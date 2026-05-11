Besondere Auszeichnung für Michael Olise! Bayern-Star setzt sich bei Wahl gegen Kylian Mbappe durch

Olise spielt für die Münchner bisher eine herausragende Saison und steuerte allein in der Bundesliga 15 Tore und 22 Assists zum vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft bei.

"Mein Ziel in dieser Saison war es, mit Frankreich und mit dem FC Bayern alles zu gewinnen. Das ist alles", sagte Olise, der im schwarzen Anzug zur Veranstaltung kam. Er freue sich "auf die Weltmeisterschaft und darauf, alles zu geben, um mit Frankreich zu gewinnen".