"Besser als ein Tor": PSG-Kapitän Marquinhos schwärmt von einer besonderen Heldentat gegen den FC Liverpool

"Für einen Verteidiger ist das besser als ein Tor", betonte der Pariser Abwehrchef nach der Partie am Dienstagabend bei Canal+. "Das sind die Momente, die ich am meisten genieße."

In der 31. Minute hatte eine Flanke des kurz zuvor für den verletzten Hugo Ekitike eingewechselten Mohamed Salah beim Stand von 0:0 für große Gefahr im PSG-Strafraum gesorgt. Liverpools Milos Kerkez brachte den Ball unter Bedrängnis von Achraf Hakimi aus kurzer Distanz auf das Tor, zunächst zeigte daraufhin Gäste-Torwart Matvey Safonov eine starke Reaktion und parierte. Reds-Innenverteidiger Virgil van Dijk stand jedoch sehr gut und wollte den abgewehrten Ball über die Linie drücken, doch Marquinhos sprang mit einer herausragenden Grätsche dazwischen und verhinderte so den drohenden Rückstand für PSG.

"Ich drehte mich um und sah van Dijk kommen", blickte der 31-jährige Brasilianer auf die Szene zurück. "Ich hatte sofort den Reflex, mich in Richtung Ball zu werfen und alles zu versuchen, um ein Tor zu verhindern. Das sind Details, die ein Spiel verändern."