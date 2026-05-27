Jose Mourinho wird voraussichtlich in naher Zukunft bei Real Madrid übernehmen. Einer seiner Wunschspieler soll Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig sein. Das berichtet die Sport Bild. Demnach soll der 19-jährige Flügelstürmer in den Plänen des designierten Real-Coachs eine Schlüsselrolle einnehmen. Und zwar als direkter Ersatz für Vinicius Junior.
Bereitet sich Real Madrid auf einen Abgang von Vinicius Junior vor? Shootingstar der Bundesliga soll auf Liste von Jose Mourinho stehen
Um den 25-jährigen Brasilianer ranken sich seit Monaten hartnäckige Abgangsgerüchte. Vor allem finanzstarke Klubs aus dem arabischen Raum locken den Tempodribbler. Nach den jüngsten Turbulenzen scheint eine Trennung in diesem Sommer keineswegs mehr ausgeschlossen.
In einer Medienrunde sagte er nun: "Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern. Mein Vertrag läuft noch bis 2027. Bis dahin haben wir also noch viel mit Madrid zu besprechen, und Madrid hat auch viel mit uns zu besprechen. Madrid ist gelassen, ich bin gelassen. Der Präsident vertraut mir, und ich vertraue ihm."
In Leipzig hat Diomande in seiner Premierensaison derweil voll eingeschlagen und sich mit spektakulären Leistungen in die Notizbücher der europäischen Elite gespielt. Zwar sendete der Youngster zuletzt noch Signale, wonach er gerne ein weiteres Jahr bei den Roten Bullen dranhängen würde. Doch seine jüngsten Aussagen lassen Raum für Spekulationen.
"RB Leipzig hat meiner Familie sehr geholfen. Sie haben viel für mich getan. Ich bin dankbar, das kann ich zurückgeben, indem ich auf dem Platz helfe. Ich habe es nicht eilig, den Verein zu verlassen", sagte Diomande und führte aus: "Was als Nächstes passiert, wird später in diesem Sommer entschieden. Die Weltmeisterschaft steht als Nächstes an und danach weiß man nie, was passieren kann."
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Diomande: "Näher an 150 als an 100 Millionen Euro"
Einem Wechsel nach Madrid dürfte der Teenager vermutlich nicht abgeneigt gegenüberstehen. Billig würde die Operation für Real allerdings nicht. Die Leipziger Verantwortlichen würden den Vertrag mit ihrem Juwel zwar liebend gerne vorzeitig verlängern und ihn planmäßig frühestens 2027 abgeben, eine Freigabe im kommenden Sommer ist laut des Berichts dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen.
Ab einer gewissen finanziellen Größenordnung muss Leipzig zwar verkaufen, diese Summe wird sich laut Sport Bild jedoch "näher an 150 als an 100 Millionen Euro" bewegen. Sollte Diomande bei der anstehenden Weltmeisterschaft eine starke Rolle spielen, könnte ein solches Ablöseszenario realistischer werden. Das nötige Kleingeld für ein derartiges Wettbieten wäre in Madrid - besonders im Falle eines Vinicius-Verkaufs - definitiv vorhanden.
Mourinho plant bei Real wohl schon Transfers
Nach einer titellosen Saison zum Vergessen, die zudem von zahlreichen Skandalen überschattet war, steht Real derweil vor einer Zäsur. Mourinho soll das Starensemble zurück in die Erfolgsspur führen und steht unmittelbar vor einem Comeback auf der Bank im Santiago Bernabeu.
Obwohl die offizielle Verkündung des Deals noch aussteht, da die Verhandlungen zwischen den Madrilenen und Benfica aktuell noch andauern, zieht der 63-jährige Portugiese im Hintergrund wohl längst die Fäden bei der Kaderplanung.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".