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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

"Besser als ein Tor": PSG-Kapitän Marquinhos schwärmt von einer besonderen Heldentat gegen den FC Liverpool

Champions League
Liverpool - Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Marquinhos

PSG hielt auch im Rückspiel gegen Liverpool die Null. Vor allem in einer Szene hatte Marquinhos entscheidenden Anteil daran.

Paris Saint-Germains Kapitän Marquinhos feierte nach dem erfolgreichen Champions-League-Viertelfinalrückspiel beim FC Liverpool, das die Franzosen mit 2:0 für sich entschieden, seine herausragende Rettungsaktion in der ersten Halbzeit.

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  • Marquinhos feiert seine Rettungstat gegen van Dijk: "Details, die ein Spiel verändern"

    "Für einen Verteidiger ist das besser als ein Tor", betonte der Pariser Abwehrchef nach der Partie am Dienstagabend bei Canal+. "Das sind die Momente, die ich am meisten genieße."

    In der 31. Minute hatte eine Flanke des kurz zuvor für den verletzten Hugo Ekitike eingewechselten Mohamed Salah beim Stand von 0:0 für große Gefahr im PSG-Strafraum gesorgt. Liverpools Milos Kerkez brachte den Ball unter Bedrängnis von Achraf Hakimi aus kurzer Distanz auf das Tor, zunächst zeigte daraufhin Gäste-Torwart Matvey Safonov eine starke Reaktion und parierte. Reds-Innenverteidiger Virgil van Dijk stand jedoch sehr gut und wollte den abgewehrten Ball über die Linie drücken, doch Marquinhos sprang mit einer herausragenden Grätsche dazwischen und verhinderte so den drohenden Rückstand für PSG.

    "Ich drehte mich um und sah van Dijk kommen", blickte der 31-jährige Brasilianer auf die Szene zurück. "Ich hatte sofort den Reflex, mich in Richtung Ball zu werfen und alles zu versuchen, um ein Tor zu verhindern. Das sind Details, die ein Spiel verändern."

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    Auch dank Marquinhos kam der FC Liverpool gegen PSG nicht mehr zurück

    Tatsächlich war Marquinhos' Rettungstat von enormer Bedeutung. Hätte van Dijk einschieben können, wäre Liverpool wieder herangekommen und hätte in den verbleibenden 60 Minuten nur noch ein Tor gebraucht, um die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel vergangene Woche zu egalisieren. Die Anfield Road wäre umso mehr zu einem Hexenkessel geworden und hätte Liverpool möglicherweise noch zur Wende angetrieben.

    Auch dank Marquinhos kam es dazu nicht. Die Engländer um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz wehrten sich zwar nach Kräften, doch PSG blieb standhaft und konnte wie schon im Hinspiel ein Gegentor vermeiden. In der 73. Minute sorgte Ousmane Dembele mit dem Führungstor für die Franzosen dann für eine Vorentscheidung, in der Nachspielzeit setzte Dembele noch seinen zweiten Treffer zum Endstand oben drauf.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    PSG trifft im Halbfinale der Champions League nun auf Bayern München oder Real Madrid

    Während Liverpool die Segel streichen musste und sich in der restlichen Saison nun darauf fokussieren kann, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren, darf PSG weiterhin von einer erfolgreichen Titelverteidigung in der Königsklasse träumen. Im Halbfinale wartet dabei der nächste Gigant auf die Pariser, die auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Bayern München und Real Madrid treffen werden. Der FCB hat nach dem 2:1-Hinspielsieg die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwochabend in der Allianz-Arena.

    Marquinhos spielt bereits seit 2013 bei PSG und hat mittlerweile 517 Pflichtspiele für den französischen Dauermeister absolviert. Der brasilianische Nationalspieler machte zunächst die jahrelang erfolglose Jagd nach dem Henkelpott mit - nun könnte er PSG zum zweiten Champions-League-Triumph in Folge führen.

  • Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht

    Datum

    Spiel

    Dienstag, 28. April

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern oder Real Madrid

    Mittwoch, 29. April

    Atletico Madrid vs. FC Arsenal oder Sporting

    Dienstag, 5. Mai

    FC Arsenal oder Sporting vs. Atletico Madrid

    Mittwoch, 6. Mai

    FC Bayern oder Real Madrid vs. Paris Saint-Germain

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