Bestimmte Faktoren sprachen gegen Said El Mala: Julian Nagelsmann geht mit Leroy Sane bewusst ins Risiko

Diese Quote sei "sehr, sehr gut", sagte Nagelsmann, der richtig gerechnet hatte, aber zugleich bekannte: "Seine Quote auf Vereinsebene ist zu wenig, gerade in 2026." Ein Tor sowie drei Vorlagen stehen da für Sane zu Buche, seit dem 12. April kam keine Torbeteiligung mehr dazu. Insgesamt geht er mit sieben Treffern und neun Assists in 43 Pflichtspielen aus seiner ersten Saison in Istanbul.

Nagelsmann hatte dem 30-Jährigen nach dessen Transfer an den Bosporus ja einen klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben. "Er muss mehr auffallen. Ich brauche eine gewisse Quote", sagte er. Das geschah zunächst nicht, bei den Lehrgängen im September und Oktober war Sane nicht dabei. Nun aber hat ihn Nagelsmann für die WM nominiert - den Auftrag scheint er also erfüllt zu haben.

Doch am Donnerstagmittag in Frankfurt begründete Nagelsmann den Entscheid für Sane und gegen Spieler wie Said El Mala, Chris Führich und Karim Adeyemi mit weicheren Faktoren als den harten Zahlen. "Was für ihn spricht: Er hat eine extrem hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft", sagte Nagelsmann und zählte einige Teamkollegen auf, "die eine extreme enge Bindung zu ihm haben".