Olise setzte sich bei der Wahl der französischen Fußballer-Gewerkschaft (UNFP) unter anderem gegen Superstar Kylian Mbappé (Real Madrid) und den früheren Frankfurter Hugo Ekitiké (FC Liverpool) durch.
Besondere Auszeichnung für Michael Olise! Bayern-Star setzt sich bei Wahl gegen Kylian Mbappe durch
Olise spielt für die Münchner bisher eine herausragende Saison und steuerte allein in der Bundesliga 15 Tore und 22 Assists zum vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft bei.
"Mein Ziel in dieser Saison war es, mit Frankreich und mit dem FC Bayern alles zu gewinnen. Das ist alles", sagte Olise, der im schwarzen Anzug zur Veranstaltung kam. Er freue sich "auf die Weltmeisterschaft und darauf, alles zu geben, um mit Frankreich zu gewinnen".
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Olise mit Bayern noch gegen Köln und Stuttgart im Einsatz
Die Franzosen gehören bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu den Topfavoriten.
Für Olise steht zuvor mit dem FC Bayern noch das Bundesligafinale gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und das DFB-Pokalendspiel am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart an.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname