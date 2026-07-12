Besondere Vereinbarung hält wohl auf: Darum ist der Wechsel von Barcelonas Marc-Andre ter Stegen zu Ajax immer noch nicht perfekt

Nach Informationen aus den Niederlanden wird Barca weiterhin den Großteil des Gehalts übernehmen, das angeblich bei weit mehr als zehn Millionen Euro für die Saison 2026/27 liegt. Ter Stegen war bereits in der vergangenen Saison an den LaLiga-Konkurrenten Girona verliehen worden. Damals zahlte der kleine Verein spanischen Medienberichten zufolge nur eine Million Euro des Salärs.

Allerdings verletzte sich ter Stegen schnell schwer, sodass er insgesamt nur zwei Partien für Girona machte. Trotzdem musste der Klub den zuvor vereinbarten Bruchteil des Gehalts komplett zahlen. Genau dies wolle Ajax nun verhindern und den zu tragenden Teil des Gehalts an die Einsatzzeiten von ter Stegen knüpfen.