Unmittelbar nach der 1:2 (0:0)-Pleite gegen die Albiceleste war dem Deutschen die Enttäuschung anzumerken, dennoch betonte er, sich der Verantwortung nicht entziehen und stattdessen als Coach der Three Lions weitermachen zu wollen.
"Beschäftige mich jetzt nicht damit": Thomas Tuchel äußert sich nach Englands WM-Aus gegen Argentinien zu seiner Zukunft
"Ich freue mich sehr auf die Heim-EM in zwei Jahren. Auch wenn es momentan schwierig ist, sich auf irgendwas zu freuen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz. "Natürlich wird es Kritik geben. Sobald man verliert, kommen die Kritiker. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht damit."
Für die Engländer steht am Samstag nun noch das Spiel um Platz drei gegen Frankreich auf dem Plan. Wirklich Lust verspürte der Deutsche darauf aber nicht mehr: "Wir haben noch ein Spiel bei diesem Turnier. Aber da freut sich niemand drauf. Keiner will dieses Spiel. Weder meine Spieler noch die Franzosen wollen diese Partie spielen."
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Thomas Tuchel wechselt nach Führung drei Verteidiger ein
Schließlich waren der 52-Jährige und die Three Lions so nah an der ersten Endspielteilnahme seit 60 Jahren wie schon lange nicht mehr. Barcelona-Neuzugang Anthony Gordon hatte England in der 55. Spielminute in Führung gebracht, ehe zwei späte Tore der Argentinier durch Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2.) den Hoffnungen auf ein Finale gegen Spanien ein jähes Ende setzten.
Nach dem Abpfiff musste sich vor allem Tuchel angesichts seiner personellen Entscheidungen Kritik gefallen lassen. Im Anschluss an den Treffer zum 1:0 gab England jegliche Spielkontrolle an Argentinien ab und versuchte stattdessen, das knappe Ergebnis über die Zeit zu bringen.
Der deutsche Übungsleiter befeuerte den abwartenden Ansatz zusätzlich mit Einwechslungen defensiver Spieler. So musste Torschütze Gordon nach 72 Minuten für Verteidiger Ezri Konsa weichen, rund zehn Minuten später kamen mit Dan Burn (für Reece James) und Nico O'Reilly (für Declan Rice) weitere Defensivspezialisten.
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Bleibt Thomas Tuchel bis zur EM 2028 englischer Trainer?
Etwa ab der 60. Spielminute fand die Partie beinahe nur noch in der englischen Hälfte statt, ein argentinischer Angriff nach dem anderen rollte auf den Kasten von Schlussmann Jordan Pickford zu. "Es fühlt sich gerade so an, als hätten wir eine riesige Chance liegenlassen. Natürlich ist es ein Erfolg, das Halbfinale zu erreichen. Viele große Fußballnationen haben es nicht unter die besten Vier geschafft. Aber das will im Moment keiner hören. Ich auch nicht", so Tuchel.
Sorgen um seinen Job muss sich der 52-Jährige allerdings offenbar nicht machen. Nach übereinstimmenden Informationen diverser englischer Medien hat Tuchel das Vertrauen des nationalen Verbandes FA und soll die Three Lions auch bei der EM 2028 in England, Schottland, Wales und Irland als Übungsleiter betreuen. Sein Vertrag läuft ohnehin bis nach dem Turnier.
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.