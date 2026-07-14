Demnach habe man bereits Kontakt zum Berater-Team des 32-Jährigen aufgenommen, um eine grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel im laufenden Sommer-Transferfenster auszuloten.

Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang, dass erneut von einer vorhandenen Ausstiegsklausel in Kanes Vertrag die Rede ist. Nach Informationen von Tavolieri könne der Engländer den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro verlassen.

Erst kürzlich hatte FCB-Patron Uli Hoeneß das genaue Gegenteil behauptet. Dieser machte Anfang des Jahres in einem Interview mit der Bild deutlich, dass Kane zwar einen solchen Passus in seinem Arbeitspapier stehen hatte, dieser seine Gültigkeit jedoch bereits verloren habe. Heißt: Für das Sommer-Transferfenster 2026 könne der 32-Jährige die Münchner nicht über eine Ausstiegsklausel verlassen.

Gleichzeitig warnte Hieneß aber auch schon damals vor möglichen Angeboten aus Saudi-Arabien. "Was ich höre und spüre", sagte Hoeneß, "dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen." Doch der Ehrenpräsident schob direkt eine Warnung hinterher: "Aber man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl!"



