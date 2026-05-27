Bereitet sich Real Madrid auf einen Abgang von Vinicius Junior vor? Shootingstar der Bundesliga soll auf Liste von Jose Mourinho stehen

Um den 25-jährigen Brasilianer ranken sich seit Monaten hartnäckige Abgangsgerüchte. Vor allem finanzstarke Klubs aus dem arabischen Raum locken den Tempodribbler. Nach den jüngsten Turbulenzen scheint eine Trennung in diesem Sommer keineswegs mehr ausgeschlossen.

In einer Medienrunde sagte er nun: "Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern. Mein Vertrag läuft noch bis 2027. Bis dahin haben wir also noch viel mit Madrid zu besprechen, und Madrid hat auch viel mit uns zu besprechen. Madrid ist gelassen, ich bin gelassen. Der Präsident vertraut mir, und ich vertraue ihm."

In Leipzig hat Diomande in seiner Premierensaison derweil voll eingeschlagen und sich mit spektakulären Leistungen in die Notizbücher der europäischen Elite gespielt. Zwar sendete der Youngster zuletzt noch Signale, wonach er gerne ein weiteres Jahr bei den Roten Bullen dranhängen würde. Doch seine jüngsten Aussagen lassen Raum für Spekulationen.

"RB Leipzig hat meiner Familie sehr geholfen. Sie haben viel für mich getan. Ich bin dankbar, das kann ich zurückgeben, indem ich auf dem Platz helfe. Ich habe es nicht eilig, den Verein zu verlassen", sagte Diomande und führte aus: "Was als Nächstes passiert, wird später in diesem Sommer entschieden. Die Weltmeisterschaft steht als Nächstes an und danach weiß man nie, was passieren kann."