine Bewertung.