Besser als die Meisterjahre unter Jürgen Klopp? Trotz einer fürchterlichen Halbzeit kann der BVB Historisches schaffen

Eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit "hätte ich mir von der ersten Minute an gewünscht", sagte der Trainer mit Nachdruck. Dank der deutlichen Steigerung sei Dortmund zwar "verdient als Sieger vom Platz gegangen" und das Fazit "Ende gut, alles gut" angemessen, doch die zwei Gesichter des BVB gaben Kovac dann doch Rätsel auf.

Seine Halbzeitansprache sei "deutlich" gewesen, sagte er im Sky-Interview: "Von Sternzeichen bin ich Waage und eigentlich sehr ausgeglichen. Nur wenn die Waage kippt, dann kippt sie."

Dies war auch dringend nötig, denn im ersten Durchgang hatte der BVB schwach gespielt und lag nach Treffern von Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) zurück. Doch dann drehte Dortmund mächtig auf. Ramy Bensebaini mit zwei verwandelten Elfmetern (73., 84.) und Serhou Guirassy (78.) sorgten noch für ein versöhnliches Ende.