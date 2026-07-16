"Ich freue mich sehr auf die Heim-EM in zwei Jahren. Auch wenn es momentan schwierig ist, sich auf irgendwas zu freuen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz. "Natürlich wird es Kritik geben. Sobald man verliert, kommen die Kritiker. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht damit."

Für die Engländer steht am Samstag nun noch das Spiel um Platz drei gegen Frankreich auf dem Plan. Wirklich Lust verspürte der Deutsche darauf aber nicht mehr: "Wir haben noch ein Spiel bei diesem Turnier. Aber da freut sich niemand drauf. Keiner will dieses Spiel. Weder meine Spieler noch die Franzosen wollen diese Partie spielen."