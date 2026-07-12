Der Wechsel von Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam verzögert sich weiterhin, weil die Gehaltsfrage offenbar immer noch nicht geklärt ist. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach sei sich der deutsche Keeper mit den Niederländern bereits über den Wechsel einig und warte darauf, nach Amsterdam reisen zu können, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Allerdings hätten die beiden Klubs noch nicht zusammengefunden, was die Aufteilung des Ter-Stegen-Gehalts und die steuerliche Behandlung der monatlichen Zahlungen angeht.
Besondere Vereinbarung hält wohl auf: Darum ist der Wechsel von Barcelonas Marc-Andre ter Stegen zu Ajax immer noch nicht perfekt
Nach Informationen aus den Niederlanden wird Barca weiterhin den Großteil des Gehalts übernehmen, das angeblich bei weit mehr als zehn Millionen Euro für die Saison 2026/27 liegt. Ter Stegen war bereits in der vergangenen Saison an den LaLiga-Konkurrenten Girona verliehen worden. Damals zahlte der kleine Verein spanischen Medienberichten zufolge nur eine Million Euro des Salärs.
Allerdings verletzte sich ter Stegen schnell schwer, sodass er insgesamt nur zwei Partien für Girona machte. Trotzdem musste der Klub den zuvor vereinbarten Bruchteil des Gehalts komplett zahlen. Genau dies wolle Ajax nun verhindern und den zu tragenden Teil des Gehalts an die Einsatzzeiten von ter Stegen knüpfen.
- Getty Images
Für Ajax stehen noch diesen Monat Pflichtspiele an
Ter Stegen, der bei Barca noch bis 2028 unter Vertrag steht, bereitete sich bei den Katalanen bereits in den vergangenen Tagen intensiv auf die neue Saison vor, obwohl das erste offizielle Barca-Training erst am Montag stattfindet. Dann wird ter Stegen die obligatorische Leistungsdiagnostik absolvieren und aller Voraussicht nach grünes Licht für Pflichtspieleinsätze in der kommenden Saison erhalten.
Ajax hat bereits am 1. Juli mit der Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen und erwartet den Deal dem Bericht zufolge bereits ungeduldig. Die Niederländer haben bereits zwei Testspiele absolviert und müssen am 23. Juli erstmals in der Qualifikation zur Conference League in einem Pflichtspiel antreten. Dann geht es gegen Ferencvaros Budapest oder NK Vojvodina aus Serbien.
Ter Stegen hatte sich im Frühjahr eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die eine Operation erforderlich machte. Durch seinen langen Ausfall verpasste er die Weltmeisterschaft, für die er als deutsche Nummer eins vorgesehen war. Zunächst übernahm der Hoffenheimer den Platz zwischen den Pfosten im DFB-Team, kurz vor der Weltmeisterschaft kehrte jedoch Manuel Neuer zurück und durfte beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada ran.
Marc-Andre ter Stegen in der Saison 25/26:
- Spiele: 3
- Einsatzminuten: 270
- Gegentore: 2
- Zu-Null-Spiele: 1
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