Julian Nagelsmann wusste, dass die Frage kommen würde. Schließlich ging es um einen "Spieler, der kontrovers diskutiert wird", wie der Bundestrainer seine Antwort einleitete. Daher hatte er die Leistungsdaten von Leroy Sane auch parat. "Bei uns hat er in den letzten vier Spielen fünf Scorer gesammelt", argumentierte er hinsichtlich der Nominierung des Offensivspielers von Galatasaray.
Bestimmte Faktoren sprachen gegen Said El Mala: Julian Nagelsmann geht mit Leroy Sane bewusst ins Risiko
Diese Quote sei "sehr, sehr gut", sagte Nagelsmann, der richtig gerechnet hatte, aber zugleich bekannte: "Seine Quote auf Vereinsebene ist zu wenig, gerade in 2026." Ein Tor sowie drei Vorlagen stehen da für Sane zu Buche, seit dem 12. April kam keine Torbeteiligung mehr dazu. Insgesamt geht er mit sieben Treffern und neun Assists in 43 Pflichtspielen aus seiner ersten Saison in Istanbul.
Nagelsmann hatte dem 30-Jährigen nach dessen Transfer an den Bosporus ja einen klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben. "Er muss mehr auffallen. Ich brauche eine gewisse Quote", sagte er. Das geschah zunächst nicht, bei den Lehrgängen im September und Oktober war Sane nicht dabei. Nun aber hat ihn Nagelsmann für die WM nominiert - den Auftrag scheint er also erfüllt zu haben.
Doch am Donnerstagmittag in Frankfurt begründete Nagelsmann den Entscheid für Sane und gegen Spieler wie Said El Mala, Chris Führich und Karim Adeyemi mit weicheren Faktoren als den harten Zahlen. "Was für ihn spricht: Er hat eine extrem hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft", sagte Nagelsmann und zählte einige Teamkollegen auf, "die eine extreme enge Bindung zu ihm haben".
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Said El Mala verliert Duell gegen Leroy Sane
Damit kann ein 19-Jähriger wie El Mala, der noch kein Länderspiel für Deutschland absolviert hat, natürlich nicht mithalten. Doch der wieselflinke Senkrechtstarter vom 1. FC Köln, der im Vorjahr noch in der 3. Liga kickte, hat in der Bundesliga starke 13-mal in 34 Partien getroffen und fünf Tore aufgelegt. Für fast 37 Prozent der Kölner Tore war El Mala verantwortlich, das überbot im Oberhaus niemand.
Seine reinen Zahlen sind also leicht besser als jene von Sane. Ob es El Mala auch eher verdient hätte als Sane, mit zur WM zu fahren, ist letztlich eine müßige Frage. Den besseren Eindruck hat er über die gesamte Saison definitiv gemacht. Er war auch formstärker als Sane, der sich zwischenzeitlich bei Gala auf der Bank wiederfand, aber um ein Vielfaches erfahrener ist.
Nagelsmann hat sich nun gegen einen Youngster entschieden, der seine erstmalige Berufung mit hoher Wahrscheinlichkeit als Ehre und große Chance begriffen und alles für das DFB-Trikot gegeben hätte. Und für Sane, der nach seiner Einwechslung gegen Ghana sogar vom eigenen Publikum ausgepfiffen wurde. "Es ist ein Spieler, bei dem man immer mehr sieht, was er nicht bringt, weil er manchmal leider eine gewisse Ausstrahlung hat", sagte Nagelsmann über ihn.
Said El Mala: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten 36 13 5 5
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Nagelsmann: "Symbiose im Teamgefüge" dank Sane
Altbekanntes statt frischem Wind also - weil sich der Bundestrainer durch Sanes Anwesenheit einen größeren Einfluss auf die Chemie innerhalb der Mannschaft erhofft. Mit Sane im Kader entstehe "eine Symbiose im Teamgefüge", erklärte er.
Dieses Thema war Nagelsmann wichtig zu betonen. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz verwies er darauf, dass andere Länder zwar die höhere Anzahl an Weltklasse-Spielern aufweisen würden, bei vorherigen WM-Siegern aber stets der passende Klebstoff innerhalb der Truppe ausschlaggebend für ihren Triumph war.
So begründete der 38-Jährige letztlich auch El Malas Fehlen im Kader. "Er passt zu der Spielidee von Köln sehr gut. Wir müssen dann überprüfen, ob er in unsere Spielidee, bei unserer Angriffshöhe, auch passt", sagte Nagelsmann. "Wenn man die Heatmap aus Köln sieht, ist die schon sehr nah am eigenen Tor, er hat da viel Konterraum."
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Nagelsmann: Sane wird von der Bank kommen
Diesen soll beim Turnier Dortmunds Maximilian Beier nutzen, der wie El Mala auf 18 Scorerpunkte in der Liga kommt. "Dann musst du abwägen", erklärte Nagelsmann. "Du musst auf eine Gesamtthematik achten und überlegen, welche Spieler zusammenpassen und wie oft sie schon zusammengespielt haben."
Nagelsmann vergaß aber auch nicht, Sanes sportliche Fähigkeiten zu erwähnen. "Er hat natürlich nach wie vor etwas ganz Besonderes im engen Raum", sagte er und gab zugleich bekannt, dass der Ex-Bayer als Joker eingeplant ist: "Die nicht so gute Quote im Verein führt dazu, dass er erst einmal eine Herausforderer-Rolle hat. Er kann gegen tiefe Gegner oder wenn Gegner mal müde sind mit seinem Speed, seiner Technik im engen Raum, im Kombinationsspiel etwas auslösen."
Das sollte ihm auch tunlichst gelingen, denn für Sane dürfte es so etwas wie die letzte Chance im Nationalteam sein. So klang er auch selbst, als er kürzlich zur türkischen Nachrichtenagentur DHA sagte: "Ich würde mich sehr freuen, gegen Ende meiner Karriere noch einmal eine WM mitnehmen zu dürfen. Es ist die größte Bühne im Fußball, jeder will dabei sein."
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Nagelsmanns riskanter Plan mit Sane
Wie er sich dort letztlich präsentieren wird, ist eines der großen Fragezeichen, das beim Spieler Sane seit jeher mitschwingt. Das weiß auch Nagelsmann. "So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt", sagte er bereits im März dem kicker.
Der Bundestrainer geht mit Sanes Nominierung also bewusst ins Risiko. Auch in der Hinsicht, dass er sich mit einer Aussage über den 74-maligen Nationalspieler recht weit aus dem Fenster lehnte. "Ich kenne ihn ewig, habe einen super Draht zu ihm", sagte Nagelsmann. "Ich traue mir zu, ihn so zu kitzeln, dass nach der WM deutlich mehr positive Stimmen über den Spieler fallen werden als negative."
Leroy Sane: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Rote Karten 43 7 9 1 1
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".