Besonders sein Tempo ist herausragend! Manchester United und FC Liverpool jagen offenbar einen ehemaligen Wolfsburger

Informationen von The Athletic zufolge konkurrieren die beiden Erzrivalen um den ehemaligen Wolfsburger Micky van de Ven, aktuell bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Obwohl die Saison für die abstiegsgefährdeten Spurs bislang sehr schlecht verläuft, ist der Marktwert des Niederländers deutlich gestiegen.

Bei den Red Devils liegt demnach der Fokus insbesondere auf einem spielstarken, linksfüßigen Innenverteidiger, der zusätzliche Konkurrenz für Lisandro Martínez schaffen soll, nachdem Verletzungsprobleme die Defensive in der vergangenen Spielzeit stark geschwächt hatten.

Der 25-Jährige hat sowohl bei den Scouts in Old Trafford als auch bei jenen in Anfield Eindruck hinterlassen. Vor allem durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit sowie seine technischen Qualitäten. United soll bereit sein, tief in die Tasche zu greifen, um sich die Dienste des Abwehrspielers zu sichern - auch unabhängig davon, ob Tottenham in der kommenden Saison weiterhin in der Premier League vertreten ist.