Bestnote und beinahe zwei weitere glatte Einser! Die Einzelkritiken zum Kantersieg des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo
Der FC Bayern München hat Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts mit 6:1 deklassiert und steht damit so gut wie sicher im Viertelfinale. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.
Ohne Stammkeeper Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und den angeschlagenen Torjäger Harry Kane brachte Josip Stanisic die Münchner nach einer schnell ausgeführten Ecke in Minute 12 in Führung.
Der überragende Michael Olise (22.) und Serge Gnabry (25.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nicolas Jackson (52.), abermals Olise (64.) und der eingewechselte Jamal Musiala (67.) schraubten den Zwischenstand nach dem Seitenwechsel auf 6:0. Atalantas Ehrentor erzielte Mario Pasalic (90.+3). Das Rückspiel steigt kommenden Mittwoch in München. Wermutstropfen waren indes die Verletzungen von Alphonso Davies und Jamal Musiala. Beide mussten in der Schlussphase runter.
Begann anstelle des erneut verletzten Stammkeepers Manuel Neuer und überzeugte defensiv wie offensiv. Mit einem langen Schlag leitete Urbig Gnabrys 3:0 ein, kurz darauf parierte er einen Schuss von Nikola Krstovic stark. Beim späten Gegentor stürmt er etwas ungestüm raus und verletzte sich dabei womöglich sogar. Note: 2,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Josip Stanisic
Wie zuletzt sehr offensivfreudig auf der rechten Außenbahn. In Minute 4 stürmte Stanisic nach vorne und legte dann wunderbar auf Olise ab, der jedoch vergab. Wenig später schob er aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Auch in der Folge tauchte Stanisic mit aller Regelmäßigkeit im gegnerischen Strafraum auf. Note: 1,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano
Hinten so souverän, dass es ihm manchmal zu langweilig wurde und er mit nach vorne stürmte. Olises 2:0 bereitete Upamecano mit einem Lauf über den halben Platz vor, in der 43. scheiterte er mit einem Distanzschuss nur knapp, in der 76. köpfelte er ans Aluminium. Note: 1,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Jonathan Tah
Ähnlich sicher, aber weniger auffällig als Upamecano. Note: 2,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Konrad Laimer
Wie Stanisic tauchte auch Laimer regelmäßig tief in der gegnerischen Hälfte auf, im Rückwärtsgang offenbarte er aber wiederholt Probleme. Ließ sich mehrmals überlaufen und agierte im Zweikampfverhalten etwas zu rustikal. Ende der ersten Halbzeit sah er die Gelbe Karte, weshalb ihn Trainer Vincent Kompany zur Pause sicherheitshalber runternahm. Note: 3,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich
Ordentlich, bisweilen aber etwas zu unkonzentriert im Passspiel. In der Schlussphase holte sich Kimmich wegen Zeitspiels absichtlich die Gelbe Karte ab, damit er im Rückspiel gesperrt fehlt und dann unbelastet ins Viertelfinale starten kann. Note: 3.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Aleksandar Pavlovic
Kehrte für den gegen Borussia Mönchengladbach starken Leon Goretzka in die Startelf zurück. Sehr präsent im Mittelfeldzentrum. Note: 2,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Michael Olise
Absoluter Gala-Auftritt! Olise hatte vom Anpfiff weg im Minutentakt gefährliche Aktionen. Mit einer schnell ausgeführte Ecke leitete er das 1:0 ein, das 2:0 erzielte er in bester Arjen-Robben-Manier selbst und Gnabrys 3:0 legte er mit einem klugen Pass auf. Dazwischen war noch Zeit für weitere Schüsse und Dribblings. Anschließend baute Olise auf sehr hohem Niveau etwas ab, bis er - weil es ja schon einmal so gut funktioniert hat - erneut Robben imitierte, von rechts in die Mitte zog und mit links ins lange Eck traf. Wie Kimmich holte sich auch Olise eine Gelbe Karte wegen Zeitspiels ab. Note: 1
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Serge Gnabry
Hatte als Freigeist auf der Zehn einen riesigen Aktionsradius und sammelte zwei Scorerpunkte. Stanisics 1:0 legte er auf, das 3:0 erzielte er selbst. In der 44. scheiterte Gnabry mit einem tollen Schuss an der Latte. Zur Pause gewährte ihm Kompany einen verfrühten Feierabend. Note: 1,5.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Nicolas Jackson
Bei Harry Kane reichte es noch nicht für die Startelf, also begann erneut Jackson. Wie schon gegen Gladbach brauchte er etwas Anlaufzeit und einige vergebene Chancen, ehe er wieder ein Tor und einen Assist markierte. Note: 2.
Atalanta Bergamo - FC Bayern, Noten: Einwechselspieler
Alphonso Davies: Ersetzte zur Pause Laimer und legte Olises 5:0 auf. Bereits in der 71. musste Davies aber angeschlagen und emotional sichtlich aufgelöst schon wieder runter. Davies war erst kürzlich von einer Verletzung zurückgekehrt. Note: 2.
Jamal Musiala: Kam ebenfalls zur Pause ins Spiel und durfte auch noch jubeln. Musiala sprang in Jacksons Flanke und lenkte den Ball zum 6:0 ins Tor. Auch er musste angeschlagen runter. Note: 2.
Leon Goretzka: Wurde in der 68. für Pavlovic eingewechselt. Note: 3,5.
Tom Bischof: Ersetzte den angeschlagenen Davies. Keine Bewertung.
Raphael Guerreiro: Kam kurz vor Schluss für Stanisic. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.