Wie Transfer-Insider Sacha Tavolieri für den Schweizer Ableger von Sky berichtet, "träumt" der saudi-arabische Spitzenklub Al-Hilal davon, den englischen Nationalstürmer unter Vertrag zu nehmen.
Besitzt er doch eine Ausstiegsklausel beim FC Bayern München? Saudi-Klub "träumt" offenbar von Transfer von Harry Kane
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Demnach habe man bereits Kontakt zum Berater-Team des 32-Jährigen aufgenommen, um eine grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel im laufenden Sommer-Transferfenster auszuloten.
Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang, dass erneut von einer vorhandenen Ausstiegsklausel in Kanes Vertrag die Rede ist. Nach Informationen von Tavolieri könne der Engländer den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro verlassen.
Erst kürzlich hatte FCB-Patron Uli Hoeneß das genaue Gegenteil behauptet. Dieser machte Anfang des Jahres in einem Interview mit der Bild deutlich, dass Kane zwar einen solchen Passus in seinem Arbeitspapier stehen hatte, dieser seine Gültigkeit jedoch bereits verloren habe. Heißt: Für das Sommer-Transferfenster 2026 könne der 32-Jährige die Münchner nicht über eine Ausstiegsklausel verlassen.
Gleichzeitig warnte Hieneß aber auch schon damals vor möglichen Angeboten aus Saudi-Arabien. "Was ich höre und spüre", sagte Hoeneß, "dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen." Doch der Ehrenpräsident schob direkt eine Warnung hinterher: "Aber man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl!"
- Getty Images Sport
Harry Kane möchte sich mit Zukunfts-Entscheidung wohl noch Zeit lassen
Eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft habe Kane, dessen Vertrag beim FCB noch bis 2027 läuft, noch nicht getroffen. Allerdings ließen sowohl der Stürmer als auch der FC Bayern in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder durchblicken, dass sie die gemeinsame Zusammenarbeit gerne fortsetzen würden - wenn auch zu (noch) unterschiedlichen Konditionen.
So soll der englische Angreifer eine Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre bevorzugen, während der FCB wohl erst einmal nur bis 2029 unterschreiben möchte. Kane machte jüngst klar, dass das kommende Arbeitspapier das letzte große seiner Karriere sein werde und er dementsprechend "das meiste herausholen" wolle.
"Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander", betonte er nach dem Saisonabschluss mit dem FC Bayern.
- Getty Images
Verlängerung von Harry Kane beim FC Bayern München sehr wahrscheinlich
Eine Verlängerung ist dennoch sehr wahrscheinlich, schließlich seien die Münchner laut Transferexperte Fabrizio Romano mittlerweile gewillt, dem 32-Jährigen entgegenzukommen. Man werde im "das geben, was er möchte", heißt es. Ein Transfer zum FC Barcelona, der bis vor Kurzem noch im Raum stand, ist bereits vom Tisch.
Kane kam 2023 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Rekordmeister und kassiert dort als Spitzenverdiener 25 Millionen Euro pro Jahr. In der zurückliegenden Saison erzielte er in wettbewerbsübergreifend 51 Pflichtspielen beeindruckende 61 Treffer für den FCB. Darüber hinaus bereitete er sieben weitere Tore per Assist vor.
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Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.