Der FC Liverpool und Manchester United buhlen offenbar um denselben Spieler, um die Innenverteidigung zu verstärken. Doch sein aktueller Klub will nicht verkaufen.
Besonders sein Tempo ist herausragend! Manchester United und FC Liverpool jagen offenbar einen ehemaligen Wolfsburger
Informationen von The Athletic zufolge konkurrieren die beiden Erzrivalen um den ehemaligen Wolfsburger Micky van de Ven, aktuell bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Obwohl die Saison für die abstiegsgefährdeten Spurs bislang sehr schlecht verläuft, ist der Marktwert des Niederländers deutlich gestiegen.
Bei den Red Devils liegt demnach der Fokus insbesondere auf einem spielstarken, linksfüßigen Innenverteidiger, der zusätzliche Konkurrenz für Lisandro Martínez schaffen soll, nachdem Verletzungsprobleme die Defensive in der vergangenen Spielzeit stark geschwächt hatten.
Der 25-Jährige hat sowohl bei den Scouts in Old Trafford als auch bei jenen in Anfield Eindruck hinterlassen. Vor allem durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit sowie seine technischen Qualitäten. United soll bereit sein, tief in die Tasche zu greifen, um sich die Dienste des Abwehrspielers zu sichern - auch unabhängig davon, ob Tottenham in der kommenden Saison weiterhin in der Premier League vertreten ist.
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Van de Ven bald an der Seite von Van Dijk?
Auch Liverpool sieht in Van de Ven eine zentrale Zukunftslösung: Einerseits als möglichen langfristigen Ersatz für Ibrahima Konate, andererseits als idealer Nebenmann für Virgil van Dijk. Gerade die Perspektive, mit Landsmann Van Dijk zusammenzuspielen, gilt als möglicher Anreiz für einen möglichen Wechsel zu den Reds.
Obwohl Tottenham offiziell daran festhält, dass Van de Ven nicht zum Verkauf steht, könnte sich die Lage laut des Berichts ändern. Ohne die Qualifikation für europäische Wettbewerbe dürfte der finanzielle Druck bei den Spurs steigen.
Es wird davon ausgegangen, dass eine mögliche Ablösesumme die rund 40 Millionen Euro, die Tottenham im Jahr 2023 an Wolfsburg gezahlt hat, deutlich übersteigen würde. Selbst im Fall des Klassenerhalts könnte das Ausbleiben von internationalem Fußball den Spieler dazu bewegen, sich einem Verein anzuschließen, der regelmäßig um Titel mitspielt.
Micky van de Ven: Leistungsdaten bei Tottenham Hotspur
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Rote Karten 91 10 3 22 1
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.